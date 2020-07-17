Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медиаэксперт, блогер и политик Анатолий Шарий и его политсила пытаются повысить свою популярность за счет властей. Зеленский впервые публично комментирует конфликт с Шарием. Конфликт, который может стоить ему рейтинга

В четверг, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский после долгого молчания высказался по поводу конфликта властей с блогером, медиаэкспертом и политиком Анатолием Шарием. «Должно быть стыдно»: Зеленский обвинил Шария в повышении рейтингов за счет президента © пресс-служба президента Украины

«Не очень красиво — попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно. Мне неинтересны эти люди, о которых вы говорите. В целом», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что не занимается нападениями на какую бы то ни было партию.

«Я не занимаюсь нападениями ни на какую бы то ни было партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к средствам массовой информации… Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария или там Нацкорпус… Они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь», — отметил украинский президент.

Так он ответил на вопрос о преследованиях и насилии в отношении членов «Партии Шария». Сам Шарий винит в этом власти, а координатором атаки на свою партию называет замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Последний зашел настолько далеко, что, по словам Шария, даже заказал покушение на блогера. Кроме того, по всей Украине прокатилась волна нападений на активистов «Партии Шария». Их избивали, и довольно жестоко.

Теперь конфликт вышел в публичную плоскость. И для Зеленского это не сулит ничего хорошего.

Расплатится рейтингом

Шарий уже прокомментировал слова Зеленского о его партии и нападениях на активистов этой политсилы.

«Передайте всем, кого вы знаете: Зеленскому неинтересны люди, на которых нападают террористы. По сути, Зеленский легитимизировал вслед за Потураевым нападения на людей на улицах и объяснил, что ему неинтересны вы, даже если вас убьют и покалечат. Всё, аут», — обратился он к зрителям своего канала.

Как видно, особенно возмутили Шария слова украинского президента о том, что ему не интересны люди, на которых производились нападения.

Но если Зеленскому ни люди, ни сам факт нападений не интересны, то в Европе уже прокомментировали то, что творится на Украине. В Киеве избили и забрызгали газом члена «Партии Шария» © Simon Peter Tiu / flickr

«Демократические страны Европы уже давно должны начать бороться с ростом влияния крайне правых движений на востоке континента, ярким примером чего является позорная политика украинской власти», — заявил член Палаты лордов Соединённого Королевства от Лейбористской партии барон Джереми Хью Бихем.

Ранее на нападения на активистов партии Шария отреагировала член Европарламента Клэр Дэйли.

«Правительства ЕС, руководствуясь геополитическими целями, помогли усилению крайнего национализма на Украине, а теперь неонацисты, имеющие связи с правительством, избивают оппонентов и угрожают гражданскому обществу. Нацизм в любой стране является угрозой для всех. Европа должна прекратить подпитывать его рост на Украине и в других странах», — отметила она.

Так Дэйли ответила на запрос «Партии Шария».

Кроме того, в европейских англоязычных СМИ начали появляться материалы об уличном терроре на Украине.

«Владимир Александрович. Тут проблема. Мне объяснили, что этот сайт читают все депутаты Европарламента и чиновники Еврокомиссии. Что-то пошло не так, правда?» — описал один из таких материалов сам Шарий.

В общем, о происходящем на Украине узнают за рубежом. А это может сказаться на восприятии украинских властей на Западе.

Набирает ли Шарий рейтинг? Шарий прокомментировал нападение на дом Кацубы © Национальный корпус

Заявление Зеленского о том, что Шарий и его политсила якобы набирает за счет президента рейтинг, шизофренично. И вот почему: официальные социологические службы Украины утверждают, что рейтинг «Партии Шария» не позволяет ей пройти в парламент. Так, согласно свежему социсследованию «Фонда демократических инициатив» и «Центра Разумкова», за эту политсилу готовы проголосовать всего 2,4% опрошенных из тех, кто определился и будет голосовать. Этот опрос проводился с 3 по 9 июля, когда нападения на «Партию Шария» уже были в разгаре и обсуждались в СМИ.

То есть рейтинг партии низок. При этом, как утверждал апрельский опрос другой авторитетной украинской социологической службы — Киевского международного института социологии, проведенный в апреле 2020 года, за «Партию Шария» были готовы отдать свой голос 2,4% из определившихся. Иными словами, если верить рейтингам признанных на Украине социологических служб, рейтинг партии после нападения на ее активистов и освещения этого в СМИ расти не стал и остается практически неизменным.

Кстати, сам Шарий критикует подобные рейтинги, утверждая, что его политсила поддерживается гораздо большим количеством людей.

При этом атака на партию Шария может быть вызвана как раз этим — популярностью этой политсилы и ее конкурентоспособностью со «Слугой народа».

«Сейчас также широко обсуждается партия Шария. Одни говорят, что у нее нет шансов, потому что это якобы маргинальная политическая сила. С другой стороны, если посмотреть на активность властей по противостоянию этой политической силе и ее дискредитации, мы увидим, что этих усилий довольно много. Странно думать, что власть стала бы тратить столько сил на незначительную оппозиционную партию. Все это заставляет подумать, что их рейтинги выше, чем нам пытаются показать», — отметил в интервью изданию Украина.ру главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. «Не хочу рисковать людьми»: Шарий рассказал о новых акциях протеста © скриншот с видео Анатолий Шарий

Иными словами, можно предположить, что в связке «нападения — рейтинг «Партии Шария» последнее — это причина, а первое — следствие, а не наоборот, как пытается уверить в этом президент Украины.

Если же власть действительно никак не связана с нападениями, то возникает закономерный вопрос: почему она бездействует, когда на улицах развернулся террор? И кто действительно является властью на Украине — президент или националисты?

Зеленский пытается все свалить на Шария. Но на самом деле речь идет либо о преступных действиях, либо о преступном бездействии самих украинских властей. Пока неизвестно, наберет ли Шарий рейтинг от нападений на своих партийцев, как это утверждает Зеленский. Но вот что известно точно: сам Зеленский и его политсила в своих рейтингах потеряют.