Досрочные парламентские выборы на Украине одновременно с местными выборами исключать нельзя, но пока нет оснований утверждать, что будет именно так, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев

- Юрий, сейчас уже активно идет избирательная кампания в связи с выборами в местные органы власти, которые пройдут в конце октября. Действительно ли они так важны для внутренней политики Украины в целом?

— На самом деле нет. Местное самоуправление в Украине не настолько влиятельно. Но какое-то значение иметь будут. Самый главный вопрос, который решается на местных выборах, состоит в том, кто будет контролировать распределение местных бюджетов, кто будет осваивать государственные ресурсы и субвенции. Также имеет значение, кто будет контролировать власть на местах. Это уже важно для следующих президентских и парламентских выборов.

- Как вы оцениваете перспективы мэра Труханова? Что о нем говорят одесситы, насколько сильны его позиции в местной элите?

— Ключевой вопрос здесь не в том, что о нем говорят одесситы. Ключевой вопрос в том, какие у Труханова взаимоотношения с центральной властью, разрешат ли ему баллотироваться, и на каких условиях. Отношения с центральными властями у него сложные. О нем не раз критически высказывались в окружении Зеленского, он критически высказывался об окружении Зеленского.

Но сейчас ходят слухи, что вроде бы стороны достигли определенных договорённостей. Все-таки ему позволят стать мэром, но он должен будет, условно говоря, поделиться со «слугами народа» местами в горсовете. То есть вполне вероятно, что на определенных условиях ему позволят остаться.

- А если говорить о других влиятельных мэрах вроде Кернеса, Филатова и Садового? Удастся ли им сохранить свои посты и свое влияние?

— Я думаю, что в ситуации, когда рейтинги «Слуги народа» падают, весьма вероятно, что будет такая же ситуация, как и у Труханова в Одессе. Они будут заключать некие договоры с влиятельными местными мэрами, чтобы с их помощью получить совместный контроль над регионами.

- Вы сказали, что рейтинги «Слуги народа» падают. Кто может составить им конкуренцию?

— Формально у них два главных конкурента: «Оппозиционная платформа — За жизнь» с одного фланга, и «Европейская солидарность» Порошенко с другого фланга. По моей информации, с порошенковцами у них есть некая договоренность, и там не будет столь жесткой конкуренции. С «Оппозиционной платформой» нечто похожее тоже может возникнуть.

Сейчас также широко обсуждается партия Шария. Одни говорят, что у нее нет шансов, потому что это якобы маргинальная политическая сила. С другой стороны, если посмотреть на активность властей по противостоянию этой политической силе и ее дискредитации, мы увидим, что этих усилий довольно много.

Странно думать, что власть стала бы тратить столько сил на незначительную оппозиционную партию. Все это заставляет подумать, что их рейтинги выше, чем нам пытаются показать.

- А что вы думаете о «Пропозиции» и других «партиях мэров»?

— Насколько мне известно, это проекты. Подобная технология была испытана еще в 2015 году на местных выборах, когда была партия «Наш край». Это один из способов провести во власть и консолидировать тот электорат, который скептически относится к тем же «слугам народа» и другим партиям. Это чисто технологические вещи.

Это не значит, что у этих проектов вообще нет никаких шансов. У них есть шансы, потому что в них участвуют крупные региональные игроки в конкретных регионах. Но это чисто технологические вещи.

- Сейчас еще ходят слухи, что по результатам местных выборов могут последовать досрочные парламентские выборы и чуть ли не госпереворот. Насколько это реально?

— Не совсем так. Не по результатам, а чуть ли не одновременно могут быть местные и парламентские выборы. Действительно, ходят слухи, что осенью возможен чуть ли не досрочный роспуск парламента, называются конкретные причины, о планируемом Порошенко перевороте тоже периодически информация появляется. Лично я отношусь ко всему этому достаточно скептически. Хотя исключать в Украине, конечно, нельзя ничего.