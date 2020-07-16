Во вторник, 14 июля, Центризбирком Белоруссии провёл регистрацию кандидатов в президенты. Главные воскресители интриги и интереса к белорусским выборам - Валерий Цепкало и Виктор Бабарико - остались за бортом политической гонки. К четвергу, 16 июля, стало понятно, как это отразится на президентской кампании в республике

Текущий избирательный процесс в Белоруссии ознаменовался формированием новых оппозиционных сил. Оставив в тени привычных оппонентов власти с их прозападной и националистической риторикой, на политическую арену впервые ступили видеоблогеры (Сергей Тихановский) и выходцы из элит (Валерий Цепкало и Виктор Бабарико), заострившие внимание на куда более злободневной социально-экономической повестке.

Это заметно освежило интерес общества к политике — даже на фоне пандемии люди активно записывались в инициативные группы, собирали и ставили подписи за выдвижение новых лиц в кандидаты. Проезжающие мимо предвыборных пикетов автомобили часто сигналили и громко включали песню Виктора Цоя «Перемен» в знак солидарности. Бабарико убеждал сторонников, что у него есть все шансы победить на выборах.

В какой-то момент несогласные граждане действительно в это поверили — эффект «ветра перемен» усиливало господство оппозиции в интернете, а также всё чаще раздающаяся поддержка из уст медийных персон, ранее аполитичных. В декларации Лукашенко не оказалось недвижимости и автомобилей © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Недолго музыка играла

Такое положение дел не устраивало власть. Подобная активность и уверенность оппозиционной общественности могла бы крепнуть день ото дня, и после итогового подсчета голосов не в пользу альтернативных президенту Лукашенко кандидатов достичь своего апогея и вылиться в невиданные для белорусской истории массовые протесты. Поэтому Центризбирком сделал всё, чтобы три новых оппозиционных лидера, консолидирующих недовольную часть населения, оказались вне политической гонки.

В самом начале кампании — 15 мая — не зарегистрировал инициативную группу колесившего по стране и собиравшего на встречи немало людей Сергея Тихановского. На документах отсутствовала личная подпись блогера — он на тот момент отбывал арест. Тихановский изначально позиционировал себя как кандидат протеста, и регистрация была для него возможностью законно проводить пикеты и вести стримы с площадей Белоруссии.

В ответ на отказ неожиданно выдвинулась в кандидаты супруга видеоблогера Светлана Тихановская. Сергей через несколько дней освободился и стал использовать пикеты по сбору подписей в поддержку жены в качестве площадки для выражения общественного недовольства и ведения стримов. Правда, недолго. Уже 29 мая он был снова задержан и до сих пор находится в местах заключения. Роль кандидата протеста осталась за Светланой Тихановской.

Уличная активность без лидера заметно поубавилась, и недовольная часть электората продолжила консолидироваться вокруг Валерия Цепкало и особенно Виктора Бабарико. За выдвижение последнего в президенты активисты собрали беспрецедентные для альтернативных кандидатов почти полмиллиона подписей при минимальном пороге в сто тысяч, за Цепкало — более ста шестидесяти тысяч. Война закончилась, не начавшись. Лукашенко продолжает и выигрывает © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Однако и здесь вышел облом. 18 июня под арест попал Бабарико — его подозревают в противоправной деятельности во время нахождения у руля «Белгазпромбанка». Политик не утратил шансы быть зарегистрированным (позже даже признают необходимое количество подписей за его выдвижение), но в тот же вечер на улицах Минска произошел стихийно организованный митинг против его задержания. Общественности стало в целом понятно, что всё идёт к окончанию его избирательной кампании.

Таким образом, уже ко второй половине июня на свободе остался лишь один из трех основных конкурентов Лукашенко — Валерий Цепкало. В оппозиционных кругах надежда была ещё не потеряна. Но и этот политик через две недели был фактически выбит из предвыборной гонки путём отбраковки большей части подписей за выдвижение — ЦИК признал только семьдесят тысяч при необходимой сотне.

Отсеивание наиболее опасных конкурентов произошло разными способами и было растянуто во времени, что разделило и «размазало» протест их электората в течение месяца, тем самым снизило градус накала.

Разочарование и апатия активистов многократно возросли, но самое интересное — регистрация кандидатов — было ещё впереди. Во время данной процедуры должен был окончательно разрешиться ряд интриг. Зарегистрируют ли Виктора Бабарико (пусть он и оставался за решеткой) и Светлану Тихановскую (пусть не имеющую отношения к политике, но ставшую символом протеста своего задержанного супруга) в качестве кандидатов, а также сможет ли Цепкало обжаловать непризнание львиной доли своих подписей.

Аутсайдерам — зеленый свет, фаворитам — красный

Но 14 июля чуда не случилось — ни Виктор Бабарико, ни Валерий Цепкало не были зарегистрированы в качестве кандидатов. Первого, как и предполагалось многими экспертами, отстранили из-за несоответствия реальности декларации о доходах, что связывают с уголовным делом, по которому политик проходит как подозреваемый. Второй так и не «отвоевал» необходимые подписи.

«Андердогов» кампании — Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Череченя, остававшихся в тени фаворитов, наоборот, пропустили легко и без лишних вопросов. Им практически не урезали количество подписей, а по сообщениям из штаба Череченя, насчитали даже больше, чем было собрано. Это представители той самой, «старой» оппозиции. Причем, представители не самые яркие — многие считают данных политиков «спарринг-партнерами» власти.

Зарегистрировали, хоть и долго обсуждали неуказанное в декларации имущество, и Светлану Тихановскую. При текущих раскладах протестное сообщество будет консолидироваться именно вокруг нее: новая фигура в политике, олицетворяющее своего популярного супруга, кандидат протеста. Регистрация Тихановской выглядит эдаким «жестом доброй воли» со стороны ЦИК. Мол, новых оппозиционных лидеров, не регистрируем, но представителя одного из них оставляем. Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В то же время, среди фаворитов оппозиции она самый уязвимый и наименее опасный для власти политик: домохозяйка, воспитывает двоих детей, не имеет ни политического опыта, ни амбиций. Вряд ли она будет всерьез бороться за власть, поэтому является, скорее, символическим кандидатом.

«Страну они не получат!»

Без Тихановского, Бабарико и Цепкало выборы в Белоруссии значительно потеряют в интриге и постепенно перейдут в привычное русло предсказуемости. Похожая ситуация была во время прошлой президентской кампании. Тогда — в 2015 году — у Лукашенко тоже не было серьезных оппонентов, которые могли бы составить ему реальную конкуренцию и объединить вокруг себя не только оппозицию, но и весь недовольный электорат. Чего не скажешь о кампании 2010 года, когда зарегистрировали практически всех основных конкурентов, и всё закончилось многочисленными уличными акциями, разгонами протестующих, реальными сроками для кандидатов и существенным ухудшением отношений с Западом.

Власть изначально и планировала провести избирательную кампанию по сценарию 2015 года: максимально незаметно, тихо и спокойно. Об этом говорит хотя бы назначение даты выборов на 9 августа, когда разгар отпускного сезона, а пандемия еще не успеет закончиться. В непростых политических и экономических условиях, особенно на фоне усиливающегося информационного господства оппозиции, роста протестных настроений и стремления сохранить лицо перед Западом, власть желает свести собственные риски к минимуму и точно не повторить 2010 год. Ставка сделана на снижение политизации общества и уличной активности.

На этом фоне действия властей привели не только к отстранению главных конкурентов Лукашенко, но и к изоляции политиков от своих сторонников, что по идее должно свести массовые акции без организаторов на нет. А помимо Тихановского и Бабарико за решеткой сейчас находятся и традиционные лидеры протеста из «старой» оппозиции — Павел Северинец и Николай Статкевич. Остающийся на свободе Цепкало ранее выразил неготовность организовывать подобную активность, а Тихановская вряд ли будет призывать выходить на улицы и тем более координировать действия людей.

Пострадала ли в итоге избирательная интрига? Сложно сказать, была ли она изначально. Скорее, была лишь надежда несогласных на перемены. Но происходящие процессы заставили многих снять розовые очки.