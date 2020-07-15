В Белоруссии завершилась регистрация кандидатов в президенты, и теперь мы точно знаем, кто составит конкуренцию на президентских выборах кандидату номер один - самому президенту Александру Лукашенко. Конкурентов у него четыре. И вот во вторник, 14 июля, когда стало известно, кто борется за высший пост в стране, состоялась вторая попытка Майдана

Именно вторая. Первая была предпринята несостоявшимся кандидатом в президенты, «блогером» Сергеем Тихановским еще в середине мая, после чего он переместился с улицы в камеру СИЗО №1 г. Минск, где и находится поныне. Правда, его жена — Светлана, вышла в кандидаты в президенты. Ну а во вторник вечером, 14 июля, улица снова заявила о себе. На этот раз без явных лидеров, хотя и при всех признаках координации из-за границы.

Но не одной заграницей делались картинки для СМИ из Белоруссии. Протестная часть населения показала себя. Усредненный портрет фрондера — юноша лет 20-25, спортивный, модный… и столичный. В Белоруссии рыба тоже гниет с головы: гвоздь программы — Минск. Протесты не только координировались, но и тщательно готовились. Повод был ясен заранее: ключевых протестных кандидатов не должны были зарегистрировать. Их и не зарегистрировали. ЦИК Белоруссии отказал сопернику Лукашенко в регистрации кандидатом на выборах президента © REUTERS, Vasily Fedosenko

Первая пятерка

Несмотря на то, что «Майдан» в Белоруссии вечером — это куда ярче и интереснее, чем заседание ЦИК РБ во вторник днем, тем не менее стоит напомнить, что именно скучная часть и есть самая важная. Должны были объявить тех, кто прошел фильтрационную процедуру и будет утвержден комиссией под председательством бессменной главы — Лидии Ермошиной.

Их наконец определили. Отныне официальный избирательный бюллетень на выборах президента Белоруссии 2020 года будет выглядеть так, согласно алфавиту.

Первым идет Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения «Говори правду». Когда-то (в 2010-м) по ним хорошо прошлись власти, после того, как они (как сегодня другие) раскачивали улицу. В числе остальных своих товарищей Андрей Дмитриев десять лет назад арестовывался, но срок, как некоторые из них, не получил. То, что случилось, очевидно, послужило уроком, так что сегодня Дмитриева радикалы именуют «спойлером» власти.

Анна Канопацкая. Еще недавно депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. Одна из двух представителей оппозиции, попавших в 2016 году в белорусский парламент. Но там ничем себя не проявила, кроме публичных наездов на посла России Бабича. Есть мнение, что это был заказ «сверху». Так что на сегодня она считается не просто спойлером, а даже и «техничкой», которая будет отбивать голоса у конкурентов, поскольку шансов на победу не имеет.

Третьим по алфавиту кандидатом стал первый по рангу выборный госчиновник Александр Лукашенко, который не нуждается в представлении. Действующий президент, в его руках все шансы победить, что, скорее всего, и будет.

И вот, сенсация на заседании ЦИК все же случилась. Четвертым кандидатом в президенты зарегистрирована жена «блогера» Тихановского, Светлана. Ничего, кроме того, что она супруга незадачливого фрондера, явившегося на выборы ниоткуда и попытавшегося стать вождем улицы, о ней сказать нет решительно никакой возможности. Она в буквальном смысле пошла вместо мужа, так что это личное.

«Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил», — сказала кандидат в президенты, обращаясь к мужу, который в это время находился в СИЗО №1 г. Минск. Учитывая то, что в действиях ЦИК не бывает ничего случайного, пошли разговоры о том, что власть не боится Светланы Тихановской как конкурента. Неменский указал на ошибку Лукашенко, которая дает козыри его политическим противникам © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Замыкает список Сергей Черечень. Главный белорусский социал-демократ, председатель партии БСДГ. Этот декоративный клуб, изображающий социал-демократов, на самом деле динозавр 90-х. Остатки того калейдоскопа и паноптикума, который родился от павшей КПСС. Ее почетный председатель — Станислав Шушкевич. БСДГ — респектабельная, легальная оппозиция Лукашенко, которая за все эти годы настолько сроднилась со своей ролью, что другая к ней неприложима. Господина-товарища Черечня тоже ругают поганеньким словом «спойлер». Никаких шансов, а накануне заседания ЦИК Сергей Владимирович публично размышлял, «а не сняться ли с выборов?». Не снялся, попал в первую пятерку, а в президенты не попадет.

Опять двойка

В 2020 году фрондирующая часть белорусского общества считает, что реальные соперники Лукашенко — Тихановский, Бабарико и Цепкало. На чем основывается такое доверие — одна из самых таинственных загадок земли белорусской. Ибо о них еще полгода назад никто слыхом не слыхивал и видом их не видывал. Тихановский выпрыгнул, как чертик из табакерки, в мае. До этого о нем знали только немногочисленные подписчики его Youtube-канала, и то не факт. Он полностью, с головы до хвоста — продукт чьей-то политтехнологической мастерской. Власти считают, что он нашел деньги где-то в Москве. Бацька никогда не называл имен-фамилий. Но по тому инсайду, что есть, в АП считают, что когда Лукашенко заводит разговор о «российских олигархах», которые пытаются вмешиваться в президентские выборы в РБ, имеются в виду не столько российские, сколько «российско-белорусские». Это пока еще не заявившая о себе «третья сила», которая состоит из подавшихся в Россию граждан Белоруссии, разбогатевших там и живущих в Москве. По части это те, кто работал на самом верху в Минске и просто сменил кресло чиновника при нефти и газе на реальный бизнес в отрасли, в российской системе координат. У них есть не только состояния, а еще и сохранился паспорт РБ. Они мотивированы на то, чтобы вернуться. Ждут только открытия окна возможностей. Они и могли закинуть пробный шар в виде Тихановского. Но это всего лишь гипотеза.

Бабарико и Цепкало такие же оппозиционеры, как Лукашенко либертарианец. Оба были креатурами президента, обоих он кооптировал на поприще, сделавшее их. То есть лично Александр Григорьевич создал их и поднял по политической и бизнес-лестнице. В свое время, конечно.

Птенцы оперились, встали с колен, расправили крылья и подняли голову. Бывает. Но тут один очень важный нюанс: у обоих рыльце в пушку. Бабарико проворовался, а Цепкало проотвечался. Первый не зарегистрирован конкретно за то, что получал иностранную финансовую помощь и имел собственность в офшорах, которую не показал в декларации. Не говоря об уголовных делах по очень неприятным статьям уголовного кодекса. Ну а второй недобрал подписей. Сам он считает это подлогом и фальсификацией. Однако если включить здравый смысл, то ясно, что украсть можно десятки или даже сотни подписей. Но 25 000 несколько сложнее. Именно столько не признал ЦИК. Возможно, кандидату стоит поискать в своем лагере «засланных казачков», которых для этого и заслали. Но сейчас этого делать никто не будет, да и ни к чему. Это теперь не вопрос номер один для шатателей режима. У реальных врагов Лукашенко на повестке дня сейчас не выборы. А улица. «У Лукашенко еще есть порох в пороховницах» - Неменский о возможности майдана в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Улица

Если бы память человеческая была не такая, как есть, а другая, покрепче да посветлее, тогда то, что случилось во вторник во второй половине дня в областных центрах и столице Белоруссии, можно было бы четко назвать — детский сад, младшая группа. Именно так. Протестную улицу показать удалось. Но персоналии малоубедительны. Это молодежь, выше был дан портрет усредненного протестующего. Их нельзя игнорировать. Они стихийная сила, потому что молодость. Но они не вооружены теорией, неопытны, не биты, от того и безрассудно кидались на ОМОН, то тут, то там создавая небольшие потасовки, которые так ярко прозвучали в СМИ. Нужно отдать должное интернету: иностранные координаторы лезли из кожи вон — раскачивали, нагнетали и провоцировали. Но картинки в СМИ — это картинки в СМИ. В реальности движуха прошла очень вяло. Те, кто вышел протестовать против снятия кандидатур Бабарико и Цепкало, дали очень слабую мотивацию основной массе населения — отнюдь не детям. А вот взрослых людей на улице практически не было. Им показался недостаточно убедительным мотив кидаться на ОМОН и Внутренние войска ради толстого банкира и сладострастного (видео с двумя путанами) айтишника.

К тому же, если проанализировать локации, где движ был самым ярким, то ясно, что это Минск. Столица, причем не спальные районы, а роскошный проспект Независимости, с кафешками, откуда вытаскивали силовики злосчастных юношей, забегавших туда с протеста выпить чашечку кофе. Минск дал картинки для СМИ. А вот другие города не показали почти ничего.

В Бресте был сюрреализм. Протестующих было мало, они изображали гуляющих, ходили туда-сюда по проспекту Машерова. А за ними, как бы тоже прогуливаясь, ходили по пятам сотрудники милиции и ОМОН. Как в пионерском лагере. Задержания были единичны.

В Гродно собралось несколько десятков человек на Советской площади, но ОМОНу работы не нашлось. К 23:00 на «майдане» остались сотрудники ГАИ, задержаний не было.

В Могилеве аналогичная ситуация. В Витебске никаких акций вообще не состоялось. Не пришли… В Гомеле около 50 молодых людей собрались было возле цирка, но после того, как стали задерживать, пыл поутих, и никого не осталось.

Так что во вторник, 14 июля, был бенефис Минска. Там студенты со всей страны, там посольства, НКО, "Радио Свобода". Нужно отдать им должное: они старались. Даже пытались толкаться с ОМОН. Этим небитые ребята навлекли на себя большие проблемы. Фото и видеофиксация проводится обязательно, все, кто кидался в драку, замечены и идентифицированы. За нападение на сотрудника милиции — реальный тюремный срок. Скидок не будет, белорусский суд апокалиптичен. Астрология про Лукашенко. Лучше быть диктатором, чем голубым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но опытный глаз обратил внимание не на протестующих молодцов, а вот как раз на сотрудников ОМОНа. Мало кто заметил, что спецы действовали как-то вяло, не были обвешаны боевыми «космическими» доспехами. Действовали как советский участковый с дружинниками, разгоняющие уличную подвыпившую компанию.

Зная белорусских спецов, признаем, что так не бывает. Не в Белоруссии. В общем, кидать на недорослей всю мощь своей ярости минский ОМОН не стал. Ну и что за цифра: 80 задержанных? Несерьезно. И к ночи весь пыл улицы улетучился — революционеры пошли домой, к маме, спать. Но во время революции не спят! Во время революции — бессонные ночи. И те, кто рассчитывает въехать в рай на молодых, сытых и непуганых, да еще и в комфортной городской среде, то это вряд ли. Лукашенко видал и не такое. Жаль, у людей память короткая.

Впрочем, это ведь только начало. Посмотрим, каким будет после этого загула похмелье. И не забудем главное. Никто так и не получил до сих пор ответ на вопрос: а с чем идет на выборы главный кандидат?