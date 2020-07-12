Вот уже более ста лет самый центр Киева украшает разноязыкий и веселый базар, знаменитый на весь бывший Советский Союз - Бесарабский рынок или в просторечии "Бессарабка". На самом деле вся история этого места наполнена событиями, которые в полной мере отражают более чем вековую историю столицы Украины - Киева

Название пятачка (рынка и окружающей его площади) происходит как утверждают одни эксперты от сельских лавочников, что везли товар по торговому пути из Киева в Бессарабию, Молдавию и Валахию, Грецию и обратно. А на этом месте проходила граница тогдашней украинской столицы — таможенная рогатка. Другие историуки не согласны с такой трактовкой названия и говорят, что название произошло от ошивавшегося в первой половине 19 века здесь криминалитета и наличия других мутных личностей без определенного места жительства, которых горожане якобы называли "бессарабами".

Есть и третья версия: на месте первого стереокинотеатра «Орбита», открытого в 1954 году в новом доме №29 по Крещатику (в этом здании и этом же помещении на углу первого этажа, смотрящего на рынок, сейчас располагается магазин пятого президента Украины Петра Порошенко «Roshen») когда-то был трактир под названием «Бессарабия».

Возможно, верны все три точки зрения. Если эта была окраина столицы, через которую везли в обе стороны товары и продукты, то вполне возможно, что здесь же ошивался и криминальный элемент, желавший подзаработать (грабежом или услугами) на этой территории, фактически находившейся тогда за чертой города. А потом по названию места возник и трактир "Бессарабка" для тех, кто здесь трудился на криминальной ниве. Бессарабка. Место, где нельзя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пустырь и болото

В конце XVIII-начале XIX века на культовой площади не было ничего, кроме пустыря, который включал в себя и территорию нынешнего Майдана (Площади) Независимости. А поскольку пустырь находился в низине, то постоянно затапливался сточными водами, стекавшими с холмов. Характерно, что от затоплений вообще никак не спасала проложенная для отвода грязи труба. Украинский историк, фольклорист, лексикограф Николай Закревский в своем «Описании Киева» 1868 года подчеркнул, что это место называлось «Козьим болотом», где, впрочем, уже шла торговая деятельность. Но там же орудовала и уголовщина, поэтому в темное время суток гулять в этом месте было опасно для здоровья и жизни.

Бессарабку «причесали» только в 1869 году, так как с середины XIX века Крещатик начал расширяться, по улице и вокруг строились доходные дома. А на самом околотке стали устраивать балаганы-ярмарки, стоял легкосборный цирковой павильон, планировали поставить там памятник Богдану Хмельницкому. В последующее десятилетие века стихийная торговля стала очень интенсивной, и в этот хаос буквально врезались пассажирские и грузовые повозки, шедшие с Бибиковского бульвара (сейчас Бульвар Шевченко).

В общем, «шанхай» с мелкими лоточниками, ремесленниками и кривыми складскими сарайчиками не только мешал гужевому транспорту, а и портил всю картину главной улицы: здесь стоял шум-гам, а выставленные на прилавки всевозможные скоропортящиеся продукты обволакивали элитный райончик зачастую неприятными запахами.

Еврейское условие

Все же, богачам было удобно иметь торговую точку у себя под боком, просто нужно было эту точку только еще больше облагородить. Так возникла идея постройки нормального крытого рынка на. Воплощение задумки стоило 500 тысяч рублей, около 1/6 части городского бюджета. Это дело взялся профинансировать представитель еврейской общины Лазарь Израилевич Бродский — крупнейший сахарозаводчик Российской империи (его брат Лев одно время владел «домом Подгорского» у Золотых Ворот), меценат и филантроп. Он умер в 1904 году, не успев дожить до закладки фундамента. Но помнил о задуманном до конца, так как в завещании велел установить на будущем Бессарабском рынке морозильные камеры, чтобы смрад от протухших рыбы и мяса и прочего товара никогда не позорил Крещатик.

Но Бродский не просто так отдавал деньги: если городские власти соглашаются на рынок за счет частной инвестиции, то, согласно сделке, они обязуются из этих 500 тысяч рублей ежегодно ассигновать 4,5% на потребности некоторых благотворительных еврейских учреждений — например, лечебных и образовательных — которые еще при жизни основал и спонсировал Бродский. А 4,5% по сравнению с прогнозируемой прибылью от работы базара были смешной суммой. «Бессарабский рынок»: Путь от пустыря через морг к элитному рынку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но перед чиновниками возникла дилемма: рынок нужен, но может сгореть, а обязательства по 4,5% останутся. Как быть? Мудрый сахарный магнат просчитал отказ Киева от подарка и все равно завещал полмиллиона рублей вложить в ценные бумаги и продолжить выделять 4,5% для опекаемых им организаций. Но выгодное решение для всех сторон предложил один из исполнителей завещания, юрист и староста Хоральной синагоги Авраам Гольденберг.

«Город выпускает 4,5% облигации целевого займа для постройки рынка. Облигации должны были выкупить душеприказчики Л.Бродского на завещанные 500 тыс. руб. по курсу 95% номинала, что было в то время выгодной ценой. На время, пока облигационный заем не будет погашен, городские власти должны были выплачивать указанные в завещании проценты в пользу благотворительных учреждений, а после погашения займа душеприказчики на полученный капитал должны будут купить ценные бумаги и перечислить проценты от них в пользу тех же организаций, основанных Бродским. Такой проект был принят, и в 1907 г. был выпущен заем на сумму 526 тыс. руб. сроком на 64 года. После выкупа облигаций душеприказчикам Бродского, городские власти получили в свое распоряжение 500 тыс. руб. наличными», — описан механизм в книге «Финансовые центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной эпохи».

Гай строит

Но к этому общему знаменателю заинтересованные лица шли долго и, наконец, согласовав все детали, в 1908 году приступили к строительству. Конкурс на проектирование рынка выиграл польский архитектор Генрих Гай, что спроектировал похожий рынок в Варшаве на площади Каликста Витковского (с 1922 года — Казимира Великого), который, говорят аналитики, выглядел большим и старшим братом Бессарабского базара. Его работа в Киеве стоила чуть меньше 500 тыс рублей.

Но еще год потребовался на доработку проекта и подготовку земельного участка к строительству. Строился базар с 1910 по 1912 годы и открыт 3 (16) июля 2012 года.

Стены здания сделали из кирпича, кровлю — из металлического каркаса и стеклянной оболочки, «фонаря». Это новшество, которое позволяло получать естественную освещенность помещения. А во избежание превращения рынка в теплицу, открывались форточки. «Фонарь» опирался на металлическую ферму. Внутренняя отделка с полом покрыта керамической облицовкой.

Считается, что опыта строительства здания с железобетонными сваями у киевских спецов не было. В связи с чем, контролер стройки, инженер Михаил Павлович Бобрусов, был откомандирован в Европу для получения знаний и навыков по устройству крытых рынков в западно-европейских странах (при этом железобетон уже широко использовался при возведении Свято-Никольского костела в 1899-1909 годах). Так вот, утверждают историки, Бессарабский рынок был построен так хорошо, что выдержит землетрясение в 8 баллов.

Архитектурно базар построен в стиле позднего модерна и вписался в облик Крещатика. Выпускники киевского художественного училища, воспитанники художника и скульптора Федора Балавенского — скульпторы Татьяна Руденко и Алексей Теремец — оформили фасадный облик горельефами под названием «Молочница», «Селянин с быками», «Рыбы», а арки входов — головами быков.

Выстроенные с обеих сторон здания башни не были декоративными. В одной установили компрессор, во второй — цистерну с водой.

Книги денег не дают

Внутри базара, по желанию мэрии, управляемой Ипполитом Дьяковом (1906-1916), должны была быть общественная библиотека, читальный зал и точки по продаже цветов. Для окупаемости. Впрочем, точная информация тогда стоила дорого, и простые люди предпочли бы лучше читать газеты и слушать сплетни. Поэтому идея с библиотекой была отброшена, и на рынке построили ресторан. Так, при открытии Бессарабки за накрытой «поляной» собрался весь бомонд Киевской губернии.

По чертежам Гая внутри рынка оборудовали свыше 200 палаток для продажи мяса, сала, зелени, овощей, молочки, хлеба, рыбы. А с внешней стороны комплекса — 31 магазин. Для продавцов вроде бы даже предусматривались лифты и душевые. Но их, скорее всего, так и не сделали, так как о них не упоминает дальнейшая история. Зато руководство рынка в 2018 году поделилось мыслью насчет открытия подземной одно-/двухуровневой парковки или «будет лифт, который опускает автомобили или же обычный заезд-выезд».

Как и хотел олигарх Бродский, в подвалах Бессарабки бельгийскими инженерами были установлены ледники, привезенные из Ревеля (Таллина) — ноу-хау того времени. Спустя годы их убрали, заменив на новое оборудование. Краеведы жалеют, что так поступили, как они считают, с исторической ценностью.

Тогда, в 1908 году проектные расчеты показали, что чистая прибыль от функционирования рынка составит 10-15% годовых. Впоследствии оказалось, что ежегодное содержание комплекса стоило 30 тысяч рублей, а прибыль он приносил в размере 117 тысяч рублей в год. После сдачи в эксплуатацию рынка в 1912 году город отбил вложенные в него деньги уже через 5 лет. Сверхприбыльный бизнес, как работал при царе, так и продолжал работать при большевиках и дальше при Советском Союзе, приобретя чистую репутацию: тут всегда были свежайшие и лучшие продукты, а обвешивать было недопустимым преступлением. Более того, в это место побаивались соваться щипачи и всякие прохиндеи, и спокойствию состоятельных горожан и их обслуге ничего не угрожало. Бой за Киев. О кандидатах в мэры столицы Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так были трупы или нет?

Как сообщается, в 1932-1933 годах на базаре поселили судебно-медицинскую лабораторию Наркомата здравоохранения. Предположительно, из-за наличия подвальных холодильников, где хранили трупы умерших от голода селян, которые врывались в куда более богатый Киев за хоть какой-нибудь едой. Есть версия, что из импровизированного морга тела направляли на вскрытие в Октябрьскую больницу (теперь — Александровскую), а затем их сваливали в братскую могилу на Дорогожичах.

Одни историки допускают такой ход событий, поскольку это подтверждают и документы больницы, да и вообще — не мог базар работать в Голодомор, когда продуктов и пищи было не найти, а карточная система продержалась до 1934 года, когда базар вновь открылся. Другие же считают это городской легендой, чушью и говорят: Киев в то время был закрыт, но рынок работал. А как могли трупы содержаться в морозилках работающего рынка для богатых и чиновников, которые заведовали городом?

Без царапины в уничтоженном городе

При тотальном разрушении Киева в 1941 году взрывами и пожарами — в частности, Крещатика — Бессарабская площадь устояла. Во-первых, она не была заминирована, во-вторых — огонь до нее не добрался. Единого мнения насчет того, кто устраивал диверсии, среди историков не существует. Но факт остается фактом: в то время красные войска отступали из Киева под нажимом вермахта, который сразу же оккупировал город аж на два с небольшим года. Немцы запрещали населению собираться в группы из четырех и более человек, так что о базаре не могло быть и речи. Как пишут в СМИ, после 1945 года здание подлатали.

От «нежной» реконструкции до полной ликвидации

А в 1960-е годы рынок прошел, так сказать, «нежный» капремонт, когда его конструкции были укреплены, а с фасада сняли лишь скульптуру архистратига Михаила — киевского главного символа. Напротив, в начале бульвара Шевченко, поставили памятник Ленину, что рукой указывал путь на базар. Красногранитный Ильич окультурил площадь — возле него нельзя было курить.

В 1970-х, подумывали убрать торговцев ради картинной галереи, но, говорят специалисты по Киеву, против этой идеи восстали жены чиновников: куда нам, богатым, ходить за продуктами, если Бесссарабки не будет? Ведь дефицита, который бытовал в Союзе, в центре Киева не существовало.

Уже во время перестройки озвучивались планы по сносу здания под автомобильную развязку. Но на здание, как на памятник архитектуры, и на базар ни у кого из власть имущих рука не поднялась.

Всегда без капремонта

Тем не менее, после развала СССР и по сей день, появляются новости о желании перестроить торжище под отель или пассаж с магазинами, сделав надстройку, исковеркав оригинальный вид строения. Или галерею/музей. Например, 4 июня нынешнего года года администрация рынка объявила о намерении втиснуть в него и историко-культурный музей. Инициативная группа якобы уже занята поиском и систематизации материалов, которые станут экспонатами.

Здание рынка является собственностью коммунального предприятия (КП) «Бессарабский рынок». И в 2018 году дирекция базара заявила о намерении реновации здания. Был объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации реновации на сумму 5,5 млн гривен и указаны конкретные сроки работы — с 7 сентября по 29 декабря 2018 года.

О серьезном ремонте рынке говорят с 2013 года, поскольку в 2001 году в результате реконструкции Бессарабского квартала были повреждены фундамент и строительные конструкции. Но ремонт откладывался, и на него выделяет деньги сама администрация вот уже 19 лет. Вот и сейчас то же самое: проект реновации 2018 года так и не был официально утвержден, а в ноябре 2019 года руководство пояснило, что обновить здание хочет в течение двух лет. В планах — разделение площади Бессарабского рынка на фудкорт и торговые ряды и установку сцены. Сейчас же полученные средства идут на подготовку общего проекта реновации и на реставрацию рыбного павильона.

«Здесь и раньше проводились различные события, но обычно это создает неудобство для торговцев. Мы хотим отвести на рынке отдельную территорию, где можно будет установить сцену, ринг или даже сыграть свадьбу», — сказал директор предприятия Николай Ковальчук.

Богато, но пусто

Помимо базара внутри здания, по его периметру есть супермаркет «Billa», шаурмячные и мини-кафешки. Если до Нового года, как мне сообщила одна продавщица, рынок видел хоть какой-то поток посетителей, то сегодня клиенты — большая редкость. Пика продаж, как в былые успешные времена, нет. Торговцы стоят за прилавком с красиво выложенным товаром до упора. И если «мясники» постоянно что-то режут-вырезают, то «колбасники» и реализаторы орехов, сухофруктов, фруктов и овощей скучают, иногда прохаживаясь меж рядов, чтобы размять кости и поболтать с коллегами, расслабиться. Создавая тем самым (осознанно или нет) видимость какой-никакой, но купли-продажи. Побывав там перед самым Новым годом, я даже решил, что рынок работает в качестве «прачечной» — по отмывки денег. Потому что и тогда и сейчас на рынке покупателей очень мало. Похоже, у людей просто нет денег на дорогие продукты с Бессарабки, а приток туристов, которые обязательно посещали рынок, в связи с карантином иссяк.

С одной стороны, здесь есть продукты на любой вкус для ограниченного контингента состоятельных людей. С другой — простой человек деликатесами не питается, поэтому за покупками идет не на базар, а в соседний супермаркет. Поскольку не только на Бессарабке, а и на продуктовых ярмарках, а также многих других рынках Киева цены ощутимо выше (интерес вызывают разве что штучные товары, которых в гастрономе не найти). Хотя, по идее, должно быть наоборот.

В финплане, утвержденном 20 декабря 2019 года Киевской городской государственной администрацией (КГГА) и обнародованном в январе 2020 года, совокупный доход КП "Бессарабский рынок" по итогам 2020 года ожидается на уровне 40,4 млн гривен при общих расходах в 31,2 млн грн, а чистая прибыль после уплаты всех налогов и покрытия всех расходных статей бюджета рынка — 3,4 млн гривен. Что на 900 тыс гривен больше, чем было предусмотрено в финплане на 2019 год.

Большую часть доходов КП планировал получить от предоставления в аренду помещений — 20,2 млн гривен. Доход от услуг рынка спрогнозирован на уровне 9,8 млн гривен. Еще 6,6 млн гривен планируется получить за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг, а 3,7 млн гривен — за счет амортизации на дооцененную стоимость здания рынка.

Общие расходы КП в 2020 году запланированы в размере 31,2 млн гривен. На коммуналку КП планирует потратить 6,9 млн гривен, на зарплату 52 работникам — 6,2 млн гривен, амортизацию — 4,05 млн гривен, на текущий ремонт — 1,4 млн гривен, на социальные мероприятия — 1,3 млн гривен. Сообщалось также, что этот год предприятие планирует закончить с прибылью в 4,1 млн гривен (после уплаты налога на прибыль — 3,4 млн гривен), тогда как финплан Бессарабки на 2019 год предусматривал получение прибыли в 3,1 млн гривен (после уплаты налога на прибыль — 2,5 млн гривен).

Но с наступлением карантина, финплан, вероятно, подкорректировали. А на ремонт своих средств Бессарабке давно не хватает: 50% от арендных поступлений нужно отдавать городу. Хотя общая площадь сдаваемых дирекцией в аренду квадратных метров составляет 95% от максимально возможной. Сдается даже подвал.

Об обновлении, музее и паркинге

Изучая материалы Бессарабкт, я заметил, что по отношению к рынку украинские журналисты часто употребляют понятие «реконструкция», хотя памятник архитектуры реконструкции не подлежит. Возможна только реновация, которая по закону считается комплексом работ по приведению памятника в состояние, пригодное к эксплуатации в современных условиях. Но этот комплекс работ ни в коем случае не предполагает какие-либо мероприятия по реконструкции.

Об этом напоминает вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины, член Украинского комитета ЮНЕСКО Георгий Духовичный. Он же и считает, что на месте Бессарабского рынка должен быть градостроительный музей Киева. Там же должен, по его мнению, находится институт Генерального плана города.

— Когда я в 2005-2006 годах предложил превратить Бессарабку в музей киевской архитектуры, мне пригрозили, что жить после этого я буду всего неделю. Ведь рынок в центре города — это колоссальные прибыли, — открывает тайну зодчий. — А главным экспонатом музея архитектуры Киева должен быть макет города. В качестве примера я могу предложить министерство архитектуры и строительства Сингапура. Туда может зайти любой гражданин. Там меня поразил как раз макет Сингапура. То есть, каждый человек может увидеть, какой была и станет конкретная площадка. Макет настолько огромен, что полностью его можно увидеть только в галерее.

Духовичный не считает правильным использовать такое здание в качестве рынка, особенно в центре. А музей нужен, чтобы люди видели город в целом, как организм, а не как отдельные и не связанные между собой фрагменты. Жителей, считает архитектор, нужно «в учебных целях готовить к пониманию города». А в сингапурском министерстве, подмечает он, можно увидеть, как менялись участки города в течение всего существования города, и как они будут меняться дальше — с помощью компьютерной графики.

Киеву это необходимо, уверен эксперт, чтобы нести градостроительную культуру в массы в русле борьбы с некомпетентными чиновниками и застройщиками.

Как бы то ни было, нужно на вещи смотреть реально: рынок и прочие арендаторы из здания ну никак не съедут. Поэтому, действительно насущной проблемой стала парковка.

— Под Бессарабкой — колоссальные подвалы и холодильники. Но чтобы въехать на этот уровень, нужны длинные, серьезные пандусы, — утверждает Георгий Духовичный. —Технически возможно оборудовать подвал лифтами для подъема и спуска автомобилей, если будет приготовлена нормальная транспортная схема. Поскольку место сейчас это настолько затеснено по периметру, что любое попадание в паркинг и выезд из него будет сопряжен с серьезной опасностью больших заторов.

На этот рынок, в силу его высокой ценовой категории, не идут своими ногами — к нему подъезжают. Естественно, такие покупатели хотят без проблем подъехать, припарковаться и уехать. Вместе с тем, как считает архитектор, уродовать роскошные подвалы Бессарабки под паркинг — это кощунство. Поэтому, сказал Духовичный, «есть много мест, где можно поставить высокоинтенсивную парковку с минимальной площадью застройки и максимальным выпуском».