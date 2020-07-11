Кризис демократии в отдельно взятых США привел мир в некоторое смятение. Только Европа под председательством Германии выдвигает идею сплочения. Но поможет ли это Украине – большой вопрос

Цена свободы — вечная бдительность

Американская демократия в осаде — так считает американское издание Project Syndicate. Автор задается вопросом: «Когда военачальникам следует отказаться от исполнения президентских приказов, которые они считают неконституционными? В какой момент полиция принимает на себя ответственность за делегитимизирующие последствия расизма? Почему для журналистов правда должна быть важнее внешнего нейтралитета?». Западные СМИ: Украина ждёт, когда на неё нападет Россия, чем смешит весь мир © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Речь идет, конечно, о протестах, вызванных убийством чернокожего Джорджа Флойда, а также о помпезной прогулке президента Дональда Трампа по площади Лафайет в Вашингтоне. «Мало того, что для изгнания мирных протестующих применялись слезоточивый газ и резиновые пули — Трамп явно использовал армию в качестве пешки во внутренней политике», — отмечает издание.

Автор не разделяет ни взглядов протестующих, ни реакции Белого дома. Статья сенатора США Тома Коттона, убежденного сторонника Трампа, с призывом к федеральному правительству применить «Закон о восстаниях» от 1807 года и использовать вооруженные силы для подавления общественных протестов не вызывает энтузиазма у авторов издания. Аналитики призывают искать что-то вроде среднего пути и опираться на базовые постулаты американской демократии, а не на словесные игры в духе Коттона, который назвал протестующих «анархистами и «преступниками-нигилистами».

Издание придерживается той точки зрения, что слова имеют значения. «Замаскированная и незамеченная политическая дезинформация, визуальные «глубокие фейки» и злонамеренные мистификации каждый день во множестве плодятся в Facebook, Twitter и других социальных сетях. Демократии должны быть в состоянии защитить себя от использования слов или образов, которые сознательно сеют замешательство и недоверие, чтобы прекратить публичные дискуссии на эту тему».

Причину такому манипулятивному обращению с истиной автор видит в бесчестности, в равной степени охватывающей и полицию, и государственный институты, и медиа. «Если республика не может или просто не дает себе труда защититься от наглых бесчестных действий, ее дни сочтены. Возможно, цена свободы — действительно вечная бдительность, но тирания терпит крах только тогда, когда достаточное количество граждан готовы ей противостоять. Американцы должны продолжать смело защищать и укреплять демократические институты, от которых зависит их свобода — как многие из них и поступали на протяжении последних месяцев», — резюмирует автор статьи. Кто соберет финскую клубнику, станет президентом США и посмеет обидеть чернокожего – западные СМИ задают роковые вопросы © AFP, SEBASTIAN SMITH

США не помогут Украине сохранить целостность

Китайское издание Sina информирует читателей о ситуации на Украине. Интересно, что китайский взгляд на проблему Украины куда более реалистичен, чем западный (хотя и в Европе на этот счет нет полного единства).

Китайские аналитики ставят под вопрос будущую территориальную целостность Украины как государства. Напоминая о том, что Украина несколько столетий входила в состав России, издание прослеживает логику украинской незалежности как движение с востока на запад. «Со временем Украина все больше сближалась с Западом, а Россия, восстановив национальную мощь, вновь стала конкурентом западных стран, что привело к усилению трений между двумя государствами, пока, наконец, в 2014 году не разразился конфликт: после референдума Крым вошел в состав России и стал частью ее территорий, — пишет издание. — Однако украинский кризис на этом не закончился: в последнее время некоторые районы снова заговорили о проведении референдума о выходе из состава Украины».

По сообщениям СМИ, 6 июля партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум о принадлежности двух областей на востоке Украине — Донецкой и Луганской — которые ранее уже объявили о своей независимости. По итогам этого референдума предлагается включить эти области в состав России. Недавно Александр Бородай (юывший глава правительства ДНР — Ред.) объявил, что Донецк и Луганск в ближайшее время присоединятся к России. Он подчеркнул, что фактически эти районы уже являются частью РФ, и следующий шаг — это оформление юридического признания.

«Для нынешней Украины это не слишком хорошая новость», — замечает издание. Проблема в том, что исторически Украина всегда была чем-о вроде ворот в Россию. И естественно, что сближение страны с НАТО не может не беспокоить Кремль. Однако Россия всегда выбирала тактику соблюдения баланса и не шла на конфронтацию. «Однако как только будет принято решение о проведении референдума, как это было с Крымом, Украине придется отреагировать», — отмечает издание. Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

«В последние годы на Украине не замолкали яростные крики о том, что скоро она силой вернет Крым обратно, но все это сохраняется на уровне разговоров. Причина весьма проста: разница в военной мощи между Россией и Украиной огромна, и, если начнется полномасштабный конфликт, Украина не только не вернет Крым, но и, возможно, окажется на грани гибели», — рассуждают китайские аналитики.

Украина рассчитывает на поддержку не столько ЕС, который последнее время явно охладел к украинским проблемам, сколько на США. Но тут Украину могут подстерегать неожиданности. «Присоединение Крыма произошло почти 6 лет назад, а помощь, которую оказали Штаты Украине, на деле была очень ограниченной, что также вызвало тревогу среди других стран и регионов: не стоит полагать, что на Америку можно положиться», — считает издание.

Мы возьмем Украину в ЕС… когда-нибудь

Германское издание Cicero публикует интервью с Мануэлем Саррацином — депутатом бундестага от партии Зеленых и спикером фракции по восточноевропейской политике. Саррацин — член Комитета по иностранным делам и Комитета по делам Европейского Союза.

С перового июля Германия заняла пост председателя ЕС, выдвинув лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной». Однако партнеры по ЕС настроены критично из-за ее позиции по «Северному потоку — 2». «В то же время у меня создалось впечатление, что Центральная Европа очень хорошо встретила германо-французскую инициативу о создании фонда поддержки экономик ЕС и о мерах по преодолению последствий кризиса, вызванного коронавирусом, — говорит Саррацин, — Считаю, что в этом вопросе коронавирус способствовал возникновению новых союзов между Востоком и Западом и что доверие к Германии в связи с необходимостью сплочения перед лицом острого кризиса возросло по сравнению с докризисной ситуацией, которая была связана прежде всего с «Северным потоком — 2». Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Саррацин занимает жесткую антироссийскую позицию и категорически против сближения с Россией. Естественно, что остальные его взгляды вполне тоталитарны по отношению к другим членам ЕС. Это выражается и в его позиции относительно Польши, Сербии и Венгрии. «Воздействовать на господ Орбана и Качинского из Германии и таким образом побудить их к изменению курса в области демократии и соблюдения норм правового государства весьма сложно. Тем не менее важно четко обозначать эти проблемы, давать понять, что их видят, и демонстрировать, как к ним относятся, — говорит Саррацин, — Соблюдение норм правового государства, прав и свобод граждан и уровень демократии в целом — все это в последние годы скорее уменьшилось».

По поводу Украины Саррацин куда более снисходителен: «Очень важно, чтобы Германия в ходе переговоров в нормандском формате проводила совершенно четкую линию и в определенном смысле поддержала Зеленского. Но в то же время она должна обозначить границы, когда речь заходит о грязной сделке в вопросе о выборах в так называемых народных республиках. Такая сделка не обеспечит проведение честных, свободных выборов без присутствия российских военных. Здесь действительно очень важна ясность, ведь это имеет решающее значения для доверия Украины к Германии».

Что касается европейских перспектив Украины, то тут Саррацин ничего не гарантирует, но все обещает: «И мое личное мнение, и мнение моей партии таковы, что нам нужна некая европейская перспектива для Украины. Это нужно нам в качестве политически весомого фактора, чтобы побудить украинских политиков к проведению необходимых реформ. Я твердо убежден в том, что без перспективы вступления в ЕС политики на Украине в долгосрочной перспективе утратят доверие. Но, с другой стороны, ясно и то, что это будет очень долгий путь и что речь может идти о перспективе, отдаленной на десятилетия, а не о скором вступлении в ЕС».