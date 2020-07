По состоянию на 19:00 10 июля в мире зафиксировано более 12 млн 478 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 559 тыс. человек скончались, свыше 7,2 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 252,7 тыс. заболевших, следом идет Мексика (282,2 тыс.).

На восьмом месте Испания (300,1 тыс.), потом Чили (306,2 тыс.), затем Великобритания (313,4 тыс.), Перу (316,4 тыс.),, Россия (714 тыс.), Индия (804,8 тыс.) и Бразилия (1 млн 762 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 236 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 135,9 тыс. человек, смертность 4,21%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,25%, более 44,6 тыс. человек.

В Бразилии — 69,3 тыс. (3,94%), В Мексике — 33,5 тыс. (11,88%) в Испании — 28,7 тыс. (9,58%).

Россия

В России по состоянию на 10 июля зафиксировано 714 098 случаев заболевания, 11 045 заразившихся умерли, 489 679 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,55%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 22,3 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 40,2 млн проверок на COVID — 19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 10 июля Росстата Павел Малков.

«По собранным данным, в мае умерли почти 173 тысячи человек, это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах. Наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первые столкнулись с коронавирусом», — приводит слова Малкова РИА Новости 10 июля.

Иностранцы для въезда в РФ должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия в Россию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь: иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию, и при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G», — заявила Голикова на брифинге.

Доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились на 4% из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии коронавируса, но в июне уже начали восстанавливаться, подсчитали в Сбербанке.

«Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более», — говорится в исследовании крупнейшего российского банка.

Здесь и далее динамика дается в годовом выражении, то есть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом аналитики Сбербанка отмечают, что сильно повлиял массовый перенос сроков выплаты зарплаты с месяца на месяц из-за нерабочих дней: после небольшого роста в марте из-за указанного фактора началось резкое падение зарплат — на 6% в апреле и на 7,6% в мае. "Однако по мере открытия экономики в июне уже началось восстановление. По предварительным данным, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше", — указали эксперты.

Последние на данный момент опубликованные Росстатом данные по зарплатам относятся к апрелю, правда ведомство считает реальные заработные платы, то есть скорректированные на уровень инфляции. Этот показатель в марте показал рост на 5,9% в годовом выражении, а в апреле — спад на 2%. При этом, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в апреле составила 49 306 рублей, увеличившись на 1%. Исследование Сбербанка основано на данных только по его клиентам.

Согласно его подсчетам, сильнее всего зарплаты в марте-мае упали в сфере гостиничного бизнеса и общепита — на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по сокращению зарплат находятся компании из сферы культуры и спорта (-8,6%), замыкают тройку антилидеров предприятия из транспортной отрасли (-8,2%).

При этом в медицине, информации и связи, образовании и госуправлении зарплаты за весенние месяцы выросли, указали в банке. Так, зарплаты в образовании подросли на 1,6%, в медицине и сфере информации и связи рост составил по 2,1%. Большую роль здесь сыграли дополнительные государственные выплаты.

«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины — и работающие, и домохозяйки», — отметили эксперты Сбербанка.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 10 июля зафиксировано 52 043 случаев заболевания, 1345 заразившихся умерло (смертность 2.59%), 24 800 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 773 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Коронавирус в Украине серьезно отличается от других стран. К такому выводу пришла вирусолог Оксана Выговская. Она рассказала о главных особенностях украинского штамма COVID-19.

Смертность от коронавируса намного ниже уровня в Италии или США. По словам вирусолога Оксаны Выговской, украинский штамм ковида отличается от других видов, например, китайского или европейского.

Она уверена, если бы на Украину попал вирус из Китая или Италии, то ситуация была бы хуже. На Украине меньше тяжелых и критических пациентов, меньшее число заболевших требует искусственной вентиляции легких.

По ее словам, все дело в том, что в страну попали штаммы из Австрии, Германии, Франции, а не из Италии или Китая, более агрессивные.

Вирусолог уверена, попади в Украину COVID-19 из Италии, система здравоохранения просто не выдержала бы.

Между тем киевский инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский сказал, что коронавирус не так опасен, как люди себе это представляют.

По словам медика, сейчас очень много пациентов без симптомов, но они не опасны, если у вас нет контакта с ними.

Врач рассказал, что украинцы даже не подозревают, что у кого-то может быть положительный тест на COVID-19. Но от бессимптомного больного можно заразиться только при тесном контакте.

«Бессимптомные больные не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте — пользовании общей посудой, поцелуях», — рассказал Дубровский.

Дубровский еще раз напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и призвал не устрашать украинцев новыми мифами о COVID-19.

В мире

Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу. Они опубликовали исследование в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Как отмечается в статье, речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.

В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен COVID-19, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заражения и после того, как стало известно о положительном анализе на коронавирус.

Авторы работы выяснили, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 9 июля

Ну а аргентинские врачи подошли к лечению коронавируса креативно. Их пациенты сейчас напоминают космонавтов, так как для их лечения используют кислородный шлем, наподобие того, что носят астронавты или водолазы.

«Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты», — отметил он.

Уточняется, что шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы.

«Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться и он мог легче дышать. Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных клиниках и государственных больницах», — рассказал доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

Новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее. Пациенты, использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие.