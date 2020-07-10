Привычные для большинства польских политиков выпады против России накануне второго тура выборов президента Польши дополнены обвинениями в адрес немецких СМИ - мол, они поддерживают кандидата от оппозиции

Вышедшие во второй тур выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда (правящая партия «Право и Справедливость») и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (оппозиционная «Гражданская платформа») пользуются примерно равной поддержкой польских избирателей. В условиях расколотой практически пополам страны оба политика в последние две недели не столько боролись за голоса кандидатов, занявших третье-пятое места, сколько пытались консолидировать свой собственный электорат накануне решающего голосования 12 июля.

Собственно, именно такой подход стал причиной того, что впервые за всю историю президентских выборов в Польше перед вторым туром не было очной дискуссии кандидатов, а состоялось два отдельных раунда «дебатов», на которых участники находились в 400 километрах друг от друга и обращались к пустой трибуне с фамилией соперника. Поначалу дебаты были анонсированы в Варшаве на вечер понедельника, 6 июля, и авторитетные польские СМИ — TVN, TVN24, Wirtualna Polska i Onet — были намерены провести прямую трансляцию дуэли Дуды и Тшасковского. Однако очная встреча претендентов так и не состоялась, поскольку Анджей Дуда отказался в ней участвовать, а свою готовность дискутировать с оппонентом выразил только в случае организации дебатов государственным телеканалом TVP. Великое послевоенное переселение. Как Польша и СССР обменивались населением, и причем здесь Израиль © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этого каждый из кандидатов выбрал «своё поле». Тшасковский заявил, что «сердечно приглашает президента в понедельник на дебаты в Лешно» (город в 380 км на запад от Варшавы, где в первом туре кандидат от оппозиции набрал большинство голосов). В ответ Дуда объявил, что в понедельник примет участие в организуемых TVP дебатах в городе Коньске (120 км на юг от столицы, там действующий президент получил в первом туре значительную поддержку избирателей).

Прошедшие дебаты польские СМИ уже назвали политическим абсурдом высокого уровня, о котором будут писать в учебниках. Тшасковский в течение полутора часов отвечал на вопросы 18 журналистов, убеждая собравшихся, что хочет «быть сильным и независимым президентом», «защищать самостоятельность учреждений, восстанавливать судебную систему». «Буду сам принимать решения. Нет никакого председателя, который мог бы мне приказывать», — подчеркнул претендент, в очередной раз намекая на подчиненность действующего президента председателю партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярославу Качиньскому. А Дуда параллельно отвечал на вопросы ведущего TVP и местных жителей. Президент Польши хвастался экономическими успехами и низкой безработицей, удивил заявлением о необязательности прививок от коронавируса, успокоил сохранением социальных программ, исключил возможность введения эвтаназии, подчеркнул важность польско-американских отношений.

«Восточная политика» в выступлениях обоих кандидатов фактически отсутствовала, хотя ранее они оба «состязались» в антироссийских заявлениях. Не поднимался на дебатах и вопрос немецкого влияния на избирательную кампанию в Польше, обострившийся 3 июля. В этот день принадлежащее немецко-швейцарскому концерну Ringier Axel Springer Polska издание Fakt опубликовало информацию о том, что в марте 2020 года Анджей Дуда помиловал педофила, насиловавшего малолетнюю дочь. Хотя мужчина уже отбыл тюремное наказание, и помилование касалось только запрета на нахождение рядом с ныне совершеннолетней жертвой, более того — она сама, её мать и прокуратура об этом просили, публикация вызвала огромный резонанс в польском обществе.

Сам Анджей Дуда на одном из предвыборных митингов разразился антинемецкими заявлениями. «Эта клеветническая атака — просто подлость. Это худший вид грязной кампании. За что? Что творится? Хочет ли концерн Axel Springer с немецкой родословной, которому принадлежит газета Fakt, влиять на президентские выборы в Польше? Германия хочет избрать президента в Польше? Это подлость, я не согласен!» — пафосно заявил Дуда. Кроме того, он лично набросился на присутствующего корреспондента газеты Die Welt Филиппа Фрица, обвинив его в том, что журналист назвал Тшасковского лучшим вариантом для Германии, поскольку этот политик не станет требовать компенсаций от Берлина за Вторую мировую войну (на самом деле Фриц писал о снятии напряжения в польско-немецких отношениях). После этих выпадов Дуды журналисты и редакторы издания Fakt начали получать массу различных угроз, а также предложений «убираться в Германию», хотя все сотрудники являются гражданами Польши. Китаевед описал, как Польша пакостит Китаю в интересах США © Brian Aslak / flickr

Кстати, такая резкая реакция президента вызвала журналистские расследования, в ходе которых выяснилось, что среди 94-х помилованных Дудой — убийца, наркодилер, член организованной преступной группировки, а также… нынешний министр внутренних дел Мариуш Каминьский. Последний в 2015 году был осуждён на три года лишения свободы и 10 лет лишения права занимать публичные должности за незаконные действия на посту главы Центрального антикоррупционного бюро Польши, но приговор суда не вступил в силу именно благодаря решению главы государства.

Однако позиция президента и его окружения осталась неизменной: все акты помилования были названы обоснованными, а вину за «манипулирование информацией» о помилованном педофиле (кстати, до сих пор находящемся в реестре педофилов Польши) возложили на «немецкие медиа». При этом отмечу, что Fakt лишь процитировал официальные документы, приговор суда и указ президента о помиловании осуждённого и не обнародовал никаких персональных данных ни виновного, ни его жертвы. С точки зрения абстрактных журналистских стандартов претензии можно высказать разве что к сопровождавшим публикацию коллажам с использованием фото Дуды, однако Fakt — классический таблоид, ориентирующийся на традиции немецкого издания Bild, которое немецких политиков «полощет» куда жёстче.

В среду, 8 июля, претензии польских властей в адрес Германии вышли на официальный уровень. В этот день заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил официальный протест временному поверенному в делах ФРГ в Варшаве Кнуту Абрахаму. «На встрече я выразил недвусмысленное несогласие с серией публикаций в немецких СМИ, оперирующих ложью и манипуляциями, что вызывает подозрения о желании повлиять на демократический избирательный процесс в Польше», — заявил вице-министр государственному Польскому агентству печати. По его словам, он «также указал, что этот вопрос отбрасывает тень на польско-германские отношения и поэтому должен стать предметом нашей общей заботы», но при этом намекнул, что «манипуляции» немецких журналистов выглядят игрой на стороне одного из кандидатов в президенты Польши. Очевидно, что за этой формулой скрывается обвинение в поддержке Рафала Тшасковского со стороны Германии — кстати, последний все подобные намёки не комментировал.

Учитывая тот факт, что ныне Польша становится всё более авторитарным государством, не исключено, что её власти и лично Ярослав Качиньский могут искренне верить в возможность правительства ФРГ повлиять на позицию немецких медиа, ведь со многими польскими у ПиС это получается. Однако, скорее всего, такой антинемецкий выпад является попыткой заполучить в копилку Дуды голоса кандидата от националистической «Конфедерации» Кшиштофа Босака, занявшего в первом туре четвёртое место с 6,75% поддержки. Правда, как справедливо заметил бывший дипломат, а ныне журналист портала Onet Витольд Юраш, если ПиС хочет привлечь электорат Босака, наиболее близкий ей, следовало раскручивать антиукраинские настроения. Ведь именно в рядах «Конфедерации» много выходцев из Восточных Кресов (бывших территорий Польши, ныне находящихся в составе Украины), которые очень чувствительны к националистической риторике и практике Киева. Кстати, публичные заявления о поддержке Украины из уст Дуды и Тшасковского иногда сложно отличить друг от друга.

С другой стороны, откровенно антинемецкая политика польской дипломатии началась ещё до скандала с публикацией в газете Fakt. По информации портала Onet, Варшава сознательно затягивает выдачу агремана новому послу Германии в Польше. Стандартное время для принятия решения — около месяца, для стран ЕС — до двух недель, послу США и апостольскому нунцию агреман предоставляли в течение двух или трех дней. ФРГ свой запрос официально подала более месяца назад, а неофициально кандидатуру нового посла согласовали намного раньше. Издание отмечает, что решение притормозить было принято «за пределами МИД Польши», прямо намекая на «презеса» ПиС Ярослава Качиньского.

Редактор информационного агентства REGNUM, эксперт по Польше Станислав Стремидловский даже предположил, что польские спецслужбы получили данные, которых недостаточно для открытого предъявления претензий, но достаточно для появления стойкого подозрения в том, что их немецкие коллеги проводят активные действия в направлении своего рода «государственного переворота» в Польше. Однако всё может быть и значительно проще: на 19 июля намечен саммит Европейского Совета, на котором лидеры стран Евросоюза должны согласовать бюджет ЕС на следующие семь лет, и в Варшаве пытаются асимметрично надавить на Берлин. Ведь Германия не только возглавляет ЕС с 1 июля, но и последовательно выступает за сокращение дотаций для «новой Европы», в том числе Польши.

Кстати, польские власти не ограничиваются выпадами только в адрес Германии, достаётся и другим странам ЕС. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, критикуя действия мэра столицы, заявил 7 июля на одном из митингов в поддержку Анджея Дуды: «В Варшаве электричество поставляют немцы, тепло поставляют французы, коммунальный транспорт также частично обслуживают немцы, метро строят итальянцы и турки. Так должна выглядеть Польша, пан Рафал?» Вопрос на самом деле риторический, ведь, вступив в Европейский Союз, Польша обязалась соблюдать фундаментальные правила конкуренции и движения капитала, и польские фирмы не могут иметь никаких формальных преимуществ перед теми же немецкими.

При этом все попытки изобразить Рафала Тшасковского «немецким кандидатом» не дали Анджею Дуде решающего преимущества накануне второго тура, хотя в первом он опередил своего соперника на более чем 13% голосов. Так, согласно опросу, проведённому компанией Social Changes по заказу портала wPolityce.pl, 47% респондентов готовы во время голосования 12 июля поддержать Анджея Дуду, и 46% — Рафала Тшасковского. А вот исследование компании Kantar по заказу крупнейшего частного телеканала TVN отдаёт предпочтение кандидату от оппозиции: 45% опрошенных собираются голосовать за Тшасковского, и 44% — за Дуду. Хотя опрос Kantar перед первым туром оказался наиболее близким к реальным результатам голосования 28 июня, социологи и аналитики предупреждают: в условиях столь близких рейтингов достоверно прогнозировать исход второго тура выборов президента Польши невозможно. Так что теперь главное, чтобы после голосования каждый из кандидатов не объявил себя победителем.