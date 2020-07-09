Эта сделка не проходила через Антимонопольный комитет Украины, как было бы в случае купли-продажи обычного, но крупного бизнеса. Наверное, потому что это необычный бизнес шутки ради, хотя и очень большой

И дело тут не только в деньгах: всенародная популярность меряется в голосах избирателей. Чем электорату смешнее — тем власти спокойнее, потому что опасны, как правило, злые избиратели. А уж если власти спокойны, то и тем, кто с ней в теме и в доле, тоже прибыльно.

Поэтому новость о том, что «квартальцы» Владимира Зеленского вовсю снимают сериалы под общим названием «Роттердам — все в плюсах», обозначила расстановку сил в акционерах отечественного телемыловарения. Ведь речь идет, по сути, о работе комедиантов на Рината Ахметова — владельца телеканала «Украина».

До того они долгое время пытались заработать на Игоре Коломойском, работая для телеканала «1+1». Но Игорь Валерьевич сам на ком хочешь заработает: продаст, купит, а потом еще раз продаст. Только в последнее время он оказался такой «продаст», что покупать ему становится все сложнее. Поэтому, видимо, в 2020 году cтудия "Квартал 95" снимет сразу четыре сериала для телеканала "Украина", съемки первого из которых уже начались в Киеве.

Обычно интерес к будущему кино стимулируется именами звезд, задействованных пусть даже и в эпизодах. Но в этом случае, как было сказано в чудесном фильме «Формула любви»: «Кто были эти люди и что они значили в истории России?…» Надо сказать честно: в истории России — ровным счетом ничего. А в истории Украины — они полезные статисты, которые помогают президенту и самому богатому человеку ея пережить очередные смутные времена. Как говорится, дай Бог, не последние (шутка, не вошедшая в синопсис). Коронавирус и классики литературы. Незнайка-художник и портрет Гуньки в сказочном интерьере © Сказки на ночь

На сегодня неизвестно, запланированы ли съемки каких-либо сцен во французском особняке Villa Les Cedres стоимостью в 200 миллионов евро, который Ахметов приобрел почти год назад, или в его имении на 25 гектарах земли в Плютах, что в сорока километрах от Киева. Но будет неудивительно, если на этих сценах выступит недавний «Голос» Святослав Вакарчук — его страсть к благотворительным концертам в Мариуполе, где находятся металлургические гиганты СКМ (System Capital Management), заметна даже глухим.

Над чем же собираются потешаться талантливые сценаристы? Во-первых, это четырехсерийная комедия под названием "Восемнадцатилетний олигарх": у 45-летнего украинского богатея жизнь идет под откос, когда он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Он не находит ничего лучшего, как передать свои бизнес и имущество внебрачной 18-летней дочери. Она живет в глухом селе, с папашей не знакома. Но за месяц, который есть у героя на все про все, он будет знакомиться и искать общий язык с дочкой. Ибо партнеры внезапного отца не дремлют и хотят сохранить бизнес за собой.

Что это за компания и работает ли она в сфере телекоммуникаций (как "Фарлеп" или "Оптима Телеком", например), банков (как ПУМБ — Первый украинский международный банк), страхования (АСКА), недвижимости (ЭСТА Холдинг), агробизнеса (HarvEast Holding), генерации электроэнергии (ДТЭК) или производства металла (Метинвест) — сейчас не известно. Но если представить себе последнее, то какие-нибудь производственные эпизоды для более красочной картинки придется снимать не на вышеупомянутых мариупольских заводах «Азовсталь» и ММК им. Ильича, а, например, в Италии.

Благо там у Рината Леонидовича тоже есть свой интерес: металлургические предприятия Ferriera Valsider и Metinvest Trametal, которые с апреля работают в штатном режиме в связи с окончанием срока действия постановления правительства Италии о приостановке работы предприятий страны из-за пандемии коронавируса. А там, чем киношный черт не шутит, и за океан можно махнуть — в Штатах и шахта есть, тоже можно придумать какую-нибудь комедию про чумазых белых. Про чумазых черных там сейчас нельзя. А про чумазых белых сейчас нельзя в Украине — опять горняки денег просят.

Правда, у госпредприятий, но в разгар пандемии протестные настроения витают в воздухе. И тот же «Павлоградуголь» одним смехом не накормишь. Вынужденный ящик. Чем кормит ТВ украинцев во время карантина © CC0, Pixabay

Возвращаясь к теме сериалов: по случаю начала съемок, как водится в киношной тусовке, разбивали тарелку с названием фильма. Кусочек на память взял себе и Александр Щур — он был и одним из авторов сценария комедии «Я, ты, он, она». А руководитель студии «Квартал-95» Борис Шефир вспомнил, что первый сериал для ТК «Украина» назывался «Семья на год».

Прошли, видимо, партнеры проверку чувств, раз уж замахнулись сразу на четырех «детей» в одном только ближайшем году. Совет да любовь, понятное дело. Потому что сейчас в Украине все хорошо, что не с Коломойским. Вчера еще было и все, что не с Петром Порошенко. Но ГБР закрыло дело про «Кузню на Рыбальском». А нет дела — нет тела. В смысле, политического трупа. Глядишь, еще появится Петр Алексеевич в каком кадре — как призрак отца Роттердама…

Известно, что мыло хорошо убирает жир и микробы. Но это если настоящее. А если телевизионное, то на руках «мыловаров» жира становится только больше. И бациллы конформизма в нем размножаются со скоростью телесигнала. И уже не важно, кто из членов съемочной группы голосовал против Виктора Януковича или «Партии регионов», поддерживаемых нынешним, по сути, заказчиком. Рейтинг телесмотрения рулит.