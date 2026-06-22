https://ukraina.ru/20260622/glava-minoborony-belorussii-voennogo-smysla-vtyagivatsya-v-konflikt-na-ukraine-net-1080495996.html

Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет

Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет - 22.06.2026 Украина.ру

Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет

Минск не видит никакого военного смысла во втягивании в украинский конфликт и не намерен этого делать. Об этом 22 июня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1"

2026-06-22T14:20

2026-06-22T14:20

2026-06-22T14:33

новости

минск

украина

александр лукашенко

владимир зеленский

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062869851_0:0:2232:1256_1920x0_80_0_0_ef7dad5d1c88098465edf0b656b037c3.jpg

"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем", — подчеркнул Хренин.По его словам, на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение и случаются провокации, в основном в информационном поле. Однако стратегию поведения Минска чётко определил президент Александр Лукашенко, и республика намерена её придерживаться."Мы наблюдаем за происходящим. Определённые силы мы содержим на границе, но в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с пограничниками. Белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан", — заверил министр.Ранее Зеленский выдвинул Минску ультиматум с угрозами ударов. В ответ Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан, но в войну не рвётся. Минск держит оборону и не поддаётся на провокации. Об этом – в материале Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины

минск

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минск, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, мир без границ