Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет - 22.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260622/glava-minoborony-belorussii-voennogo-smysla-vtyagivatsya-v-konflikt-na-ukraine-net-1080495996.html
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет - 22.06.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
Минск не видит никакого военного смысла во втягивании в украинский конфликт и не намерен этого делать. Об этом 22 июня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1"
2026-06-22T14:20
2026-06-22T14:33
новости
минск
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062869851_0:0:2232:1256_1920x0_80_0_0_ef7dad5d1c88098465edf0b656b037c3.jpg
"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем", — подчеркнул Хренин.По его словам, на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение и случаются провокации, в основном в информационном поле. Однако стратегию поведения Минска чётко определил президент Александр Лукашенко, и республика намерена её придерживаться."Мы наблюдаем за происходящим. Определённые силы мы содержим на границе, но в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с пограничниками. Белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан", — заверил министр.Ранее Зеленский выдвинул Минску ультиматум с угрозами ударов. В ответ Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан, но в войну не рвётся. Минск держит оборону и не поддаётся на провокации. Об этом – в материале Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
минск
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062869851_116:0:2125:1507_1920x0_80_0_0_7bde36fcc9eff3c15dfeaa6deec694bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минск, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Мир без границ

Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет

14:20 22.06.2026 (обновлено: 14:33 22.06.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Минск не видит никакого военного смысла во втягивании в украинский конфликт и не намерен этого делать. Об этом 22 июня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1"
"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем", — подчеркнул Хренин.
По его словам, на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение и случаются провокации, в основном в информационном поле. Однако стратегию поведения Минска чётко определил президент Александр Лукашенко, и республика намерена её придерживаться.
"Мы наблюдаем за происходящим. Определённые силы мы содержим на границе, но в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с пограничниками. Белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан", — заверил министр.
Ранее Зеленский выдвинул Минску ультиматум с угрозами ударов. В ответ Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан, но в войну не рвётся. Минск держит оборону и не поддаётся на провокации. Об этом – в материале Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМинскУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:11"ВСУ пытаются прикрываться сетками": Рожин о том, как операторы БПЛА готовят удар на Доброполье
17:05Польский президент не дал Зеленскому спрятаться за "дипломатию"
16:46"Логистика противника умерла": Рожин о том, как ВС РФ ломают дроновый "кулак" ВСУ в Доброполье
16:30ВСУ атакуют Белгородскую область, Украина встревожена "Кинжалом". Новости СВО
16:14Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа
16:08На этот раз с боевой частью: БПЛА ВСУ снова найден в Эстонии
16:04Рейс "Минаб 168". Чем завершились переговоры между США и Ираном
16:00Владимир Рогов: Если Россия снесет пять мостов в Запорожье, логистика ВСУ на всем Левобережье захлебнется
16:0022 июня не по плану: бои за Раву-Русскую
15:58Путин принял доклад осетинского президента, Иран согласился на инспекции ООН и МАГАТЭ. Новости к 16.00
15:54Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи
15:46"Смрад Эвиана" развеял "дух Анкориджа". Как Трамп изворачивается после поражения
15:36Центр космической связи "Дубна" в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Новости СВО
15:27Зачем Зеленский угрожает ударами по Белоруссии: эксперты назвали истинные мотивы
15:24Победа над ядерной сверхдержавой и санитары
15:24Различий в геноме нет. Киселев о том, как аукнется Украине применение биологического оружия против РФ
15:19Людей нет, есть безумие: Межевич об украинских угрозах Белоруссии
15:14Обновлена карта боевых действий в Константиновке, Воронеж поразили британскими ракетами. Новости СВО
15:10Что изменят массированные атаки украинских дронов на Москву: Безпалько о новой точке конфликта
15:07"Запад считал, что Иран блефует": как перекрытие Ормуза стало реальной силой Тегерана
Лента новостейМолния