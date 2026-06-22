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Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет - 22.06.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
Минск не видит никакого военного смысла во втягивании в украинский конфликт и не намерен этого делать. Об этом 22 июня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1"
2026-06-22T14:20
2026-06-22T14:20
2026-06-22T14:33
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"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем", — подчеркнул Хренин.По его словам, на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение и случаются провокации, в основном в информационном поле. Однако стратегию поведения Минска чётко определил президент Александр Лукашенко, и республика намерена её придерживаться."Мы наблюдаем за происходящим. Определённые силы мы содержим на границе, но в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с пограничниками. Белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан", — заверил министр.Ранее Зеленский выдвинул Минску ультиматум с угрозами ударов. В ответ Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан, но в войну не рвётся. Минск держит оборону и не поддаётся на провокации. Об этом – в материале Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
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новости, минск, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Мир без границ
Глава Минобороны Белоруссии: военного смысла втягиваться в конфликт на Украине нет
14:20 22.06.2026 (обновлено: 14:33 22.06.2026)
Минск не видит никакого военного смысла во втягивании в украинский конфликт и не намерен этого делать. Об этом 22 июня заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1"
"Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем", — подчеркнул Хренин.
По его словам, на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение и случаются провокации, в основном в информационном поле. Однако стратегию поведения Минска чётко определил президент Александр Лукашенко, и республика намерена её придерживаться.
"Мы наблюдаем за происходящим. Определённые силы мы содержим на границе, но в минимальном объёме, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с пограничниками. Белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан", — заверил министр.
Ранее Зеленский выдвинул Минску ультиматум с угрозами ударов. В ответ Белоруссия заявила, что оставляет за собой право на ответные действия для защиты граждан, но в войну не рвётся. Минск держит оборону и не поддаётся на провокации. Об этом – в материале Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины