Основной удар коронавирусного карантина пришелся на малый и средний бизнес. Более половины (55%) малых и средних компаний в мире понесли критические убытки из-за карантинных мер, связанных с COVID-19. По данным исследования международной организации International Trade Center (ITC), до осени в мире обанкротится каждое пятое малое предприятие

Многие аналитики говорят, что мир точно не вернется к нормальному состоянию, пока малый и средний бизнес не восстановятся. Конечно, малый бизнес ни в одной стране мира не создавал экономических прорывов, но это та сфера деятельности, которая обеспечивает огромную социальную функцию — социальную занятость. Именно эта сфера дает рабочие места наиболее уязвимым слоям населения. Работу найти можно, а вот зарплату... Что происходит с рынком труда на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Спасительная «тень»

Спустя почти четыре месяца после введения на Украине мероприятий по противодействию COVID-19 можно подводить промежуточные итоги. Наибольший удар пришелся в первую очередь по сфере услуг. На Украине доля среднего и малого бизнеса в структуре экономики занимает почти 30%. По статистике ЕВА (European Business Association), в сфере малого предпринимательства в стране работает около 10% трудоспособного населения. В Минэкономики признают, что микро- и малые предприятия приносят Украине 16% ВВП. Для сравнения: в Европе как минимум в два, а в некоторых странах и в три раза больше. Несомненно, что многие представители малого бизнеса на Украине работают «в серую», а иногда и «в черную».

На Украине выживут те предприниматели, кто имеет запас прочности и быстро подстраивается под новые реалии.

Об окончательных потерях в рядах украинского малого и среднего бизнеса говорить пока рано — они продолжаются. Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющего микро- и малых предпринимателей, около трети из них лишились 50-75% доходов. Еще 44% потеряли менее 50%. Лишь 14% опрошенных заявили, что не пострадали от карантина.

По результатам того же опроса, достичь докарантинных темпов развития 38% предпринимателей рассчитывают за один год, 25% — за два и более, 19% — за полгода. "МСБ на Украине ждет медленное восстановление при огромной неопределенности и рисках ликвидности, — говорит эксперт Черкашин. — Первая опасность для них — высокая вероятность второй волны пандемии и возврат карантина, вторая — отсутствие реальной поддержки от государства". Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

Ритейл

В начале карантина украинцы стали тратить в продуктовых магазинах вдвое больше в сравнении с обычными днями. Тогда же в полтора раза возросли расходы украинцев в аптеках. Об этом сообщал совладелец Monobank Олег Гороховский, ссылаясь на статистику расчетов картами учреждения. Казалось бы, торговля должна была получить сверхприбыль. Однако, по данным опроса консалтинговой компании Colliers international, лишь у 7% респондентов в период карантина товарооборот вырос или остался без изменений. Это касается супермаркетов и некоторых магазинов техники и электроники.

В целом же по ритейлу ситуация выглядит неоднородно. В карантин без ограничений смогли работать только 10% офлайн-ритейлеров: продовольственные сети, аптеки, зоомагазины, магазины техники и связи, магазины косметики и товаров гигиены. Еще около 45% составляли операторы, которые до карантина уже имели не только офлайн-, но и онлайн-каналы продаж. Это позволило им немного компенсировать закрытие физических торговых точек. Но продажа в интернете ситуацию не спасла. По оценке экспертов, продажи онлайн дают ритейлерам лишь 10% от товарооборота, который наблюдался, когда офлайн-магазины работали в обычном режиме.

По данным опроса консалтинговой компании Colliers international, в связи с карантином все свои торговые точки пришлось закрыть 55% ритейлеров. При этом 23% участников исследования сумели запустить онлайн-направление и доставку в период карантина.

По различным оценкам, восстановление отрасли для достижения докризисных показателей займет от одного года до трех лет. Уже сейчас ритейлеры стремятся максимально сократить издержки и провести оптимизацию бизнеса. Поэтому неэффективные точки продаж будут закрываться, а планы развития на ближайшие 12 месяцев — пересматриваться. Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В зоне риска оказываются несетевые мелкие игроки рынка. По мнению экспертов, из-за закрытия магазинов мелких операторов вакантность торговых площадей ТРЦ увеличилась до 10-12%. Поэтому в ТРЦ станет меньше маленьких магазинов, а большие начнут укрупняться.

Рестораны

У ресторанов аналогичная ситуация. Только 7% из них развивали направление доставки до карантина. По информации компании Raketa, осуществляющей доставку, после введения ограничений часть заведений общепита, не готовых к переходу на работу только на доставку, закрылись. Зато к Raketa подключились сотни новых ресторанов, ранее откладывавших или не рассматривавших вообще такой формат работы. У данной службы доставки в марте количество заказов увеличилось на 40%, в апреле — еще в два раза. Однако рестораны это не спасло: они потеряли большую часть своего оборота (по разным отзывам, 65-90%).

«Карантин катком проехался по украинскому ресторанному рынку», — констатировала владелица компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова. Согласно ее данным, на момент перехода к адаптивному карантину не открылись 7% заведений, а к концу года их количество вырастет в несколько раз.

Прогнозы совладельца ресторанов Mafia, Casta и NUM Тараса Середюка еще пессимистичнее — он считает, что к началу следующего года с рынка уйдет четверть заведений общепита. Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Многим рестораторам пришлось уволить до 80% сотрудников, чтобы сократить расходы. Доставка, в формате которой последние два месяца только и могли работать заведения общепита, — нетипичный бизнес для большинства рестораторов, который пришлось постигать буквально с нуля. Да и объемы продаж «на дом» смогли компенсировать лишь 5-10% докарантинного оборота. Более успешно сработали лишь крупные сетевые проекты с широким ареалом доставки, которые много инвестировали в рекламу своих услуг в интернете — основном источнике информации в карантин.

В середине мая ресторанам разрешили работать в формате летних площадок. Но и этот шаг не позволил им принимать гостей в изначально ожидаемых количествах — майская погода во многих городах отбила у клиентов охоту менять квартиры с доставкой на холодные летники ресторанов.

Недоступные кредиты

Правительство предложило бизнесу проект «5-7-9», о котором в стране начали говорить еще с февраля. Только каждый шестой реальный заявитель на сегодня получает доступный кредит.

За минувшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 135 новых кредитов на общую сумму более 281 млн грн (743 млн руб.). Общая сумма выданных кредитов превысила 1,09 млрд грн (2,88 млрд руб.), сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Программа предусматривает кредитование бизнеса под 5-9% годовых, где за каждое дополнительное рабочее место процентная ставка уменьшается. Но это в теории. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку на сайте, а до этого подготовить бизнес-план и отвечать определенным критериям: количество наемных сотрудников — не больше 50, годовой доход — в полмиллиона гривен, а также готовность самому профинансировать 20% от суммы инвестиции. И только после этого подключается государство и покрывает оставшуюся часть процентной ставки. Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Надо отметить, что такие жесткие условия не подходят для очень многих предпринимателей.

На прошлой неделе вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в программе. В частности, смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

Как отметил в Facebook замминистра экономики Дмитрий Романович, последние изменения в программу позволили существенно нарастить кредитование. "К началу июня мы имели 500+ кредитов, а сегодня эта цифра уже вдвое больше", — подчеркнул он.

Что касается отказов, то их, по словам замминистра, 2117. Основные причины: недостаточная кредитоспособность; деловая репутация; несоответствие критериям государственной помощи.

В процентном отношении среди всех претендентов на участие в программе: 15% — выдали кредит; 50% — на рассмотрении; 35% — отказ.

Комментируя главные причины отказов, Романович отметил: "Многие предприниматели, которые хотят воспользоваться программой, отнюдь уже не микро- или малый бизнес. А программа направлена помочь именно этому сегменту".