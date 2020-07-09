Для реализации Минских соглашений нужна добрая воля Украины, а её нет и при Зеленском не будет, уверены эксперты. К тому же Украина получает военную помощь от Запада, который таким образом «оплачивает» конфликт

В пятницу, 3 июля, в Берлине прошли переговоры по Донбассу советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия и Франция). От Украины участововал глава Офиса президента Андрей Ермак, от России — замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча длилась 11 часов. Как сообщил Ермак, прошедшие переговоры «на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине». В свою очередь Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четвёрки» пока «очень-очень рано».

Примечательно, что накануне переговоров в Берлине в немецкой прессе был опубликован якобы проект обращения Москвы к Украине, в котором выдвинуты жесткие требования по обмену пленными, контролю за прекращением огня, а также по выполнению Киевом политической части «Минска».

По информации немецких СМИ, «ультиматум Москвы» получен неофициально от близких к переговорам в «нормандском формате» российских кругов. Его подлинность не подтверждена. Киев категорически не хочет подтвердить минские договорённости – Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выдвигала Украине ультиматумов. Украинская сторона также опровергла информацию, что ей выдвигались какие-то требования по Донбассу.

Однако в любом случае очевидно: Минские соглашения вновь оказались в центре внимания.

Минские соглашения: история вопроса

Минские договорённости были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России, а также подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Задачей Минских соглашений было прекращение внутреннего конфликта на Украине и восстановление ее территориальной целостности. Для этого, согласно документу, необходимо добиться устойчивого перемирия и по согласованию с представителями Донбасса провести ряд политических реформ в Украине. Итогом должно было стать проведение выборов органов местного самоуправления и восстановление украинского контроля над линией госграницы.

Обеспечить прекращение боевых действий и отвод войск не удалось. Перед украинской армией ставится задача постепенного захвата территории ЛДНР (об этом неоднократно заявлял секретарь СНБОУ Александр Турчинов). Вследствие этого соглашения были продлены на 2016, 2017 и 2018 год.

В сентябре 2017 года Владимир Путин предложил разместить на территории Донбасса миротворцев ООН (ранее с такими предложениями выступал Пётр Порошенко). Согласовать формат миротворческой миссии пока не удается. Минские переговоры: заменить ястребов на сторонников мира © Facebook,

В январе 2018 года Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Этим законом законодательно запрещается проведение каких-либо переговоров с представителями неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

США и страны ЕС, на словах выступая за выполнение Минских соглашений, фактически стоят на стороне Украины, считая территорию Донбасса оккупированной Россией и требуя выполнения соглашений именно от нее. Хотя она является посредником, вернее даже гарантом их выполнения со стороны ЛНР и ДНР, а не стороной переговоров, и в соглашениях нет норм, которые должны выполняться Россией.

Нужна добрая воля Украины, а её нет

Реально ли реализовать Минские соглашения? Пойдёт ли на это Украина? И может ли возникнуть некая альтернатива «Минску»? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские и российские политические эксперты.

Любые соглашения можно выполнить, если у сторон присутствует политическая воля. В то же время даже самые простые соглашения можно не выполнить, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Но мне кажется, что, несмотря на подписание первых и вторых Минских соглашений, подписание формулы Штайнмайера и «нормандская» встречу 9 декабря прошлого года, написание Минских соглашений продолжается.

То есть диалог в отношении того, каким должно быть мирное урегулирование между Украиной и Россией, продолжается. Стороны так и не перешли к этапу выполнения соглашений», — отметил политолог. Руслан Бортник: Россия нацелена использовать Донбасс для давления на Украину © Facebook, Ruslan Bortnik

Теоретически «Минск» выполнить можно, но для этого как минимум нужна добрая воля Украины. Такое мнение у обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко. А Украина их выполнять не собирается, уверен эксперт.

«Порошенко еще в момент подписания говорил, что Украина их подписывала не для того, чтобы потом выполнять. С тех пор позиция Украины не поменялась. Понятно, что при такой позиции их выполнить невозможно», — отметил Ищенко, добавив, что Украина наверняка не будет юридически выходить из «Минска».

Дело в том, что в таком случае Киев полностью потеряет поддержку Франции и Германии. «В Париже и Берлине уже понимают, что Украина их сделала дураками, а если Украина юридически выйдет из Минских соглашений, то это то же самое, что прийти и в суп плюнуть», — сказал политолог.

Украина не хочет заканчивать конфликт — он «очень хорошо оплачивается»

Вызывает удивление, что европейские партнёры (Германия и Франция) в упор не замечают того факта, что Украина перестала исполнять «Минск» сразу после его подписания, говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, были какие-то надежды в связи с Владимиром Зеленским, но и они угасли, «потому что военная помощь Украине растёт, и никаких причин прекращать конфликт у Киева просто нет — он очень хорошо оплачивается».

«Поэтому я думаю, что, к сожалению, Киев просто не заинтересован в прекращении конфликта, и это главная проблема Минского процесса.

Еще раз: к сожалению российской стороны, США, Германия и Франция делают вид, что в неисполнении «Минска» якобы виновата Россия», — сообщил политолог. Алексей Мухин: Киев заигрался с Донбассом и подставляет своих европейских партнеров © РИА Новости, Владимир Трефилов

При президенте Зеленском и при нынешней конфигурации власти Украина не пойдёт на реализацию «Минска», убеждён украинский политический эксперт Кирилл Молчанов. Нет политической воли что-либо реализовывать, зато есть дрейф к позициям Порошенко в плане требований по ревизии договоренностей.

«Какие-то компромиссные потуги, которые демонстрировал Зеленский еще год назад, или инициативы, которые представлял Сивохо, полностью сорваны. Власть целиком и полностью взяла на вооружение ту линию, которая велась последние шесть лет, в части невозможности проведения выборов без передачи Киеву контроля над границей и так далее.

В этой связи ожидать какого-то существенного прогресса, кроме пунктов об обмене удерживаемыми лицами и очередном прекращении огня, не стоит», — заявил Молчанов.

«Ни мира, ни войны»: у Донбасса развязываются руки…

Сейчас в Донбассе сохраняется шаткое взрывоопасное состояние «ни мира, ни войны». Фактически это позиционный конфликт с регулярными перестрелками, смертями и ранениями с обеих сторон. Страдают и мирные жители, которые стали заложниками и жертвами войны.

Нынешняя ситуация в регионе «ни туда, ни обратно» никого уже не устраивает, уверен российский политолог Дмитрий Абзалов. Поэтому в этот раз стоит ждать более жестких решений, тем более что с учетом падающих рейтингов Зеленского все меньше и меньше шансов реализовать Минские соглашения, считает политолог. Минские соглашения не нужны Зеленскому, его интересует только собственный рейтинг – Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Здесь еще играют роль выборы президента США. Если на них победят демократы, Байден, то понятно, что урегулирование в Донбассе будет поставлено на паузу.

Возможно, Россия пытается ускорить этот процесс, чтобы не столкнуться еще с четырьмя годами вялотекущей проблемы на украинском направлении», — предположил Абзалов.

А по мнению Ростислава Ищенко, если будет «ни мира, ни войны», у Донбасса будут развязаны руки.

«Можно потихонечку двигать линию разграничения к границам областей. Как это будет происходить — посмотрим. Это зависит не от наших желаний, не от Украины, не от Донбасса. Это зависит от общей расстановки сил в мире.

Если будет «ни войны, ни мира», то для Донбасса это лучше, чем сейчас, когда «ни войны, ни мира», но мир вроде как существует», — заявил политолог.

…а Украина не может развиваться

Нынешняя ситуация в Донбассе в первую очередь не устраивает государство Украина, потому что нет возможности полноценно развиваться, уверен Кирилл Молчанов.

По его словам, без решения конфликта в Донбассе страна никогда не сможет экономически и политически восстановиться. Молчанов: У Зеленского нет политической воли к реализации Минских соглашений © Facebook, Денис Жарких

В то же время, добавляет Молчанов, не устраивает сложившееся положение и Донбасс.

«Нынешнее состояние устраивало только часть украинской элиты, которая на этом конфликте зарабатывала коррупционные деньги, а с другой — списывала все проблемы на войну.

То есть главным объяснением того, почему мы так плохо живем, было то, что в нашей стране продолжается вооруженный конфликт.

Зеленский хотел эту ситуацию поменять, но он скован по рукам и ногам, и мы видим, что он боится вот этого уличного пассионарного меньшинства, которое на него давит. Поэтому большого прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины при нём ждать не стоит», — спрогнозировал эксперт.

Есть ли альтернатива «Минску-2»?

Полный отказ от вторых Минских соглашений вряд ли возможен, потому что стороны даже от первых Минских соглашений не отказались, напоминает Руслан Бортник.

А вот дописывание их (а там хватает пробелов) с целью превратить эти 12-13 пунктов в масштабный толстый документ на сотни статей, вполне реально. Этим стороны и пытаются заниматься, считает политолог.

«Как минимум, если исходить из Минских соглашений, необходимо принятие целого кодекса переходного законодательства для реинтеграции Донбасса», — подчеркнул Бортник.

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

«Отказ от «Минска-2» — это на самом деле и есть скрытая форма того, чтобы замотать процесс и продолжить гражданскую войну», — заявил эксперт.

Условный «третий Минск» может возникнуть, только если будет какое-то существенное обострение на фронте, но пока что к этому нет никаких предпосылок. Такое мнение у Кирилла Молчанова.

«Просто будет продолжение ситуации «ни войны, ни мира» на долгие годы, как в ситуации с Нагорным Карабахом», — прогнозирует политолог.

А Ростислав Ищенко категоричен: Украине давно сказали, что «Минска-3» не будет. Поэтому его не будет.