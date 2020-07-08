До пуска первой атомной станции в Белоруссии остались считаные недели. Физический пуск первого энергоблока состоится, очевидно, сразу же со снятием последних карантинных ограничений в России. Пуск неоднократно откладывался, а сейчас отступать некуда. Таков прогноз издания Украина.ру

Еще 10 июня президент Лукашенко заявил, что электростанция в полушаге от физического запуска. Интересны цифры: с момента появления планов строительства АЭС в Белоруссии прошло около 50 лет, а с момента выбора площадки в Островце — 12. Но есть серьезные вопросы. Как АЭС встроят в энергосистему, какими будут тарифы на электричество, куда денут излишки, будут ли соседи покупать у Белоруссии электроэнергию?

Короче говоря: оправдан ли проект века? С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko

Как это начиналось

Островецкий район — северо-западная оконечность Белоруссии. Островец — это райцентр, который в 90-е справедливо считался захолустьем. 8300 человек населения, связь с «большой землей» посредством автобусов и маршруток, ближайшая ж/д станция в пяти километрах, а в 25 км трасса Вильнюс — Полоцк.

Можно сказать, что при СССР Островец знавал куда лучшие времена. Тут был аэропорт с регулярными рейсами, завод «Радиодеталь» — филиал Вильнюсского военного производства. «Конверсия» в годы горбачевщины все это уничтожила, и Островец превратился в неолитическую стоянку, окруженную вымирающими деревнями, где не было ни сотовой связи, а кое-где даже электричества.

В 2008-м сюда прибыли маркшейдеры, которые провели первые разведки с целью понять, возможно ли здесь строить АЭС. Провели бурения и подземные взрывы, мерили и считали, творя геологическую карту местности. До поры до времени с местными жителями никто планами не делился. В 2009-м гриф «секретно» был снят. И атомная площадка принесла на Островечину новую жизнь.

Начались ремонты, проложили асфальт, вымостили тротуары плиткой, оштукатурили и покрасили фасады, обновили административные здания, осовременили гостиницу, а для работы с населением построили Информационный центр. Город стал расти вверх. В 2010-м в Островце построили несколько первых 8-этажных панельных домов для строителей АЭС. Это были самые высокие здания городского поселка.

Тогда же строители приступили к работе на площадке. Ее размеры — 1х2 км. Половина — сама АЭС, половина — производственная база, железнодорожная станция, склады, бетонный завод и так далее. Снимали плодородный слой, рачительно складировали его, а потом рекультивировали другие районы. Изменяли рельеф до 2011 года. Но надежды местных на то, что им дадут особые преимущества при приеме на работу, не оправдались. Повезло лишь единицам, и то с должностью сторожей.

Объекты-спутники поражали широтой размаха: новая железнодорожная станция, бетоносмесительный и растворобетонный заводы, цеха по производству железобетонных изделий и деревообработке, заправка — всего около 30 зданий и сооружений. После завершения строительства все это было подарено городу. Атомный компромисс с Лукашенко. Согласилась ли Москва отсрочить долг Белоруссии за БелАЭС? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Нью-Островец

К новенькой атомной станции полагается город атомщиков. Генплан был составлен в 2010-м. Три новых микрорайона с перемещением туда административного центра города, рост населения с восьми до сорока тысяч человек, что является стандартной численностью городов-спутников АЭС типа Висагинаса или Припяти. Запроектированы невиданные в Островце 16-этажные дома. Но пока преобладают 5-8-этажки. Выглядят они весьма уютно.

Вместе с жилыми домами сооружалась инфраструктура: детские сады, школы, магазины. Наконец, в 2016-м в Островце открылся трехзвездочный Sun Hotel. Строили турки, обошлось это удовольствие в 12 миллионов долларов. По-рыночному взлетели цены на аренду жилья. За «двушку» просили 600 долларов в месяц, чего этот городишко не видал никогда. И 27 марта 2012 года постановлением Совета министров РБ № 268 Островцу был присвоен статус города.

В 2015-м построен микрорайон Восточный, куда из старого киноконцертного зала в специально возведенное здание переехал инфоцентр БелАЭС. Здесь же справило новоселье и местное управление КГБ. Куда же без него!

Командированные рабочие селились в общежитиях, которыми служили новостройки. Трудились вахтовым методом по две недели, 12 часов в смену. Зарплаты на стройке №1 при этом не сильно отличались от средних по стране. То есть до 1000 долларов. Очень строго было с пьянством, категорически строго. Служба безопасности фиксировала даже вчерашний «перегар», и если таковой обнаруживался, у работника немедленно изымался пропуск на стройплощадку.

Кстати о безопасности. Для защиты БелАЭС рядом со станцией расквартировали ВЧ 7434 внутренних войск, которая отныне будет гарнизоном станции. А с воздуха объект прикрыт 1146-м гвардейским зенитно-ракетным полком ВВС и ПВО. Так что станцию окружают и курганы позиций РЛС и ЗРК. В 2014-м стали возводить две градирни высотой почти 200 м, которые теперь видны за много километров.

Всё готово к пуску. Суверенный атом — первая в XXI веке АЭС в бывшей республике СССР © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Основные вопросы

Когда же все-таки «перережут ленточку»? Изначально это должны были сделать два года назад, в 2018-м. Но все откладывали. 6 мая 2020-го на БелАЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. В апреле министр энергетики РБ Виктор Каранкевич сообщал, что физический пуск намечен на июль. То, что месяц назад президент Лукашенко поторопился пообещать, что до пуска «полшага», оказалось чьей-то информационной недоработкой.

Ждём в июле.

На полную мощность первый энергоблок выйдет в феврале 2021-го, а второй — в мае 2022-го. Эти даты озвучил на днях посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. Вопрос вопросов №2 — а зачем она нужна Белоруссии? Наивный, детский, глупый, но очень актуальный. На этот вопрос четкого ответа у Минска нет. До того, как начался длительный период пикирований с Россией из-за налогового маневра, АЭС была нужна для энергетического хаба. Предполагалось, что объект станет необоримым конкурентом для рядом стоящего сектора ЕС.

Но теперь концепция поменялась. Сейчас Минэнергетики дана команда уйти от зависимости от… России, которая финансировала строительство АЭС в Островце. Сегодняшняя концепция утверждает, что электроэнергия БелАЭС заместит газ и нефть.

«Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95% до 60%», — сообщал глава Минэнергетики Виктор Каранкевич.

А Владимир Семашко, когда был еще не послом, но вице-премьером, сказал, что зависимость от атомного топлива будет безопаснее нефтегазовой зависимости.

Не факт, что данная концепция не сменится какой-нибудь еще. Это, конечно, забавно, но все-таки, как именно будет использоваться электроэнергия с АЭС, официально не объявлено. В 2017-м замминистра энергетики Вадим Закревский говорил, что БелАЭС вообще будет работать на внутренний рынок. А Александр Лукашенко обещал, что «белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии».

Но не будем портить праздник глупыми вопросами. Потому что есть неприятные факты.

Ледяной душ

На самом деле для внутреннего потребления у Белоруссии хватает энергии и без АЭС. Страна производит почти 38 млрд квт/ч, что покрывает потребности с головой. Как раз более 95% электроэнергии вырабатывается из российского газа. Вот и пришло в голову людям, что ядерное топливо позволит «сократить зависимость». Так ли это — огромный вопрос, с тремя жирными вопросительными знаками. Вряд ли хозяйственный Лукашенко махнет шашкой и закроет ТЭС.

Такие планы, правда, существуют. К 2025-му планируют вывести из эксплуатации около 1 ГВт устаревших мощностей. Но в планах они все равно учитываются до 2035 года, когда они будут давать 23,2 млрд квт/ч вместо 31,85 млрд сегодня. Разница не очень большая. Но, оказывается, планы видят, что потребление также вырастет до 43,8 млрд квт/ч. Откуда возьмется такой спрос, планы не объясняют. Тем более, что в реальности за аж 15 лет он увеличивался очень слабо: с 36,2 млрд до 37,5 млрд квт/ч.

Как при таких исходных данных потребление увеличится в три раза, непонятно. Никакого повода думать, что экономику Белоруссии ждет бурный рост, нет. А что с экспортом? В 2019-м РБ экспортировала 2,4 млрд квт/ч. Покупали страны Балтии и Украина через литовскую энергобиржу NordPool. Но сегодня из-за пандемии сильно упал спрос не только на энергоносители, но и на саму энергию. Украина рассматривает возможность временного ограничения импорта электроэнергии. Если Рада примет такой закон, то до конца 2021-го экспорт на Украину прекратится. Это почти 900 млн квт/ч. Причем даже без БелАЭС. Соблазны и опасности президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко сделал первый шаг © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Вопрос рентабельности никогда не найдет ответа, пока закрыта информация о стоимости проекта, а также цена вопроса встраивания БелАЭС в энергосистему страны. Не озвучена цена российского ядерного топлива. Нет ответа, где будет храниться отработанное топливо до его отправки в РФ на переработку. Плюс возврат долга перед РФ.

Кредитная линия для строительства АЭС была ограничена 10 млрд долларов, плюс 10% от стоимости строительства Белоруссия тратит из собственных средств. Согласно бизнес-плану, БелАЭС должна окупиться за 15 лет. Пока Минск выплачивает только проценты за пользование кредитом на строительство, а не тело кредита.

Очень плохо с Литвой, которая категорически против АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Литовцы могут вообще прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии после пуска первого энергоблока. И поскольку биржа NordPool находится на территории Литвы, то возможность вредить значительно расширится. К тому же страны Балтии к 2025 году намерены отключиться от энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. После этого экспорт белорусского электричества будет возможен после строительства дорогостоящих вставок постоянного тока. И тогда Белоруссия сможет продавать электроэнергию с БелАЭС только через территорию России.

Что умножит на ноль все «замещающие» идеи.