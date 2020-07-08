Осенью на Украине должны состояться местные выборы, после которых может существенно измениться политический ландшафт страны. В рамках проводимой властью децентрализации местные власти получат больше денег и полномочий, что придает предвыборной борьбе особый накал

На местных выборах избиратели склонны поддерживать не партийный бренд, а местных деятелей, известных теми или иными делами. На местах общенациональным партиям будут противостоять местные элиты и мафиозные кланы, которые постараются максимально отгородиться от центра. Черкасская область может стать одним из эпицентров такого противостояния.

В конце апреля мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко вступил в конфронтацию с президентом, самовольно ослабив карантин. В ответ Зеленский назвал мэра Черкасс «бандитом», а тот подал в суд за оскорбление. Скучно не будет. В Украине началась подготовка к местным выборам © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По мнению политолога Николая Давидюка, противостояние центра и местных элит станет центральной темой этих выборов.

«По сути, сильные местные элиты, которые выступают против популистского президента, — это тренд этого года в условиях пандемии, и он будет разыгран и в Украине. Как минимум эту повестку дня будут формировать сами местные лидеры, а партия «Слуга народа» будет их дискредитировать. Кого поймают на взятке, кого будет компрометировать лично Владимир Зеленский в стиле Робин Гуда, как он это делал, и это будет такой повесткой дня», — считает Давидюк.

По данным недавнего опроса социологической группы «Рейтинг» и Международного республиканского института (IRI), в Черкассах больше всего неопределившихся избирателей (51%), что обещает ожесточенную политическую борьбу за их голоса. Из общенациональных политических партий больше всех (13%) поддерживают «Слугу народа», по 4% поддерживают «Оппозиционную платформу», «Батькивщину» и «Европейскую солидарность». Остальные партии пользуются поддержкой не более 1%.

Председатель черкасского отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик считает, что местные выборы могут привести к усилению идеологического противостояния в регионе.

«Черкасская область — регион, где нет однозначного выбора населения относительно конкретной идеологической партийной силы, например, как на западе или на востоке страны. Традиционной у нас останется поддержка только двух крайних линий с левой и правой стороны, в частности 10-15% избирателей поддержат «Оппозиционную платформу», «Партию Шария» и «Оппозиционный блок». И так же на правой стороне примерно 10% избирателей отдадут голоса за ВО «Свобода» или «Национальный корпус». За голоса всех избирателей будет бороться весь спектр партий: «Голос», ВО «Батькивщина», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Сила и честь», местные региональные проекты — это ВО «Черкащани» и Партия свободных демократов. Именно эти политические силы будут буквально вырывать друг у друга проценты и это все приведет к гражданским политическим противостояниям, и сейчас мы уже можем наблюдать начало такой борьбы», — говорит Михлик. Как живут Черкассы: карантин и поиск спасительной идеи для Украины © commons.wikimedia.org, Вальдимар

Однако этот политический расклад может нарушить новая партия. Основным конкурентом маловыразительных черкасских «Слуг народа» будет мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который прямо из партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко недавно присоединился к новообразованной «партии мэров» под названием «Пропозиция». Кроме него, в «Пропозицию» вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и городской глава Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

По замыслу организаторов, в самом названии партии должно слышаться слово «оппозиция», подчеркивая их оппозиционность президентской партии. У мэра Черкасс действительно достаточно высокий рейтинг в городе (благодаря в том числе и противостоянию с центральной властью), но и высокий антирейтинг. Бондаренко называют еще и ставленником олигарха Алексея Вадатурского, владельца агрохолдинга «Нибулон», занимающего 14-ю строчку в списке самых богатых украинцев. С 2018 года он находится под российскими санкциями.

Земельный банк «Нибулона» составляет 82,5 тыс. га. Компания занимается выращиванием пшеницы, ячменя, сои, подсолнечника и кукурузы, экспортируя продукцию с помощью флота собственных судов по Днепру. В период с 2007 по 2010 год нынешний мэр Черкасс работал как раз заместителем гендиректора «Нибулона». Поддержать Бондаренко могут и местные ультраправые организации вроде Нацкорпуса и «Свободы».

Ранее они уже оказывали ему поддержку и получили «в кормление» ряд городских комитетов. Смена городской власти грозит им потерей хлебных должностей и сворачиванием программ «патриотического воспитания».

«Слуги народа», избранные в прошлом году по округам Черкасской области, а это Александр Скичко, Андрей Стрихарский, Любовь Шпак, Олег Арсенюк, за последний год мало себя проявили. Руководителя предвыборного штаба «Слуг народа» в Черкассах представили 13 июня — им оказался Олег Кулик, депутат горсовета от "Партии регионов" с 2010 по 2014 год. Областную же организацию партии «Слуга народа» 3 июля возглавил депутат Александр Завитневич, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, женившийся недавно на однокласснице Владимира Зеленского.

Стратегия областного штаба «Слуг» заключается в том, чтобы даже в случае победы Анатолия Бондаренко хотя бы провести в горсовет побольше своих «штыков», которые смогут нивелировать влияние нынешнего мэра. Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Вероятным кандидатом на пост главы города от «Слуги народа» называют Александра Скичко, который на региональном уровне может повторить успех президента Зеленского. Скичко — тоже комик, телеведущий, актер, сотрудничавший со студией «Квартал-95», ведущий конкурса «Евровидение-2017». Он является зятем крупного бизнесмена Леонида Юрушева, владельца крупнейшего вагоноремонтного завода «Днепровагонремстрой», компаний Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, девелоперской компании «Ярославов Вал» и Украинской холдинговой лесопильной компании.

Управляют бизнес-активами Юрушева две его дочери, одна из которых — жена Александра Скичко, Елизавета Юрушева. В прошлом году Скичко удалось победить в своем округе могущественную «водочную королеву» Людмилу Русалину. Юный зять крупного бизнесмена пока проявил себя в Раде как любитель дорогой брендовой одежды, дорогих часов и автомобилей. Его интересы сосредоточены в транспортном комитете Рады, где он может лоббировать интересы компаний своего тестя — крупного подрядчика «Укрзализныци». В прошлом году он был одним из подписантов меморандума о сотрудничестве с Deutsche Bahn. Местные выборы в Украине: от смены «лысой резины» до войны радикалов между собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В случае согласия своего тестя Скичко в состоянии составить конкуренцию Бондаренко — он уроженец Черкасс, артист разговорного жанра, за ним стоит Зеленский и средства тестя. Однако в Офисе президента могут выдвинуть и другого кандидата в последний момент, так как последний месяц происходит смена пиар-концепции «Слуг народа»: вместо «молодых прогрессивных блогеров» они решили поиграть в «крепких хозяйственников».

Судя по словесной дуэли между президентом Зеленским и мэром Черкасс, предвыборная борьба за этот город будет агрессивной и нечистоплотной — с попытками бить «ниже пояса», «черным пиаром» и вбросом ложной информации. Для центральных властей речь в данном случае идет не только о контроле над городом, но и о способности удержать в своих руках «разбегающиеся по феодальным вотчинам» другие регионы.