На местных выборах избиратели склонны поддерживать не партийный бренд, а местных деятелей, известных теми или иными делами. На местах общенациональным партиям будут противостоять местные элиты и мафиозные кланы, которые постараются максимально отгородиться от центра. Черкасская область может стать одним из эпицентров такого противостояния.
В конце апреля мэр города Черкасс Анатолий Бондаренко вступил в конфронтацию с президентом, самовольно ослабив карантин. В ответ Зеленский назвал мэра Черкасс «бандитом», а тот подал в суд за оскорбление.
По мнению политолога Николая Давидюка, противостояние центра и местных элит станет центральной темой этих выборов.
«По сути, сильные местные элиты, которые выступают против популистского президента, — это тренд этого года в условиях пандемии, и он будет разыгран и в Украине. Как минимум эту повестку дня будут формировать сами местные лидеры, а партия «Слуга народа» будет их дискредитировать. Кого поймают на взятке, кого будет компрометировать лично Владимир Зеленский в стиле Робин Гуда, как он это делал, и это будет такой повесткой дня», — считает Давидюк.
По данным недавнего опроса социологической группы «Рейтинг» и Международного республиканского института (IRI), в Черкассах больше всего неопределившихся избирателей (51%), что обещает ожесточенную политическую борьбу за их голоса. Из общенациональных политических партий больше всех (13%) поддерживают «Слугу народа», по 4% поддерживают «Оппозиционную платформу», «Батькивщину» и «Европейскую солидарность». Остальные партии пользуются поддержкой не более 1%.
Председатель черкасского отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик считает, что местные выборы могут привести к усилению идеологического противостояния в регионе.
«Черкасская область — регион, где нет однозначного выбора населения относительно конкретной идеологической партийной силы, например, как на западе или на востоке страны. Традиционной у нас останется поддержка только двух крайних линий с левой и правой стороны, в частности 10-15% избирателей поддержат «Оппозиционную платформу», «Партию Шария» и «Оппозиционный блок». И так же на правой стороне примерно 10% избирателей отдадут голоса за ВО «Свобода» или «Национальный корпус». За голоса всех избирателей будет бороться весь спектр партий: «Голос», ВО «Батькивщина», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Сила и честь», местные региональные проекты — это ВО «Черкащани» и Партия свободных демократов. Именно эти политические силы будут буквально вырывать друг у друга проценты и это все приведет к гражданским политическим противостояниям, и сейчас мы уже можем наблюдать начало такой борьбы», — говорит Михлик.
Однако этот политический расклад может нарушить новая партия. Основным конкурентом маловыразительных черкасских «Слуг народа» будет мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который прямо из партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко недавно присоединился к новообразованной «партии мэров» под названием «Пропозиция». Кроме него, в «Пропозицию» вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и городской глава Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.
По замыслу организаторов, в самом названии партии должно слышаться слово «оппозиция», подчеркивая их оппозиционность президентской партии. У мэра Черкасс действительно достаточно высокий рейтинг в городе (благодаря в том числе и противостоянию с центральной властью), но и высокий антирейтинг. Бондаренко называют еще и ставленником олигарха Алексея Вадатурского, владельца агрохолдинга «Нибулон», занимающего 14-ю строчку в списке самых богатых украинцев. С 2018 года он находится под российскими санкциями.
Земельный банк «Нибулона» составляет 82,5 тыс. га. Компания занимается выращиванием пшеницы, ячменя, сои, подсолнечника и кукурузы, экспортируя продукцию с помощью флота собственных судов по Днепру. В период с 2007 по 2010 год нынешний мэр Черкасс работал как раз заместителем гендиректора «Нибулона». Поддержать Бондаренко могут и местные ультраправые организации вроде Нацкорпуса и «Свободы».
Ранее они уже оказывали ему поддержку и получили «в кормление» ряд городских комитетов. Смена городской власти грозит им потерей хлебных должностей и сворачиванием программ «патриотического воспитания».
«Слуги народа», избранные в прошлом году по округам Черкасской области, а это Александр Скичко, Андрей Стрихарский, Любовь Шпак, Олег Арсенюк, за последний год мало себя проявили. Руководителя предвыборного штаба «Слуг народа» в Черкассах представили 13 июня — им оказался Олег Кулик, депутат горсовета от "Партии регионов" с 2010 по 2014 год. Областную же организацию партии «Слуга народа» 3 июля возглавил депутат Александр Завитневич, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, женившийся недавно на однокласснице Владимира Зеленского.
Стратегия областного штаба «Слуг» заключается в том, чтобы даже в случае победы Анатолия Бондаренко хотя бы провести в горсовет побольше своих «штыков», которые смогут нивелировать влияние нынешнего мэра.
Вероятным кандидатом на пост главы города от «Слуги народа» называют Александра Скичко, который на региональном уровне может повторить успех президента Зеленского. Скичко — тоже комик, телеведущий, актер, сотрудничавший со студией «Квартал-95», ведущий конкурса «Евровидение-2017». Он является зятем крупного бизнесмена Леонида Юрушева, владельца крупнейшего вагоноремонтного завода «Днепровагонремстрой», компаний Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, девелоперской компании «Ярославов Вал» и Украинской холдинговой лесопильной компании.
Управляют бизнес-активами Юрушева две его дочери, одна из которых — жена Александра Скичко, Елизавета Юрушева. В прошлом году Скичко удалось победить в своем округе могущественную «водочную королеву» Людмилу Русалину. Юный зять крупного бизнесмена пока проявил себя в Раде как любитель дорогой брендовой одежды, дорогих часов и автомобилей. Его интересы сосредоточены в транспортном комитете Рады, где он может лоббировать интересы компаний своего тестя — крупного подрядчика «Укрзализныци». В прошлом году он был одним из подписантов меморандума о сотрудничестве с Deutsche Bahn.
В случае согласия своего тестя Скичко в состоянии составить конкуренцию Бондаренко — он уроженец Черкасс, артист разговорного жанра, за ним стоит Зеленский и средства тестя. Однако в Офисе президента могут выдвинуть и другого кандидата в последний момент, так как последний месяц происходит смена пиар-концепции «Слуг народа»: вместо «молодых прогрессивных блогеров» они решили поиграть в «крепких хозяйственников».
Судя по словесной дуэли между президентом Зеленским и мэром Черкасс, предвыборная борьба за этот город будет агрессивной и нечистоплотной — с попытками бить «ниже пояса», «черным пиаром» и вбросом ложной информации. Для центральных властей речь в данном случае идет не только о контроле над городом, но и о способности удержать в своих руках «разбегающиеся по феодальным вотчинам» другие регионы.