В конце июня в Одессе ужесточили ряд антивирусных мер. Местные жители, впрочем, этого особо не заметили, однако количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось. На этом фоне мэр города Геннадий Труханов отказался вводить временное ограничение на работу развлекательных заведений

Таким образом Труханов пошел против центральной украинской власти, потому что Минздрав и санитарная служба рекомендовали закрывать одесские ночные клубы после 12 часов.

Труханов «послал» Минздрав

«У меня возникает один простой вопрос: а почему до 12? Если у кого-то из санитарной службы или у министра здравоохранения есть какая-то тайная информация о том, что коронавирус начинает косить только после полуночи, то пусть он её озвучит, и мы примем соответствующее решение. А если такой информации нет, то непонятно, почему до 12 ночи можно плясать и не соблюдать правила карантина, а после 12 уже нельзя», — отметил мэр.

По его словам, в таком виде выносить этот вопрос на комиссию по ЧС не следует.

Вместо ограничения времени работы клубов городской голова сделал акцент на необходимости обеспечивать условия их работы, чтобы они соответствовали карантинным требованиям, призвав закрывать заведения в случае обнаружения в них систематического игнорирования норм. Помимо этого, массовые мероприятия без средств индивидуальной защиты он назвал оскорблением медиков, борющихся ежедневно за жизни людей. «С ноября показываем, что власть импотентна»: Зеленский потребовал срочно убрать затонувший в Одессе танкер © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Труханов предложил флешмоб: перед каждым ночным клубом и дискотекой поставить манекен — фигуру медика в полной амуниции, чтобы приходящие люди могли видеть последствия своего поведения.

Напомним, 19 июня областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить ограничения в Измаиле и пяти районах Одесской области: Болградском, Измаильском, Ананьевском, Татарбунарском и Лиманском. С 22 июня карантин был ужесточен и в Одессе. В городе запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с большим количеством людей (с участием более одного человека на 5 м² площади здания или территории); ограничили количество людей в общественном транспорте (водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места), при этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты.

Как и в других городах Украины, в Одессе запрещено находиться на улицах без документов, а в общественных местах и транспорте — без масок.

Одесская республика не признает карантин в Украине

В связи с продленными выходными из-за Дня Конституции в Одессу массово хлынули потоки туристов. Пользователи социальных сетей выкладывали массу фото и видео забитых городских пляжей, где, естественно, не шло речи о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. Схожая ситуация наблюдалась в иных общественных местах: магазинах, на рынках, в кафе, общественном транспорте. «Нас не загонят в стойло карантина»: в Одессе прошел протестный автопробег — видео

Фактически повсюду процент граждан, пользующихся средствами индивидуальной защиты, свелся к минимуму. В частности, одно из местных интернет-изданий констатировало, что вопреки новому ужесточению карантина в Одессе средств дезинфекции стало значительно меньше в людных местах. Чуть больше соблюдают нормы безопасности сотрудники общепита, но в основном, если речь идет о заведениях, находящихся в центре города.

«Еще с утра общественный транспорт был заполнен стоячими пассажирами без масок. Водители тоже средствами защиты пренебрегают — им «жарко и неудобно». На остановках дистанцию никто не соблюдает. При этом в некоторых супермаркетах кассиры и охранники пытаются делать замечания покупателям без масок, но, в основном, всех пускают и так. Хотя в некоторых супермаркетах «Таврия В» охрана более строго реагировала на «безмасочников» и настоятельно требовала приобрести средства защиты.

Где еще хоть немного придерживаются карантина — это заведения общепита. Официанты крупных одесских ресторанов, как правило, и в масках, и в перчатках. Законопослушных гарсонов мы увидели на Дерибасовской, а вот чуть дальше от многолюдных мест уже никаких масок, и уж тем более — перчаток», — отмечало издание.

Мэр данную проблему предложил решать путем специальной записи с соответствующим призывом к одесситам, звучащей в транспорте.

«Проезжая по городу, я неоднократно видел, что, скажем, в троллейбусах многие люди сидят без масок. Это недопустимо, поэтому я прошу записать специальное обращение, чтобы оно периодически звучало в транспорте. По поводу того, чтобы люди в обязательном порядке надевали маски. Записать с одесским юмором, но смысл должен быть такой: если человек пренебрегает своей жизнью, то он не имеет права пренебрегать жизнью рядом сидящего пассажира», — сообщил Труханов.

Также широкое обсуждение вызывали и шумные многолюдные вечеринки в местных ночных клубах. В комментариях в соцсетях «Вконтакте» и Facebook саркастически утверждали, мол, «Одесская народная республика не признаёт введение карантина на территории Украины», а гуляющих в увеселительных заведениях туристов и местных считает участниками «первой ночной конференции людей, получивших антитела к COVID-19». По всей Одессе прошли обыски, в том числе у мэра Труханова © пресс-служба НАБУ

Общее число заболевших коронавирусом за июнь выросло вдвое

В начале эпидемии COVID-19 в Украине Одесская область долгое время сохраняла невысокие показатели по распространению коронавирусной инфекции. Но после начала курортного сезона количество заболевших стало расти.

Если до начала лета среднее число новых случаев за сутки в области редко превышало два-три десятка, то в конце июня — начале июля в регионе зафиксирован весомый прирост заболевших. С 1 июня, когда в области было выявлено 896 инфицированных в целом, этот показатель вырос почти вдвое — до 1698 случаев по состоянию на 30 июня.

Так, 25 июня стало известно о 95 новых случаях, 26 июня их было 64, а 30 июня — 66 заболевших COVID-19. 1 и 2 июля динамика, казалось бы, стала более позитивной: вирус обнаружили у 14 и 24 человек соответственно, но в последующие дни все вернулось на прежний уровень. 3 июля зафиксировано 56 инфицированных, 4 июля — 43, 5 июля — 30, 6 июля — 18, 7 июля — 37. В целом, по абсолютному количеству заболевания населения коронавирусной инфекцией Одесская область, как правило, находится на 12-м месте.

Что касается города Одессы, то по состоянию на вчерашний день всего там насчитывалось 412 случаев болезни COVID-19. Из них вылечились 284 пациентов, 10 случаев с летальным исходом, продолжают болеть 118 человек. При этом стоит подчеркнуть, что полностью достоверными эти данные считать нельзя, поскольку в целом по Украине в первую неделю текущего месяца произошло снижение охвата тестирования населения на 26%. Это автоматически уменьшило и число выявленных больных. Отдыхающие решили искупаться под Одессой, но увидели в воде жуткое зрелище © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Подобный подход в СМИ объясняли желанием Киева подкорректировать статистику, чтобы добиться исключения Украины из списка стран, с которыми ЕС держит закрытыми границы.

Труханов против Куцего. Губернатор готовится «на вылет»?

Если говорить о политической составляющей, прошедшая неделя для Одесской области запомнилась прогрессирующим конфликтом между мэром Геннадием Трухановым и губернатором Максимом Куцым. Градоначальник позволил себе публично критиковать главу ОГА во время визита президента Зеленского. В свою очередь, гарант Конституции критически недоволен Куцым и даже пригрозил ему отставкой.

«Зеленский полностью игнорирует губернатора Одессы Максима Куцыя. Куцый провалил всё и считается слабым руководителем. Его отставка уже давно назрела, но Зеленский не отправляет Куцыя в отставку по причине договоренностей с Аваковым… Зеленский пригрозил губернатору Одессы Максиму Куцыю отставкой, если тот не уберет затонувший ещё в 2019 году танкер Delfi с пляжа Дельфин. У Куцыя осталось две недели, чтобы это сделать. 20 июля Delfi не должно уже быть на пляже Дельфин. Источник дополняет, что это знают оппоненты Куцыя, которые сейчас подключают все свои связи, чтобы помешать губернатору Одессы, исполнить этот кейс», — писал Telegram-канал «Легитимный».

Неэффективный управленец Куцый, обваливший рейтинги пропрезиденской партии в области, не в состоянии заставить одесских коммерсантов придерживаться карантинных норм. В последнее время он всячески отчитывался на странице своей соцсети Facebook о количестве проверок и штрафов различных заведений. Но даже визит Зеленского не стал для ряда ночных клубов поводом отменять массовые вечеринки — особенно отличился клуб «Трумэн», показательно проигнорировавший все существующие нормы. «"Новорось", говорят рашисты?» Кто на самом деле основал города от Луганска до Одессы © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

Геннадий Труханов, готовящийся к предвыборной кампании, продолжает играть на противостоянии с Киевом и президентской вертикалью, поэтому конфликт с губернатором наверняка является продолжением тактики, рассчитанной на завоевание симпатий одесситов, которая должна (по его представлениям) конвертироваться в очередной мэрский срок грядущей осенью. В связи с этим упорствовать с карантином, настраивая против себя бизнесменов, он, очевидно, не будет — всё наверняка сведется к поверхностно-имитационным мерам. А возможный негатив от попыток «закручивания гаек» явно будет перекладываться на центральную власть.

Пока же в аспекте загруженности коек все далеко не критично: согласно последним отчетам Минздрава, она составляет 12,74%. Лето, жаркое солнце, море сами по себе располагают одесситов к расслабленности. Но все-таки опасность еще никуда не делась, и элементарными мерами предосторожности пренебрегать не стоит.