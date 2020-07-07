По состоянию на 19:00 7 июля в мире зафиксировано более 11 млн 815 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 542 тыс. человек скончались, свыше 6,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 245,6 тыс. заболевших, следом идет Мексика (261,7 тыс.).

На восьмом месте Чили (298,5 тыс.), потом Испания (298,8 тыс.), затем Перу (305,7 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.), Россия (694,6 тыс.), Индия (723,1 тыс.) и Бразилия (1 млн 628 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 50 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 133,1 тыс. человек, смертность 4,37%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,12%, более 44,2 тыс. человек.

В Бразилии — 64,3 тыс. (4,04%), В Мексике — 31,1 тыс. (11,89%) в Испании — 28,7 тыс. (9,67%).

Россия

В России по состоянию на 7 июля зафиксировано 694 646 случаев заболевания, 10 519 заразившихся умерли, 464 816 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,52%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 21,5 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 38,2 млн проверок на COVID — 19.

Почти половина российских врачей считает, что статистика занижает цифры заболевших и погибших от коронавируса в стране. К такому мнению склоняется 49% и 47% участников социологического исследования, результаты которого опубликовали «Ведомости». Завышенными имеющиеся данные считают 9% и 11%, доверяют статистике по больным и умершим 23% и 21% опрошенных соответственно.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 7 июля © бюллетень

В интервью радио Sputnik он напомнил, что врачи всегда проводят вскрытие скончавшихся пациентов и определяют истинную причину смерти, что отражается в итоговых цифрах. С учетом общего количества заболевших сложнее, отметил депутат.

«Это обусловлено тем, что 40%, а порой и 60% случаев коронавирусной инфекции протекает без симптомов. Нет никаких симптомов, а человек при этом является источником заболевания. В нашей статистике есть такое понятие "носительство". При целом ряде заболеваний, когда нет симптоматики, но есть возбудитель в организме, это называется "носительство". Это не является заболеванием, но в эпидемиологическом плане это играет определенную роль», — пояснил Онищенко.

Получить абсолютно точные цифры по заболевшим коронавирусом в России можно только одним способом, но необходимости в этом нет, считает депутат.

«Чтобы иметь полное представление о количестве заболевших, нам с вами нужно тотальное обследование всего населения. Тогда мы будем иметь ситуацию близкую к реальной. В этом необходимости нет. Все тенденции по росту и снижению заболеваемости видны и так. Они фиксируются медицинскими органами», — сказал Геннадий Онищенко радио Sputnik.

При этом стало известно, что более 14 тысяч российских медиков, заразившиеся коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, получили единовременные страховые выплаты. «Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены ФСС в более, чем 14 тысячах случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены», — сообщает РИА Новости 7 июля со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Страховые выплаты были также произведены по факту смерти 40 медиков, уточнили в пресс-службе.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 7 июля зафиксировано 49 607 случаев заболевания, 1283 заразившихся умерло (смертность 2.59%), 22 193 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 731 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Однако даже при такой ограниченной статистике уже ясно: заболеваемость коронавирусом на Украине растет, страна на пороге возврата жесткого карантина.

На сегодняшний день показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Это превышает граничный уровень в 60 человек на 100 тысяч населения, по достижении которого премьер Денис Шмыгаль собирался ужесточать карантинные меры. Однако теперь чиновник говорит, что в этом нет ничего страшного.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Но такая большая цифра возникла из-за вспышек в отдельных регионах, например, в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве», — говорится в сообщении Офиса президента.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что в стране снизилось число пациентов с пневмонией.

Также на совещании Зеленскому доложили, что правительство изучает практики преодоления коронавируса за границей, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.

Министерство здравоохранения также заявило, что после консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, они пришли к выводу, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя болезни.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что это касается также и речной воды. То есть, если купаться в море, в реке или в бассейне — заразиться китайским вирусом нельзя. Отдых на воде разрешен во всех странах мира при соблюдении определенных противоэпидемических норм.

Главный санврач добавил, что если проглотить воду, в которую кто-то плюнул, вероятность заразиться все же существует, но это не может привести к эпидемии или массовым вспышкам. Ляшко отметил, что это нельзя исключить, потому что, купаясь может быть тот же социальный контакт.

«Могут капельки слизи при чихании, кашлянии или дыхании выйти от больного человека, и может быть такое же инфицирование. То есть, это вопрос социальной дистанции», — подчеркнул главный санврач Украины.

В мире

Эксперты ВОЗ в ближайшее время направятся в Китай для определения природы возникновения COVID-19 и того, как он передался от животного к человеку, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Вся подготовка завершилась, и эксперты ВОЗ направятся в Китай на следующем возможном рейсе для подготовки научных планов вместе со своими китайскими коллегами, для выявления зоонозного источника COVID-19. Эксперты разработают сферу охвата и условия для возглавляемой ВОЗ международной миссии, чей целью является продвинуться в понимании животных носителей СOVID-19 и выяснить, как болезнь передалась от животных к человеку», — сказал Гебрейесус.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 6 июля

Исследование проводилось при сотрудничестве с мадридскими Университетской больницей Принцесса и Университетской больницей Ла Пас, говорится в сообщении CSIC.

Предполагается, что через полтора месяца тесты поступят в испанские больницы. Этот тест, заверяют разработчики, "одна из наиболее достоверных технологий в серологических анализах населения", он основывается на процедурах, которые обычно проводятся в больницах и лабораториях.

Проведение теста позволяет определить концентрацию и тип антител, которые были выработаны во время инфекции. Получить результат можно через два часа. Однако сейчас рассматривается возможность производства также экспресс-тестов.