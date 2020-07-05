По состоянию на 19:00 5 июля в мире зафиксировали 11 миллионов 453 041 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 534,9 тыс. человек скончались, более чем 6 миллионов 473,7 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Бубонная чума на смену коронавирусу: в Монголии вводят новый карантин из-за грызунов © РИА Новости, В. Бохонов | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Перу, Испании, Чили, Мексике, Италии, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Турции, а более 100 тыс. — в ЮАР, во Франции, Бангладеш, Колумбии, Канаде.

Ситуация на Украине. Испорченное путешествие в Грецию

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 48 500 (+823 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1249 (+22) стали летальными. В то же время 21376 пациентов (+261) выздоровели.

Минздрав Украины готовится открывать медучреждения второй и третьей волны для принятия пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов. По его словам, наибольшая заполняемость больниц наблюдается в Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.

Отмечается, что количество заполненных коек в больницах Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

Большой общественный резонанс вызвала новость о задержании в афинском аэропорту 17 украинских граждан, среди которых двое детей 8 и 9 лет. Свои действия греческая сторона объясняет запретом на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза из-за карантинных ограничений.

Украинцы прибыли в Грецию в субботу вечером двумя рейсами авиакомпании Ryanair и авиакомпании Wizz Air. После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам было отказано во въезде в страну.

Украинцев в автозаке отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили в камерах. Они провели там ночь и остаются до сих пор. Греческие правоохранители отобрали у пассажиров все вещи, в том числе ноутбуки, но разрешили оставить телефоны, однако без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: им не дают воду и еду, в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами, которые будут только во вторник.

При этом сами украинские дипломаты пока не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на горячую линию МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Въезд в страны Евросоюза в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев, а покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Ситуация в России. Скандал на Сахалине

В России по состоянию на 19:00 зафиксировано 681 519 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+6605 за сегодня), из которых 10186 (+137 за сегодня) оказались летальными, а 451 445 (+3708) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 21 млн тестов на наличие инфекции.

Правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Указанные средства выделены из резервного фонда правительства.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился ранее президент Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлён до конца лета. Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Что касается ситуации в регионах, то не обошлось и без скандалов, который разворачивается на Сахалине, где трое из 15 жителей Бурятии, прибывших на остров на заработки во время сезонного промысла рыбы, объявили голодовку из-за длительной изоляции в одном из обсерваторов.

Вы не Европа. В афинском аэропорту задержали 17 украинцев и оставили в изоляторе без еды и воды © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В правительстве региона при этом заверяют, что в связи с тем, что трое человек являлись лицами первого контакта по заболевшему, Роспотребнадзором были продлены сроки изоляции до получения достоверного результата.

По информации властей Сахалина, рабочие живут в комнатах гостиничного типа, питание готовится в соответствии с больничными нормативами. Что же касается холодного помещения, считают они, то дополнительное отопление не предусмотрено, так как в данный период отопительный сезон в Сахалинской области прекращён, а температурный режим соответствует нормам.

Власти региона указывают, что решение вопроса о сроках изоляции будет принято Роспотребнадзором после получения данных анализов, которые в настоящее время находятся в работе

Как сообщили РИА Новости в областной прокуратуре, ведомство организовало проверку по информации СМИ о якобы голодовке постояльцев. При наличии оснований, добавляет пресс-служба прокуратуры, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Остальной мир. Экстренная ситуация в Израиле

Как заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, страна находится в экстренной ситуации в связи с коронавирусом, поэтому могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.

По его словам, новая волна коронавируса бросает вызов системе здравоохранения Израиля. Глава правительства также заявил, что могут быть приняты дополнительные меры помимо тех ограничений, которые были введены на прошлой неделе.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны. Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 1 июля. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.

Пенсионерка 64 лет с коронавирусом скончалась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Таким образом общее число жертв коронавируса в регионе достигло 47. Отмечается, что у пенсионерки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1250 приднестровца, 47 человек скончались, 1022 выздоровели.