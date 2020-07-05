Фронт войны с так называемыми «памятниками ненависти», развязанной леваками под лозунгами борьбы с расовой дискриминацией в США, неуклонно расширяется

В четверг статую генерала конфедератов Томаса Джексона демонтировали с постамента в городе Ричмонд в американском штате Виргиния, сообщил местный телеканал.

Ранее темнокожий мэр Ричмонда Левар Стоуни принял решение снести все статуи конфедератов на улицах города. Монумент, установленный в 1919 году, был снят рабочими. Памятник погрузили в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

Во многих городах США продолжается не только стихийный, но и плановый снос памятников южанам периода гражданской войны в связи с протестами, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Активисты кампании за снос памятников действуют не наобум. Они руководствуются картой, составленной организацией «Южный центр правовой защиты бедноты». На интерактивном сайте, размещенном в интернете, обозначены не только памятники, но и дороги, парки, школы и другие общественные здания, названные в честь лидеров Конфедерации.

Например, там отмечен вашингтонский памятник Альберту Пайку, который был генералом армии южан. Его монумент уже стащили с пьедестала. Фонд российского бизнесмена хочет выкупить памятник Рузвельту и уже подыскал ему место © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Под угрозой оказались отцы-основатели США. Ниспровергатели ополчились на знаменитый мемориал в честь президентов, расположенный на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна высечены прямо в скале и считаются воплощением американской истории и демократии.

Теперь Рузвельта и Вашингтона чаще упоминают в контексте угнетения темнокожего населения страны и рабовладельческого строя.

Выступая в этом штате на празднике в честь Дня независимости в субботу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сторонники «нового крайне левого фашизма хотят уничтожить историю страны» и «низвергнуть американскую революцию».

Как известно, статуи и другие исторические памятники уничтожались на протяжении всей истории человечества. Христиане имели привычку рушить языческие храмы, уничтожать идолов и капища. В VIII веке в Византии разгорелась непримиримая борьба с изображениями святых и их статуями.

Протестанты Кальвин и Цвингли решительно требовали запретить святые изображения, и в XVI веке вспыхнул целый ряд иконоборческих бунтов. Современная история Европы, Азии и Америки также не обошлась без крушения выдающихся памятников культуры и искусства. Выборы в США: Трамп объявил о своей победе, но схватка только начинается © AP,

Тщательная цензура теперь касается американского кинематографа. Еще в 70-е годы прошлого века там появилось такое неформальное понятие как «обязательный негр». После недавних беспорядков компания HBO изъяла фильм «Унесенные ветром» из открытого доступа за «расистские образы». Ранее оскароносная лента 1939 года была удалена из потокового сервиса HBO Max.

Экранизация романа Маргарет Митчелл считается классической эпопеей американского Юга. Действие ленты разворачивается в годы Гражданской войны и эпоху Реконструкции. Национальный институт кинематографии поместил «Унесенных ветром» на четвертое место в списке лучших американских фильмов всех времен.

Фильм продюсера Дэвида Селзника получил восемь премий Оскара, в том числе за лучшую картину, лучшую женскую роль (Вивьен Ли), лучшую режиссуру (Виктор Флеминг) и лучшую актрису второго плана (Хэтти Мак Дэниел). Она же стала, по иронии судьбы, первой чернокожей обладательницей этой премии. Папа Римский: Мы не можем закрывать глаза на расизм, но насилием ничего не решить © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сейчас обвинения либералов опираются на такую логику: если в какой-то структуре слишком мало людей неевропейского происхождения, возникают подозрения, что эта структура набирает персонал дискриминационным путем или несет на себе отпечаток «структурного расизма».

За последнее время подобная критика обрушилась на самые разные сферы, такие как кинематограф (#OscarsSoWhite), хоккей (#HockeySoWhite) и предприятия Кремниевой долины (#SiliconValleySoWhite). Все эти «чересчур белые» структуры теперь проверяются и рассматриваются с точки зрения «открытости и разнообразия».

Досталось даже английскому алфавиту. Уже сотни изданий американских произвели на своих страницах одну маленькую, но мощную по последствиям перемену. Они стали писать слово «Черный» с заглавной буквы.

Как известно, в США слово «черный», black — политически нейтральное обозначение выходцев с африканского континента с темной кожей, более политкорректный вариант — «афроамериканцы».

Издание USA Today и сеть из 260 аффилированных с ней газет решили ввести слово «Черный» в конце минувшей недели. Издание Los Angeles Times, NBC News, MSNBC, BuzzFeed и газеты группы McClatchy — все эти новостные организации тоже ввели заглавную букву в слове «Черный». В пятницу агентство Associated Press объявило, что и оно уважит Черных заглавной буквой. Теперь в США будут жить Черные граждане, в то время как их белые сограждане останутся просто белыми. Джеки Чан получил «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

В процессе того, как развивалось движение за гражданские права во второй половине ХХ века, взамен оскорбительного «негр» слова «черный» и «афроамериканец» стали применяться все чаще. В 80-х проповедник Джесси Джексон провел кампанию, требуя стандартизировать выражение «афроамериканец».

Ранее этот термин употреблялся в либеральных и научных кругах, чтобы подчеркнуть связь чернокожих жителей США с Африканским континентом. И постепенно большинство изданий приняли этот термин на вооружение, чередуя его со словом «черный».

В этой антирасистской суете не забыли и про классическую музыку. Она, как оказалось, слишком белая и старая и не соответствует демографическим переменам в США. Целый ряд американских изданий осудил «чересчур этнически однородный характер» американской классической музыки.

Газета The New York Times называет ее наименее разнообразным институтом страны и обвиняет в сокрытии проблемы расизма, тогда как Seattle Magazin призывает бороться с ее белизной.

Не отстаёт и специализированная пресса: сайт National Public Radio называет эту среду «чрезвычайно белой и все более маргинализированной», а New Music USA утверждает, что классическая музыка — расистская по своей сути.

В США уже давно по соображениям политкорректности запретили роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», книгу Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и многие другие. Наблюдатели отмечают, что крестовый поход против нежелательной литературы и искусства сейчас ведется под «прогрессивными» знаменами «антирасизма» и «феминизма». Яков Кедми рассказал, чем именно закончатся массовые беспорядки в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

У тех, кто запрещает книги, есть прямые предшественники. В свое время немецкие нацисты говорили о «дегенеративном искусстве», а его творцов считали вырожденцами. В 1933 году, вскоре после прихода к власти Гитлера, в Германии заполыхали костры из книг. Художников и музыкантов изгоняли из университетов, а кураторов, симпатизировавших «дегенератам», снимали с должностей и заменяли на правоверных нацистов.

Было сожжено тысячи книг. Среди них романы Герберта Уэллса, Генриха Манна, Стефана Цвейга, марксистские, коммунистические и пацифистские произведения.

В огонь бросали сочинения либеральных авторов, книги о сексуальности ради «эгоистического удовольствия», порнографическая и еврейская литература — в общем, все, что грозило запятнать германскую «арийскую чистоту».

Во время «культурной революции» в Китае царили те же настроения. Классические произведения и книги, которые «противоречили коммунизму», уничтожались и сжигались. Уничтожались даже статуи, картины и памятники — всё во имя «борьбы с феодализмом».

Политические наблюдатели в этой связи отмечают, что нынешняя вакханалия антирасизма и политкорректности во всех сферах американской действительности может привести к крушению государственности США.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru