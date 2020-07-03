Украина.ру представляет читателям обзор главных событий в сфере энергетики за текущую неделю с 29 июня по 3 июля

Новые американские санкции против «Северного потока — 2» всё ближе. Во вторник, 30 июня, стало известно, что сенат США включил данные ограничительные меры в проект оборонного бюджета.

«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его (СП-2. — Ред.) строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — сказал конгрессмен-республиканец Стив Вомак, комментируя это решение.

Он заявил, что российские власти якобы хотят использовать проект как инструмент принуждения, а цель его строительства — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.

Американцы о «Северном потоке – 2», Берлин готовит ответный удар. Обзор энергорынка с 22 по 26 июня © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Майк Помпео. По его словам, США выступают против проекта «Северный поток — 2», поскольку такая «глубокая энергетическая связь… даст Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким ущербом».

Однако если это правда, то не получат ли США такой же инструмент контроля над Германией и всей Европой, если заставят немцев отказаться от российского газа и навяжут свой, более дорогой сжиженный природный газ (СПГ)? Несомненно, так и произойдёт. Массированные поставки СПГ из Штатов станут мощным рычагом давления на ЕС.

Штаты этот рычаг обязательно используют — точно так же, как они сейчас используют все свое влияние для того, чтобы насильно заставить ЕС отказаться от СП-2 и переключиться на американский СПГ.

Россия в этом плане гораздо более выгодный для Европы партнер, так как еще ни разу не было случая, когда постсоветская Москва так давила на Европу, используя свое влияние. У России нет имперских амбиций, чем уже сотни лет грешат США, государство, покрывшее планету сетью военных баз и развязавшее наибольшее число войн за последнее столетие.

Германия выбирает российский газ не только за его дешевизну, но и потому, что к нему в нагрузку не идет никакая идеология — это просто товар, как об этом неоднократно заявляло и российское, и немецкое руководство.

Санкции неизбежны

Никаких сомнений относительно ввода Соединенными Штатами новых санкций против «Северного потока — 2» быть не должно. Новые ограничительные меры единодушно поддерживают как в Республиканской, так и Демократической партиях США.

Этот понимают и власти Германии. Берлин вынужден исходить из того, что законопроект по новым санкциям в отношении «Северного потока — 2» в США будет утверждён, сказал статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен 1 июля.

Для США остановить проект стало навязчивой идеей. Отчасти это объясняется системными дисбалансами в американской экономике, которые накопились с момента мирового финансового кризиса 2008 года.

Свою роль играют и сиюминутные факторы, заставляющие США наращивать активность в борьбе с СП-2: ущерб от пандемии коронавируса и приближающиеся выборы президента США. В ходе избирательной кампании противоборствующим сторонам кровь из носу надо показать, как они поддерживают американский бизнес.

Остановка проекта «Северный поток — 2» даст понять энергетическому сектору, а в особенности добытчикам сланцевого газа, что их планы по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) на рынок ЕС и вытеснению оттуда российских компаний успешно реализовываются.

Поэтому давление на Германию, главного сторонника проекта в Европе, в последние месяцы усиливается. Однако это вызвало у немцев не страх и покорность, а наоборот, желание сопротивляться.

Ответ Германии

1 июля в Бундестаге прошли открытые слушания комитета по экономике и энергетике. На них крайне жестко выступил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер.

«Санкции США против союзника по НАТО в период экономического спада есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства, нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы», — сказал Шрёдер.

Он отметил, что финансовые последствия от санкций в случае их ввода будут крайне серьезными.

«Инвестиции в 12 миллиардов евро в европейскую инфраструктуру были бы под угрозой, а потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год», — подчеркнул отставной политик.

Ныне действующие санкции США затронули напрямую более 120 европейских компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, добавил Шредер.

Он напомнил, что за каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности.

Шрёдер задал тон всей дискуссии. Так, представитель МИД ФРГ Нильс Аннен и парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс жестко осудили на слушаниях санкции США против СП-2.

«Однозначная позиция правительства ФРГ заключается в том, что это жесткое нарушение суверенитета ЕС… Это прямое и жесткое вмешательство в политику и обеспечение энергобезопасности Европы», — заявил Аннен.

Геополитические игры. Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США и сотрудничестве с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал использовать в качестве ответных мер не санкции, аналогичные американским, а задействовать легальные инструменты защиты торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которые он назвал более грозным оружием.

Точку в дискуссии поставила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она констатировала, что санкции США против СП-2 незаконны, и подчеркнула важность завершения проекта.

«Мы считаем важным завершить этот проект, в этом ключе мы будем работать», — сказала Меркель, выступая в Бундестаге.

Она в очередной раз подчеркнула, что СП-2 это чисто экономический проект.

Нефть

Цены на нефть марки Brent на текущей неделе стартовали с отметки $40,45 за баррель и спустя несколько часов упали до недельного минимума $40,10, после чего начался устойчивый рост, который продолжался до недельного максимума $42,92.

Минимальное значение котировок было выше, чем на прошлой неделе, когда нефть опускалась до $39,57, а максимальное — ниже: неделей ранее цена поднималась до $43,82.

Пожалуй, главной новостью нефтяного рынка на текущей неделе стали очередные агрессивные действия США против Венесуэлы и Ирана. Теперь они осуществляются не на уровне решений сената или конгресса, а просто в американском суде.

Суд над судами

Прокуратура США подала иск о наложении ареста на перевозимое в Венесуэлу иранское топливо, которое помещалось в танкерах, на основании возможного нарушения введенных Вашингтоном санкций.

Как заявил прокурор округа Колумбия Зиа Фаруки, иранский бизнесмен Махмуд Маданипур (Mahmoud Madanipour), связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), признанным террористической организацией в США, организовал поставки топлива через несколько подставных компаний, чтобы обойти введенные Вашингтоном санкции.

Как утверждают американские следователи, он проводил продажи топлива через зарегистрированные в ОАЭ фирмы, организовывал опасные перегрузочные операции с судна на судно и фальсифицировал данные о происхождении топлива.

Подав иск «о гражданской конфискации», прокуратура намерена не только помешать доставке иранского топлива в Венесуэлу, но также лишить Тегеран дохода от этих поставок и не допустить их в будущем.

Позднее стало известно, что суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь четыре танкера, следующих из Ирана в Венесуэлу, ждет арест. Где, когда и каким образом он будет осуществлен, не уточняется.

Нефть и Россия

Министр энергетики РФ Александр Новак 2 июля выступил на международной конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски». Среди прочего он отметил, что в целом сокращение добычи нефти в мире в рамках достигнутых договоренностей составляет 3,5 млн баррелей в сутки.

«При том что рост спроса в мае составил 7-8 млн баррелей, мы уже в мае вышли на общий дефицит — превышение предложения над спросом — 15 млн баррелей. В июне эта цифра была еще меньше за счет роста спроса. Надеюсь, что в июле статистика покажет, что мы уже вышли в баланс, а может быть, даже и в некий дефицит с учетом продолжающегося восстановления и выхода из карантинных мер во многих странах», — сказал Новак.

США бьют по Китаю и нефтяникам, Россия в шаге от сверхдоходов. Обзор энергорынка © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

По словам Новака, для стабильной ситуации на нефтяном рынке решения об уровнях добычи должны приниматься на несколько месяцев вперед.

«Мне кажется, для рынка было бы правильнее как можно меньше менять те решения, которые мы приняли, хотя бы на какую-то среднесрочную перспективу, на несколько месяцев вперед, тогда более стабильная ситуация воспринимается рынком», — отметил он.

Новак рассказал, что по итогам июня технический комитет под эгидой ОПЕК проанализирует исполнение соглашения и ситуацию на рынке, а также составит прогноз на будущие месяцы.

По его мнению, с 1 августа должно начаться частичное восстановление беспрецедентного сокращения добычи нефти.