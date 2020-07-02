В конце июня 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Washington Post о подготовке закона о криминализации публикации записей разговоров чиновников. Сделать это надо, по его словам, ради госбезопасности, то есть по той же причине, почему на Украине запрещены российские соцсети, телеканалы и гастроли деятелей культуры

«Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И неважно, кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», — заявил Ермак, комментируя «слив» переговоров Порошенко и Байдена. Украина под внешним управлением. Главное на неделе 20-26 июня от экспертов © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что заявил он это изданию, связанному с Демократической партией США, вероятный кандидат которой на президентских выборах в США, Джо Байден, оказался замешанным в украинском коррупционном скандале. Напомним, что его сын Хантер Байден подрабатывал в украинской газовой компании Николая Злочевского «Бурисма». На днях Злочевскому было предъявлено обвинение в попытке дать рекордную в истории Украины взятку в 5 миллионов долларов за закрытие этого дела.

В то же время известно, что Джо Байден ранее давил на Порошенко, требуя уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего коррупционные схемы Злочевского.

О том, как Джо Байден давил на украинское руководство, выгораживая своего сына и соучаствуя в украинских коррупционных схемах, поведали записи переговоров Байдена и Порошенко, разглашенные депутатом Андреем Деркачем и экс-прокурором Константином Куликом. Депутат Деркач рассказал также, что из дела «Бурисмы» исчезли все упоминания об американских компаниях, задействованных в коррупционных схемах и связанных с Демпартией США. Записи стали основой для возбуждения очередного уголовного дела о госизмене экс-президента Порошенко.

На днях депутат Деркач предупредил, что это не последняя порция записей. По его словам, имеются сотни часов записей переговоров экс-президента. Видимо, он решил повременить с их разглашением, либо ожидая кульминации американской президентской кампании, либо повышая цену за сокрытие. Что именно содержится в еще не опубликованных записях, мы пока не можем знать, но это явно должен знать сам Байден и его ближайшее окружение.

Вероятно, там может содержаться информация, способная существенно подмочить его репутацию накануне выборов. Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность делом против Порошенко, которое может зацепить и Джо Байдена. И глава Офиса Зеленского спешит успокоить заокеанских кураторов. Однако для спасения «рядового Байдена» ему, соответственно, необходимо будет спасти и его «подельника» Порошенко с помощью криминализации публикации записей, ставших основой уголовного дела против экс-президента.

Тем не менее, Washington Post сетует, что Ермак несколько запоздал с этой инициативой, так как Украина уже втянута в предвыборную гонку в США. Папуасские скандалы Украины © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Помимо этого западные политики и дипломаты осознали, что любые их переговоры с украинскими коллегами могут быть записаны, поэтому стараются лишний раз избегать их. По словам Ермака, такая криминализация может успокоить международных дипломатов по поводу того, что в Украине трудно сохранить конфиденциальность разговоров. Он также надеется, что она защитит и «Слуг народа» от дезинформационных кампаний. Без соблюдения конфиденциальности Киеву трудно просить у западных партнеров денег в обмен на какие-нибудь «реформы», преференции для бизнеса или иные «коврижки».

Такой реверанс в сторону Демпартии свидетельствует о том, что в Офисе президента Украины уже сделали свои ставки на американских выборах. Однако у Андрея Ермака, похоже, есть и личные мотивы. В конце марта опальный «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал записи брата главы Офиса президента, Дениса Ермака, на которых тот буквально торгует должностями в органах власти. На основании этих записей тоже было возбуждено уголовное дело, а публикация записей «подмочила» репутацию не только главы Офиса, но и самого президента Зеленского.

Затем последовали новые скандалы с прослушкой «Слуг народа». В январе в сеть просочились записи бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, где они нелицеприятно отзывались о президенте, который, по их мнению, в экономике ничего не понимает.

С другой же стороны, следует отметить, что криминализация публикации записей чиновников существенно осложнит реальную борьбу с коррупцией, так как органы следствия и журналистские расследования зачастую основываются именно на результатах прослушивания. Без такой доказательной базы, подкрепленной анализом подлинности записей, многие коррупционные дела будут рассыпаться в судах.

Авторы телеграмм-канала «Крокодил» видят в этой инициативе стремление увести от ответственности фигурантов коррупционных скандалов.

«Вы только вдумайтесь в абсурдность происходящего. Получается, наказывать будут не за то, что на записях, а того, кто их сделал», — пишет «Крокодил».

C введением такого закона топ-чиновники и украинские политики могут свободно обговаривать коррупционные схемы, договариваться об откатах и продаже должностей, что будет очень «полезно» для национальной безопасности. Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

Несомненно, американские и украинские политики не были столь щепетильны, когда дело касалось прослушивания президента Украины. В свое время пленки майора Мельниченко, опубликовавшего записи переговоров Леонида Кучмы, сыграли определенную роль в расшатывании ситуации на Украине и подготовке «Оранжевой революции». Но это же, как говорится, совсем другое дело.

Очевидно, что глава Офиса президента Украины пытается, как может, угодить Демпартии США, а заодно и застраховаться от новых скандалов со своими родственниками и коллегами по партии. И если работу правоохранительных и антикоррупционных органов такой закон действительно может осложнить, то саму возможность «слива» информации для широкой общественности — вряд ли.

Информация будет просто публиковаться на анонимных каналах, хотя официальные СМИ будут опасаться ее публиковать, прятать голову в песок и во имя «национальной безопасности» делать вид, что ничего не знают.