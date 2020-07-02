В конце июня 2020 года Министерство инфраструктуры Украины передало Херсонский торговый порт в концессию грузинско-швейцарскому консорциуму «Рисойл-Херсон» (60% Georgian Industrial Group и 40% RISOIL S.A). К чему это приведёт, разбиралась Украина.ру

Концессия — это вид государственно-частного экономического сотрудничества, когда некий объект госсобственности за определённую сумму передаётся во временное пользование частной компании. Делать такое имеет смысл в том случае, когда у государства в данный момент нет денег или технологий для организации работы на данном объекте.

Когда время передачи в концессию заканчивается, частная компания получает прибыль, а государство — налаженное высокотехнологичное предприятие по производству чего-то очень ценного или по оказанию каких-либо крайне прибыльных услуг. С особым цинизмом. Как Украина убила порт Херсон © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Офшорные счета и «странный» 2018 год

Херсон — экспортный хаб для продуктов переработки зерновых и масличных культур, таких как пшеничные отруби, шрот подсолнечный и соевый, шелуха подсолнечная и соевая и др.

В концессионном меморандуме от 2018 года (документе, где описано, почему порт обязательно нужно сдать в концессию) указано, что передавать собираются активы: 54 здания и сооружения, 11 открытых складских площадок, 13 портальных и 6 плавучих кранов, более 90 единиц перегрузочной техники, 27 единиц портовой техники, всего на сумму 7,6 млрд гривен. Также в меморандуме отмечено, что немалая часть активов устарела, некоторое оборудование было произведено еще в 60-х годах, поэтому сумма, которую желательно инвестировать для превращения херсонского порта в современно высокотехнологичное предприятие составляет порядка 5 млрд гривен.

Но важно отметить, что даже при настолько устаревшем оборудовании у порта хорошие перспективы. По общему прогнозу ожидаемое количество грузов, проходящих через Херсонский порт, увеличится с 1,1 млн тонн в 2018 году до приблизительно 2,6 млн тонн в 2030 году. Всё благодаря экспортному потенциалу зерновых культур, который к 2030 году вырастет с 40 млн тонн до 70 млн тонн. Это значит, что порт даже в существующем виде крайне нужен сельскохозяйственным торговцам.

Кстати, кто они? «Инфраструктурная беда Украины». Скубченко о необходимых тратах на дороги и порты © Facebook, Александр Скубченко

Меморандум называет крупнейших зерновых трейдеров Украины — Луи Дрейфус (В 2017 г. экспортировала на сумму более 6,5 млрд грн), Кернел (за 2017 год экспортировала почти на 8 мрд гривен), АДМ (в 2018 — на 21 млрд гривен), Каргилл (В 2016 г. доход составил 17,09 млрд грн.) и Гленкор (В 2017 г. оборот экспорта превысил 8,5 млрд грн). Все это без исключения офшоры, т.е. указанные безумные прибыли уходят за пределы Украины. Только одна крупная компания создана украинским предпринимателем и зарегистрирована на Украине — Нибулон.

Вот как раз СБУ вскрыла схему минимизации налогов, которой занималась некая коммерческая структура по экспорту сельхозпродукции через тот самый порт Херсона:

«Сделки проводились в два этапа. Сначала предприниматели из Херсона закупали оптовые партии сельхозпродукции за наличные у местных производителей. А после — экспортировали ее за рубеж по поддельным документам и заниженной стоимости. Вся прибыль от реализации продукции поступала на счета зарубежных компаний. За 2019 год было проведено экспортных операций более чем на 1 млрд гривен».

Что же, кто заинтересован в развитии Херсонского порта, мы видим. Также мы видим, какими суммами оперируют эти компании и какие суммы уходят из Украины без уплаты налогов. Так что концессия на условиях инвестиции в 5 млрд гривен видится вполне реальной. Но нужно ли брать у иностранцев?

До 2018 года он регулярно показывает прибыль примерно от 45 до 25 млн гривен, но именно в год создания концессионного меморандума вдруг становится убыточным, проседая по грузопотоку более чем на 16%. Однако в 2019 году он снова живее всех живых и за 10 месяцев выполняет 90% от годового плана перевалки, что становится лучшим показателем за 6 лет. Всего же, по словам начальника Херсонского филиала ГП «АМПУ» Владимира Гаращенко, порт обработал на 28,2% больше грузов, чем в 2018 году. В январе-феврале 2020 года грузооборот прирос еще на 0,3%. Так что финансовые данные порта за 2018 год вызывают смутные сомнения…

В любом случае Администрация морских портов Украины, которая распоряжается в том числе Херсонским портом, в 2018 году показала валовую прибыль почти в 5 млрд гривен и чистую прибыль в 3,6 млрд гривен. Деньги вполне достаточные, чтобы лет за 10 привести Херсонский порт в порядок и, учитывая такой-то прогноз по грузопотоку, параллельно получать с него в бюджет крупную прибыль, а не копеечные налоги, которые часто скрываются в офшорах.

«Благоприятные условия» Криклия

«Рисойл-Херсон» не входит в ТОП-10 спекулянтов украинским зерном, но все же является крупной компанией. Грузинская часть консорциума принадлежит брату экс-начальника внешней разведки Грузии олигарху Давиду Бежуашвили, которого считают причастным к рейдерским захватам промышленных предприятий во времена президентства Саакашвили. Швейцарский «Рисойл» экспортирует из Украины подсолнечное масло с начала 2000-х, а в 2016-м вошел в 5-ку крупнейших экспортеров сои из Украины. Его совладелец и гендиректор представительства в Украине Шота Хаджишвили неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов по делам, касающимся уклонения от уплаты налогов путем вывода денег в офшоры. С градусником на коронавирус: неправильно организованный досмотр в портах Одессы грозит Украине эпидемией © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Не удивляет, что у «Рисойл» есть несколько офшорных «дочек», в т.ч. на Британских Виргинских островах.

Итак, херсонский порт получила не самая крупная иностранная компания с офшорными «дочками» и сомнительным руководством, которая вывозит за рубеж самые примитивные сельскохозяйственные продукты, производство которых истощает украинские земли. Впрочем, это не так важно, поскольку остальные ничем не отличаются. Главное, что получит от этой сделки Украина. 5 млрд гривен на модернизацию порта, как было заявлено в меморандуме?

«Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине — Херсонский морской торговый порт. Для самого предприятия это означает не только стабильное дальнейшее развитие и рабочие места для людей, но и благополучие всего города и региона. Благодаря модернизации порта Херсона мы создадим благоприятные условия для роста экономики страны», — радостно отрапортовал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так что же это за «благоприятные условия»?

1. Ежегодный концессионный платеж в размере не менее 12 млн гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

2. В первые 3,5 года с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн гривен, а на протяжении первых 10 лет — дополнительно не менее 62 млн гривен.

3. Обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн.

4. Сделать вклад в развитие местной инфраструктуры не менее 18 млн гривен.

12 млн гривен в год — это 37 тысяч долларов в месяц. Даже не смешно. 7% от чистого дохода, но если доход покажут такой же, как в 2018 году, это будет 0 гривен. Если как в 2017-м, т.е. около 25 млн гривен, то это чуть больше 1,5 млн гривен. Пускай всего получится 14 млн гривен в год для бюджета Украины. Это много? Сильно меньше, чем было до концессии. Касательно инвестиций. Почему меньше 300 млн гривен, если в составленном Министерством инфраструктуры меморандуме идет речь о 5 млрд? Ради инвестиций в 300 млн гривен за 10 лет отдаются в пользования прибыльные активы перспективного предприятия на 7,6 млрд? Да один современный портальный кран стоит 26 млн гривен. А в Херсонском порту их 13 штук, не считая остального оборудования. Одесский порт: История развала ©

Как надо понимать планы грузооборота в 1,36 млн тонн через 10 лет, если в «плохом», убыточном 2018 году было 1,1 млн тонн?

Восторженно сообщая о фактически бесплатной передаче на 10 лет Херсонского порта офшорной грузино-швейцарской компании, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий с не меньшим рвением добавил, что «концессия порта «Ольвия» будет подписана в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт».

Тем временем Администрация морских портов Украины докладывает, что в январе — мае 2020 года на четвертом месте по грузообороту оказался порт Черноморск (10,3 млн тонн), а порт Ольвия увеличил перевалку грузов до 1,7 млн тонн, на 69,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Отдавать в концессию иностранцам перевалочные хабы в стране, решающая часть бюджета которых пополняется за счет экспорта зерна и черных металлов, вызывает недоумение. Но еще большее недоумение вызывает передача их почти бесплатно и без обязанностей по крупным инвестициям. Что это — глупость или измена? И это тот случай, когда "оба варианта хуже".