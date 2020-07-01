В последний день июня спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в течение двух недель депутаты должны объявить конкретную дату местных выборов, которые, по закону, должны состояться этой осенью. Разумков призвал сделать все зависящее от Рады, чтобы «выборы состоялись вовремя в соответствии с законами и Конституцией Украины»

Он также напомнил о законопроекте №3712, который предлагает возвратить средства из Covid-фонда для проведения местных выборов, на которые пока не хватает 1,4 миллиарда гривен. Вместе с тем сама законодательная база для проведения выборов еще не готова.

За оставшиеся две недели Верховная Рада должна принять законы, необходимые для завершения реформы децентрализации и административно-территориального устройства, а также принять некоторые изменения в Избирательный кодекс. При этом в случае завершения административной реформы, выборы пройдут по новым правилам, что существенно изменит ценность мандата. Власти могут пойти и на отмену выборов, ссылаясь, например, на эпидемиологическую ситуацию.

Формально вносить изменения в избирательное законодательство можно до начала избирательного процесса. Любые изменения после его начала, а также перенесение даты выборов потом легко можно будет оспорить в суде и признать сами выборы недействительными. Кроме того, Венецианская комиссия утверждает, что менять избирательную систему за год до выборов нельзя. Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Накануне, 4 июня, Верховная Рада уже сделала некоторые шаги к изменению Избирательного кодекса Украины и приняла в первом чтении законопроект №3485 о местных выборах. Их предлагается проводить дважды в год, в последнее воскресенье марта и октября. Мажоритарная система выборов депутатов местных советов будет применяться только в населенных пунктах, где проживают менее 15 тыс. человек. Иными словами, в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут — только от партий.

Дело в том, что серьезной проблемой для «Слуг народа» является отсутствие реальных структур этой партии в ряде регионов. На местных выборах люди склонны голосовать не столько за партийный брэнд, сколько за конкретного известного им местного деятеля. В таких условиях серьезный вызов президентской партии могут бросить местные элиты — условная «партия мэров». По этой причине «Слуги народа» под самые выборы пытаются менять правила. По словам бывшего замглавы ЦИК Андрея Магеры, снижение уровня применения пропорционально-партийной системы приведет к "партизации" органов местного самоуправления. Иными словами, если раньше в каком-нибудь селе Херсонской области жители ориентировались больше на обещания построить дорогу или отремонтировать мост, то новые выборы в этом же селе будут уже сражением между партиями.

Председатель Черкасского отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик считает, что это может привести к усилению идеологического противостояния.

«Черкасская область — регион, где нет однозначного выбора населения относительно конкретной идеологической партийной силы, например, как на западе или на востоке страны. Традиционной у нас останется поддержка только двух крайних линий с левой и правой стороны, в частности 10-15% избирателей поддержат «Оппозиционную платформу», «Партию Шария» и «Оппозиционный блок». И так же на правой стороне примерно 10% избирателей отдадут голоса за ВО «Свобода» или «Национальный корпус». За голоса всех избирателей будет бороться весь спектр партий: «Голос», ВО «Батькивщина», «Слуга Народа», «Европейская солидарность», «Сила и честь», местные региональные проекты — это ВО «Черкащани» и Партия Свободных Демократов. Именно эти политические силы будут буквально вырывать друг у друга проценты и это все приведет к гражданским политическим противостояниям, и сейчас мы уже можем наблюдать начало такой борьбы», — говорит Михлик.

Одним из позитивных нововведений является уменьшение суммы залога для кандидатов. Политолог Алексей Якубин полагает, что это дает шанс маленьким партиям. «Само уменьшение залога, я считаю, что это, скорее, позитивный фактор, и это позволит даже небольшим политическим силам, небогатым, попробовать свои силы в местных выборах в определенных регионах. В Украине есть партии, которые официально зарегистрированы, но, по сути, они известны или популярны только в отдельных регионах. Как правило, у них нет богатых спонсоров. Им найти для залога, условно говоря, 3 тысячи евро возможно. Это не 30 тысяч евро, как было до этого решения», — считает Якубин.

Однако снижение залога нивелируется обязательством для партий выдвигать своих кандидатов минимум в 2/3 областей, иначе их не допустят к выборам, и это как раз подрывает позиции региональных партий. Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть © nationalcorps.org

Кроме того, местные выборы 25 октября должны пройти на новой территориальной основе, предусмотренной децентрализацией. И до официального старта избирательной кампании Кабмин должен успеть передать в ЦИК новый план территориальных громад, чтобы на их основе «нарезать» округа.

Ко второму чтению в Избирательный кодекс было подано еще 3906 поправок. Рабочая группа парламентского комитета рассчитывает закончить работу с ними в скором времени, но сделать это надо за две недели, так как уже 17 июля закончится нынешняя парламентская сессия. При таком количестве законодательного «спама» — можно не успеть.

Депутат Юрий Павленко, что поспешное принятие Избирательного кодекса приведет к возникновению впоследствии ряда проблем. «Такие важные решения принимать в последний момент, означает закладывать с самого начала мины в этом законе. Его нужно было рассматривать в начале каденции с серьезным и профессиональным анализом каждой статьи и процедуры. Избиратели точно также должны знать нормы этого закона», — заявил депутат.

Политолог Кирилл Молчанов считает, что «Слуги народа» будут до самой осени менять Избирательный кодекс, то есть менять правила по ходу выборов, ориентируясь на результаты опросов и свои шансы на победу. «Будут смотреть рейтинги и менять правила игры по ее ходу», — говорит Молчанов. Иными словами, «Слуги народа» как бы намерены выйти на футбольный матч с хоккейными клюшками, поменяв перед матчем сами футбольные правила.

Еще одна загвоздка — проведение выборов на неподконтрольных территориях ДНР и ЛНР. В мае глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что верит в проведение осенних выборов на этих территориях, но Киев боится получить в итоге легитимизацию нынешнего руководства Л/ДНР в рамках украинского законодательства. Депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко подал 3 июня законопроект, по которому выборы не должны проводиться на Донбассе вообще — ни на подконтрольных территориях, ни в ЛДНР. Причина понятна — даже на подконтрольных территориях Донбасса шансов у «Евросолидарности» Петра Порошенко нет, а у «Слуг народа» — невелики. В рамках законопроекта по изменению Избирательного кодекса Киев намерен, тем не менее, проводить выборы в Верховный совет Крыма, но по системе пропорционального представительства по открытым спискам кандидатов. В случае принятия законопроекта «Евросолидарности» сложится парадоксальная ситуация: Киев будет организовывать местные выборы в Керчи и Севастополе, но не будет их проводить в Мариуполе и Славянске, где вся полнота власти будет у назначенной из центра военно-гражданской администрации.

Все эти изменения в Избирательный кодекс, как принятые, так и те, что на рассмотрении, могут поставить под вопрос признание выборов легитимными. И, скорее всего, такой вопрос будет поставлен, если результаты выборов не удовлетворят «Слуг народа», радикальных националистов или западных кураторов.