Периодически этот экс-президент возникает в качестве фигуранта уголовных дел, иногда - как непрошенный гость у Генерального прокурора, а в последнее время еще и как призрак насильственного меценатства. Копил себе олигарх всякий, как говорится, файн-арт, а теперь выставил его на всеобщее обозрение и хочет поклонов и славы

С одной стороны, конечно, его понять можно: хороших вещей наделал Петр Алексеевич в этой жизни не много. Некоторые, так называемые, порохоботы ставят ему в заслугу, что удержал одну из самых сильных армий мира котлами в Дебальцево и Иловайске. Но, во-первых, котлы ему если и можно зачесть, то только в обвинение. А, во-вторых, не удержал, пока не подписал Минские соглашения. Та еще картина маслом получилась, которую Порошенко смазал еще до того, как краски высохли. А Владимир Зеленский продолжает размазывать дальше. Уже и раму, фигурально выражаясь, сняли, и подрамник разломали, а все продолжают заниматься всякими художествами. Но сейчас речь о другом: о том, как Петр Порошенко поставил себя в один ряд с великими меценатами.

Нашумевшая недавно история о выставке в Музее Ивана Гончара личной коллекции стяжателя получила продолжение. Надо напомнить, что открывась выставка во время карантина, когда музеи в принципе не работали. То есть не должна была открываться ни под каким предлогом! Но тут очередное откровение то ли от ГБР, то ли от Андрея Портнова, то ли от Андрея Деркача… Пришлось срочно вымучивать пиар-акцию со второсортными и сомнительного происхождения работами известных истории русского изобразительного искусства фамилий. А вот уже с 26 июня Музей Ивана Гончара открыл обзору сию выставку частной коллекции с пафосом и концепцией.

«На выставке представлены 43 произведения живописи и графики мировых мастеров. Настоящая история коллекции в самых произведениях, а знакомство с ними — путь к открытию. Изучение каждой картины и судьбы ее создателя открывает много неизвестного и позволяет отбросить устоявшиеся стереотипы о художниках. Казимир Малевич, Иван Айвазовский, Василий Хмелюк, Харитон Платонов, Александр Бенуа, Лука Джордано, Пьетро Барделлино, Василий Тропинин, Исаак Левитан, Вильгельм Котарбинский, Вильгельм Велтен, Константин Горбатов и другие — большинство представленных работ имеют непосредственное отношение к Украине». Посредственное или непосредственное к Украине отношение имеют эти художники — вопрос риторический. Некоторые из них вообще никогда не бывали в южных губерниях Российской империи, а во время их жизни других не было. Но ведь не зря платит деньги копирайтерам Петр Алексеевич, вот и изворачиваются, как могут. Ставя своего работодателя в один ряд с безусловными авторитетным деятелями прошлого.

«История украинского меценатства знает много примеров, когда из небольших семейных собраний возникали большие музейные коллекции. Среди таких коллекций киевских меценатов и ценителей искусства являются собрания известных семей Терещенко, Ханенко, Оскара-Германа Хансена, Игоря Дыченко».



Вот оно как, Алексееич! Стоишь ты, значит, в своем вечнопомятом костюме в одном ряду с аристократами духа Терещенко и Ханенко. Правда, те мужи не только картинки на холстах собирали, но еще и десятки зданий по Киеву настроили. В которых сейчас и Национальный музей имени Тараса Григорьевича Шевченко расположен. И Национальный музей «Киевская картинная галерея» (бывший Музеем русского искусства) и «Музей Богдана и Варвары Ханенко» (бывший Музеем западного и восточного искусства). А здания ночлежек, гимназий, торговых школ да и Киевского политехнического института используются благодарными и неблагодарными потомками до сих пор. Что оставит меценатская семья Петра Порошенко будущим поколениям — кондитерскую фабрику «Рошен» (бывшую фабрикой им.Карла Маркса), «Кузню на Рыбальском» или «5-й канал»? Пока только фонтан в Виннице можно считать каким-никаким подарком.

А все остальное этот подручный Джо Байдена обращал себе на пользу, несмотря на все выставочные концепции. «Коллекция семьи Порошенко начала формироваться еще в 80-90-х годах прошлого века с целью возвращения в Украину шедевров национального и мирового искусства». Благая цель, значит была, но говорить о ней до срока не следовало. Миссия величайшей важности выполнялась под покровом тайны — это же надо такое долготерпение иметь! Сколько лет мы жили и не знали, что в одно время с нами живет такой святой человек. И не просто живет, а возвращает в Украину шедевры. Сначала, конечно, в свою частную коллекцию (ни одного, поди, из возвращенных за это время не подарил ни одному музею), но ведь эта коллекция — на таможенной территории Украины, так что все сошлось в голове коллекционера.



Как и, в конце концов, у руководства Музея Ивана Гончара. «Однако, во время подготовки коллекции к показу, она приобрела несвойственного для искусства звучание. Обыск со взломом в музее и другие подобные действия органов охраны правопорядка, вызывают цивилизационные вопросы — закона, искусства, свободы и достоинства». Вот про закон лучше бы музейщики молчали. А то возомнили себя Ватиканом и не открывали двери представителям законного органа. Который и силу применить может, ежели чего. Про свободу и достоинство уже и вовсе затертые рассуждения. В стране, где празднуется День Конституции в то время как половина ее статей выброшены в мусорную корзину, Liberte может регистрироваться безработной.

В отличие от кураторов вышеупомянутой выставки. Которые всегда будут заняты задачей про коня и трепетную лань. И про грешное с праведным. И про палец и не палец. Поэтому и задают такие иезуитски выстроенные вопросы своим посетителям:

— как связаны с Украиной всемирно известные художники и их работы?

— что значит меценатство в сегодняшней Украине?

— может ли музей экспонировать коллекцию, которая получила политический резонанс?

— имеет ли общество право на доступ к частной коллекции и на собственное видение ситуации?

— можно ли считать добросовестным филантропом экс-президента, поправшего независимость государства и имеющего подозрения на нарушения около 20 статей уголовного кодекса?



Думается, что прокуроры — тоже часть общества, и тоже имеют право на собственное видение ситуации. Главное, чтобы алчные политики и продажные музейщики им это видение всякими симулякрами и призраками не заслоняли.