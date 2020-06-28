Президентская избирательная кампания в Белоруссии ярким образом продемонстрировала серьезные изменения в социально-политическом поле республики. В России это понимают пока далеко не все, но привыкать придётся

Для среднего россиянина и украинца белорусская политика до нынешнего года представляла небольшой интерес. Там не было острой политической борьбы, не было драк и скандалов в парламенте. Кое-какие шевеления происходили лишь раз в пять лет — во время выборов президента. Но и они проходили по похожему сценарию: уверенная победа Александра Лукашенко над прозападной оппозицией, акции протеста на минской площади, которые либо самостоятельно «рассасывалась», либо разгонялись силовиками. Но в преддверии грядущих выборов что-то пошло не так.

Новая оппозиция

Ещё в начале мая все думали, что выборы президента 9 августа пройдут так же тихо и скучно, как и предыдущие. Такому сценарию способствовало всё: пандемия, сезон отпусков, а также «старая», набившая электорату оскомину оппозиция из БНФ, ОГП и «Грамады» как главный и единственный оппонент Лукашенко.

«Старая» оппозиция безмерно критикует власть за союз с Россией и обещает в случае своей победы провести белоруссизацию. Националистическая риторика, внутренние скандалы, а также засилье «профессиональных» политиков, не имеющих серьезного управленческого опыта и долгие годы живущих на западные гранты, отпугивают от неё львиную долю населения. Telegram против Лукашенко. Кто на самом деле начал информационную атаку на главу Белоруссии © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Интерес к выборам оживило неожиданное выдвижение Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Это выходцы из элиты, первый — дипломат и основатель Парка высоких технологий, второй 20 лет занимал пост главы Белгазпромбанка. Сосредоточив предвыборную риторику на социально-экономической и правовой повестке, игнорируя характерные для «старой» оппозиции темы национализма и белоруссизации — политики смогли консолидировать вокруг себя внушительную часть граждан, выступающих за перемены.

В условиях пандемии в инициативную группу Бабарико записалось порядка 10 тысяч человек, которые собрали почти полмиллиона подписей, что для альтернативных кандидатов рекорд. Новых политиков поддержали как прозападные активисты, так и часть пророссийского сообщества, что для местной политики нонсенс. Этого никогда не удавалось достичь «старой оппозиции», которая в целом смирилась с собственной беспомощностью и выступила также на стороне Бабарико и Цепкало.

Геополитические кульбиты

В последние годы остро стоит вопрос развития Союзного государства Белоруссии и России, однако он так и не был решен — отношения сторон переживает период охлаждения. А в пресловутой «31-й дорожной карте» по интеграции, содержащей политическую и правовую сферу, в Минске увидели угрозу суверенитета.

Не всё гладко и в налаживании диалога с Западом. И в ближайшем будущем, после арестов Бабарико и ряда оппозиционных блогеров, вряд ли можно ожидать прорыва в данном направлении.

На этом фоне власть начала строить предвыборную кампанию вокруг защиты суверенитета от внешних сил. И больше всех достаётся не Западу, а Востоку. Провластные эксперты и государственные медиа в попытках дестабилизации обстановки обвиняют не Госдеп США, а Газпром и российских олигархов. Депутат парламента Игорь Марзалюк и вовсе упрекнул «старую» националистическую оппозицию в том, что они вписались за русскоязычного Бабарико.

Несмотря на это, нельзя сказать, что власть строит кампанию на сопротивлении России. Заочные споры и обвинения касаются исключительно отдельных персоналий, которых связывают не с Кремлём, а с конкретными организациями.

В это же время Бабарико заявляет в интервью о возможности введения единой валюты с Россией, а Цепкало обещает в случае прихода к власти сохранить статус русского языка как государственного и называет белорусов, русских и украинцев одним народом.

Похоже, геополитической расстановке в белорусской политике «пророссийская власть vs прозападная оппозиция» пришел конец. В то же время власть нельзя назвать и «прозападной», а оппозицию «пророссийской»: геополитика в данном противостоянии отошла на задний план.

Основная битва разыгралась между разными моделями социально-экономического устройства: власть за сохранение текущего положения с высокой долей госсектора и «рыночного социализма», а оппозиция за либерализацию и модернизацию экономики, а также демократизацию политического устройства. Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

Медийная немощь

В Белоруссии долгое время было не принято выражать собственную политическую позицию среди медийных персон. Особенно если она оппозиционна. В силу то ли слабого интереса к политике, то ли нежелания ввязываться в данную сферу, артисты, спортсмены, музыканты, ученые, журналисты госСМИ никак себя не проявляли на данном попроще.

Но во время текущей избирательной кампании последовал ряд резких заявлений от ранее аполитичных медийных персон в защиту оппозиции, а также о желании перемен в стране. Ряд экс-журналистов государственных СМИ публично раскритиковали коллег и извинились за свою прошлую деятельность.

Все последние годы оппозиция доминировала в новом медийном пространстве республики: в Telegram, YouTube, соцсетях и онлайн-СМИ. С помощью новых средств коммуникации они организуют уличные акции, сбор инициативных групп и подписей, взаимопомощь.

В это время власть по старинке делала ставку на телевидение и печатную прессу, что заметно усложнило ее коммуникацию с населением, особенно с молодой, городской и наиболее активной и «продвинутой» частью. В таких условиях приходится рассчитывать только на «кнут» — правоохранители задерживают администраторов интернет-каналов. На одного из них было заведено уголовное дело за «организацию и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». А в это время интернет, как никогда ранее, наполняется тысячами эмоциональных видеороликов с разгонами уличных протестов. На этом фоне политизация общества и местных «селебрити» выглядит закономерной.

На эту проблему накладывается и отсутствие у власти новой повестки, с которой она пойдет на выборы. Пока риторика зиждется лишь на сохранении текущего положения дел. «Если против, ищите другого президента». Лукашенко призвал белорусов жить своим умом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сложный выбор

Для белорусской власти грядущая избирательная кампания грозит стать самой сложной в истории. Там, где недоработали идеологи и госжурналисты — всё чаще приходится задействовать силовиков. Закручивание гаек уже привело к «озабоченности» со стороны ЕС и правозащитников. А оппозиция, судя по всему, не планирует прекращать уличную активность. Складывающаяся ситуация может привести к очередному охлаждению отношений с Западом, в чем Минск точно не заинтересован на фоне объявленных многовекторности и диверсификации.

Если же прислушаться к призывам европейских партнеров и ослабить хватку — есть угроза усиления давления оппозиции и утраты контроля над ситуацией.

Из двух — не самых выгодных — вариантов власть всё-таки выбрала первый. На время выборов он сможет дать ощущение стабильности и отсутствия недовольства, но стратегически этот путь далёк от нахождения консенсуса. Активисты просто перейдут на время в «подполье» и интернет.