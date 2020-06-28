Для среднего россиянина и украинца белорусская политика до нынешнего года представляла небольшой интерес. Там не было острой политической борьбы, не было драк и скандалов в парламенте. Кое-какие шевеления происходили лишь раз в пять лет — во время выборов президента. Но и они проходили по похожему сценарию: уверенная победа Александра Лукашенко над прозападной оппозицией, акции протеста на минской площади, которые либо самостоятельно «рассасывалась», либо разгонялись силовиками. Но в преддверии грядущих выборов что-то пошло не так.

Новая оппозиция

Ещё в начале мая все думали, что выборы президента 9 августа пройдут так же тихо и скучно, как и предыдущие. Такому сценарию способствовало всё: пандемия, сезон отпусков, а также «старая», набившая электорату оскомину оппозиция из БНФ, ОГП и «Грамады» как главный и единственный оппонент Лукашенко.
«Старая» оппозиция безмерно критикует власть за союз с Россией и обещает в случае своей победы провести белоруссизацию. Националистическая риторика, внутренние скандалы, а также засилье «профессиональных» политиков, не имеющих серьезного управленческого опыта и долгие годы живущих на западные гранты, отпугивают от неё львиную долю населения.

Telegram против Лукашенко. Кто на самом деле начал информационную атаку на главу Белоруссии
Telegram против Лукашенко. Кто на самом деле начал информационную атаку на главу Белоруссии
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Интерес к выборам оживило неожиданное выдвижение Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Это выходцы из элиты, первый — дипломат и основатель Парка высоких технологий, второй 20 лет занимал пост главы Белгазпромбанка. Сосредоточив предвыборную риторику на социально-экономической и правовой повестке, игнорируя характерные для «старой» оппозиции темы национализма и белоруссизации — политики смогли консолидировать вокруг себя внушительную часть граждан, выступающих за перемены.

В условиях пандемии в инициативную группу Бабарико записалось порядка 10 тысяч человек, которые собрали почти полмиллиона подписей, что для альтернативных кандидатов рекорд. Новых политиков поддержали как прозападные активисты, так и часть пророссийского сообщества, что для местной политики нонсенс. Этого никогда не удавалось достичь «старой оппозиции», которая в целом смирилась с собственной беспомощностью и выступила также на стороне Бабарико и Цепкало.

Геополитические кульбиты

В последние годы остро стоит вопрос развития Союзного государства Белоруссии и России, однако он так и не был решен — отношения сторон переживает период охлаждения. А в пресловутой «31-й дорожной карте» по интеграции, содержащей политическую и правовую сферу, в Минске увидели угрозу суверенитета.
Не всё гладко и в налаживании диалога с Западом. И в ближайшем будущем, после арестов Бабарико и ряда оппозиционных блогеров, вряд ли можно ожидать прорыва в данном направлении.

На этом фоне власть начала строить предвыборную кампанию вокруг защиты суверенитета от внешних сил. И больше всех достаётся не Западу, а Востоку. Провластные эксперты и государственные медиа в попытках дестабилизации обстановки обвиняют не Госдеп США, а Газпром и российских олигархов. Депутат парламента Игорь Марзалюк и вовсе упрекнул «старую» националистическую оппозицию в том, что они вписались за русскоязычного Бабарико.

Несмотря на это, нельзя сказать, что власть строит кампанию на сопротивлении России. Заочные споры и обвинения касаются исключительно отдельных персоналий, которых связывают не с Кремлём, а с конкретными организациями.

В это же время Бабарико заявляет в интервью о возможности введения единой валюты с Россией, а Цепкало обещает в случае прихода к власти сохранить статус русского языка как государственного и называет белорусов, русских и украинцев одним народом.

Похоже, геополитической расстановке в белорусской политике «пророссийская власть vs прозападная оппозиция» пришел конец. В то же время власть нельзя назвать и «прозападной», а оппозицию «пророссийской»: геополитика в данном противостоянии отошла на задний план.

Основная битва разыгралась между разными моделями социально-экономического устройства: власть за сохранение текущего положения с высокой долей госсектора и «рыночного социализма», а оппозиция за либерализацию и модернизацию экономики, а также демократизацию политического устройства.

Виктор Бабарико. Биографическая справка
Виктор Бабарико. Биографическая справка
© Facebook, Виктор Бабарико

Медийная немощь

В Белоруссии долгое время было не принято выражать собственную политическую позицию среди медийных персон. Особенно если она оппозиционна. В силу то ли слабого интереса к политике, то ли нежелания ввязываться в данную сферу, артисты, спортсмены, музыканты, ученые, журналисты госСМИ никак себя не проявляли на данном попроще.

Но во время текущей избирательной кампании последовал ряд резких заявлений от ранее аполитичных медийных персон в защиту оппозиции, а также о желании перемен в стране. Ряд экс-журналистов государственных СМИ публично раскритиковали коллег и извинились за свою прошлую деятельность.
Все последние годы оппозиция доминировала в новом медийном пространстве республики: в Telegram, YouTube, соцсетях и онлайн-СМИ. С помощью новых средств коммуникации они организуют уличные акции, сбор инициативных групп и подписей, взаимопомощь.

В это время власть по старинке делала ставку на телевидение и печатную прессу, что заметно усложнило ее коммуникацию с населением, особенно с молодой, городской и наиболее активной и «продвинутой» частью. В таких условиях приходится рассчитывать только на «кнут» — правоохранители задерживают администраторов интернет-каналов. На одного из них было заведено уголовное дело за «организацию и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». А в это время интернет, как никогда ранее, наполняется тысячами эмоциональных видеороликов с разгонами уличных протестов. На этом фоне политизация общества и местных «селебрити» выглядит закономерной.

На эту проблему накладывается и отсутствие у власти новой повестки, с которой она пойдет на выборы. Пока риторика зиждется лишь на сохранении текущего положения дел.

«Если против, ищите другого президента». Лукашенко призвал белорусов жить своим умом
«Если против, ищите другого президента». Лукашенко призвал белорусов жить своим умом
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сложный выбор

Для белорусской власти грядущая избирательная кампания грозит стать самой сложной в истории. Там, где недоработали идеологи и госжурналисты — всё чаще приходится задействовать силовиков. Закручивание гаек уже привело к «озабоченности» со стороны ЕС и правозащитников. А оппозиция, судя по всему, не планирует прекращать уличную активность. Складывающаяся ситуация может привести к очередному охлаждению отношений с Западом, в чем Минск точно не заинтересован на фоне объявленных многовекторности и диверсификации.

Если же прислушаться к призывам европейских партнеров и ослабить хватку — есть угроза усиления давления оппозиции и утраты контроля над ситуацией.
Из двух — не самых выгодных — вариантов власть всё-таки выбрала первый. На время выборов он сможет дать ощущение стабильности и отсутствия недовольства, но стратегически этот путь далёк от нахождения консенсуса. Активисты просто перейдут на время в «подполье» и интернет.

 