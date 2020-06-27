Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается сохранить хорошие отношения и с Вашингтоном, и Москвой, несмотря на серьёзные разногласия с обеими сторонами

Глава немецкого правительства в интервью европейским изданиям Guardian, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Vanguardia, La Stampa и Polityka поделилась своим взглядом на геополитическую ситуацию в настоящем и будущем.

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«Мы выросли с определённым знанием того, что Соединённые Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьёз задуматься над этим», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Комментируя решение президента США Дональда Трампа о сокращении военного контингента, она сказала, что американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США. По её словам, Берлин знает, что должен тратить больше денег на оборону, увеличение расходов уже идёт и будет продолжаться. Несмотря на недавние разногласия, Меркель выразила надежду на сохранение сотрудничества с США в оборонной сфере.

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя расходов, чем во время холодной войны», — добавила канцлер.

Она также отметила важность сотрудничества и с Россией.

«Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — заявила Меркель.

При этом канцлер повторила традиционный тезис европейских политиков о том, что Москва якобы ведёт гибридную войну, а в качестве примера привела прошлогоднее убийство гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили в берлинском районе Тиргартен. Немецкая прокуратура считает, что преступление совершил российский гражданин по приказу руководства РФ, поскольку Хангошвили воевал против федеральных войск во время второй чеченской войны. Власти России неоднократно подчёркивали, что страна не имеет никакого отношения к произошедшему, а посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал обвинения беспочвенными, не подкреплёнными никакими фактами и доказательствами.

Геополитический треугольник

Связка Россия-США-Германия определяет многие политические процессы. Не только потому что это центры многополярного мира, но и в связи проектом «Северный поток-2». Американцы долгие годы пытаются вытеснить российских поставщиков с европейского энергетического рынка и занять их место, но Берлин, несмотря на санкционное давление Запада после референдума в Крыму, всё равно продолжает закупать газ у Москвы и, более того, строит вторую ветку газопровода по дну Балтийского моря. Власти и бизнес ФРГ отвергли шантаж США по «Северному потоку — 2» – российский посол © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Такое положение дел не устраивает США. В июне члены обеих палат американского Конгресса внесли на рассмотрение законопроекты о расширении действия санкций против «Северного потока-2», введённых в прошлом году. Представленная в начале месяца инициатива сенаторов республиканца Теда Круза и демократа Джинн Шейхин предусматривает, что ограничительные меры будут распространяться на все суда, участвующие в прокладке труб для реализации проекта; компании, которые обеспечивают страховку судов, их техническое оборудование, а также установку на них специального оборудования; любую специализированную организацию, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства. Документ, внесённый 26 июня в Палату представителей группой из девяти конгрессменов (шести республиканцев и трёх демократов), предлагает более мягкий подход — в нём нет пункта о наказании компаний, оказывающих услуги по тестированию, инспекции и сертификации. Это важно, поскольку без сертификата о соответствии газопровод нельзя вести в эксплуатацию. Кроме того, в отличие от проекта, рассматриваемого в Сенате, не говорится о том, что новые санкции начнут действовать задним числом, то есть в случае принятия редакции они затронут только те компаниям, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, что смягчение риторики американских законодателей связана с очень активной лоббистской деятельностью Германии. По его словам, немцы сильно критиковали первый законопроект, который де-факто накладывает санкции не просто на какие-то компании, а на органы власти ФРГ. В документе речь идёт об обслуживании газопровода, а поскольку он выходит на берег Германии, её государственные органы обязаны обеспечить его безопасность, а это значит обслуживать.

«Принятие более мягкой версии законопроекта может быть компромиссный вариант, при котором санкции принимаются, и это позволяет Соединённым Штатам «сохранить лицо». Но при этом они будут носить уточняющий характер, и ничего нового по сравнению с тем, что было уже принято в 2019 году, в них не будет», — заявил Юшков.

Немецкие политики считают, что ситуация с «Северным потоком-2» — это прекрасная возможность для Германии доказать свою политическую независимость от Штатов. 25 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине сообщило, что правительство ФРГ готовит ответные меры на случай, если американские власти действительно примут новые& санкции против газопровода. Как уточняется, Министерство экономики ФРГ в одном из своих документов указывает, что расширение ограничительных мер со стороны США может коснуться многих немецких и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с энергетическим проектом; в связи с этим немецкое правительство рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза. На брифинге на следующий день официальный представитель Министерство экономики ФРГ Анна Софи Айхлер сказала, что ей ничего не известно об ответных действиях, и в очередной раз подтвердила позицию Берлина по экстерриториальным санкциям — категорически отвергает эти меры, поскольку они противоречат законодательству. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер тоже не стал комментировать эту информацию.

Впрочем вероятность того, что ответные меры против американских санкций, если вообще такие планируются, будут приняты на уровне ЕС, крайне низка. Такие решения принимаются на основании консенсуса, то есть за должны высказаться все 27 государств-членов ЕС и ни одного против. Однако такое сложно представить, учитывая, что в число ярых противников «Северного потока-2» входят страны Балтии и Польша, к тому же в последние месяцы идёт активное сближение Варшавы и Вашингтона. Президентские выборы в Польше: за Дуду агитирует Трамп, за Тшасковского – мэры европейских столиц © REUTERS, Kacper Pempel

Другое дело, что Германия может предпринять какие-то меры на национальном уровне. Председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что на следующей неделе в комитете выступят эксперты на тему эффективных контрмер, которые находятся в распоряжении правительства ФРГ в случае введения санкций против газопровода. Кроме того, немецкие депутаты намерены обсудить с американскими коллегами возможность блокирования законопроекта о санкциях.

В комментарии РИА Новости немецкий политолог Александр Рар сказал, что Германия может задействовать закон, ограничивающий действие экстерриториальных санкций, который уже был задействован правительством ФРГ в ситуации с Ираном с целью защитить национальные компании. Этот закон предусматривает наложение штрафов на компании, которые следуют экстерриториальным санкциям, таким образом, компании получают защиту, ссылаясь на то, что обязаны ориентироваться на национальное законодательство Германии в данном вопросе.

«Санкции против США, также как и против России или Ирана, могут быть сегодня реализованы только от имени всего ЕС. Германии крайне сложно принять санкции против США посредством национального законодательства. А в ЕС есть страны, например, такие как Польша, которые готовы стопроцентно занять позицию американцев», — подчеркнул Рар.

В конечном итоге власти США могут принять более мягкий вариант санкций, а Германия — ответные меры на национальном уровне. Ни Трампу, ни Меркель сейчас не выгодно обострять ситуацию, поскольку у обоих на носу выборы: американский лидер в ноябре поборется за переизбрание на второй срок, а глава немецкого правительства в 2021 году на новый срок баллотироваться не будет, но рейтинги её партии в последнее время не столь уж прочны. В связи с этим они могут договориться о сохранении статуса-кво и продолжении строительства «Северного потока-2» в обмен, например, на увеличение Германией расходов в НАТО, к тому же Меркель сама в интервью европейским изданиям выразила готовность платить больше. Что касается газопровода, то он готов на 97%, осталось достроить 160 км. Как пишет газета Die Welt, санкции США теперь не помешают завершению реализации проекта, благодаря тому, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» у «Газпрома» купил действующий только в России Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, поэтому американские инстанции не могут никак на него воздействовать.