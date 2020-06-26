За четыре дня до президентских выборов в Польше Анджей Дуда посетил США и встретился с Дональдом Трампом. А его основной соперник, Рафал Тшасковский, заручился поддержкой мэров европейских столиц. Первый тур выборов президента Польши состоится в воскресенье, 28 июня

Первый тур выборов президента Польши состоится в воскресенье, 28 июня. За четыре дня до этого действующий президент Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, посетил с визитом Вашингтон и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Визит носил исключительно предвыборный характер, в его ходе не были подписаны никакие соглашения, а все договорённости носят предварительный и крайне неконкретный характер. Президентские выборы в Польше. «Зажигательная» кампания между «Хартией семьи» и «Хартией ЛГБТ» © Creative Commons/Mateusz War

Однако, как подчёркивают мировые и польские СМИ, Дуда стал первым зарубежным гостем Трампа после начала пандемии коронавируса.

«Трамп пригласил Дуду в Белый дом за четыре дня до президентских выборов в Польше, на которых действующий президент, обвиняемый в повороте к автократии, столкнётся с несколькими конкурентами», — написала телекомпания CNN на своем сайте.

CNN, крайне критично относящаяся к Трампу, не преминула обвинить главу Белого дома в том, что возобновлением международных встреч тот пытается продемонстрировать американскому обществу, что эпидемия коронавируса в стране слабеет. Хотя в действительности это не так, 24 июня в США было рекордное число новых случаев инфицирования — 36 880.

В Польше, кстати, эпидемия также не замедляется — тут в последние дни стабильно фиксируется в среднем около 300 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Поэтому встреча Дуды и Трампа прошла с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: все члены польской делегации, в том числе президент, прошли тест на коронавирус, протестированы были также американские чиновники, принявшие участие в переговорах, а традиционных рукопожатий не было.

Противодействие пандемии, в том числе сотрудничество в разработке вакцины от COVID-19, также было упомянуто в совместной декларации двух президентов, наряду с возможным ростом американского военного присутствия в Польше (без численности и сроков) и сотрудничества в области ядерной энергетики и сетей 5G.

Сложно сказать, рассчитывал ли Дуда на большее. С одной стороны, его приближённые анонсировали, что в ходе встречи в Вашингтоне будет подписано соглашение о передислокации в Польшу дополнительно тысячи американских военнослужащих — возможно, из соседней Германии, где Трамп планирует сократить контингент войск США. С другой стороны, все эти заявления были максимально гипотетическими, а на совместной пресс-конференции Дуда вынужден был подчеркнуть, что «не набрался бы смелости говорить президенту США, куда нужно посылать американских солдат».

Но на самом деле президент Польши получил от визита то, что хотел — публичную поддержку со стороны Дональда Трампа. Президентские выборы в Польше: новый кандидат от либералов догоняет Анджея Дуду © REUTERS, Kacper Pempel

Во-первых, Трамп подчеркнул, что имеет «очень хорошие отношения с президентом Дудой». А во-вторых, прямо заявил: «Я надеюсь, что мой друг достигнет успеха на выборах». До сих пор ни один польский политик не получал такой открытой поддержки накануне выборов.

Более того, ранее президенты США вообще избегали столь прямого участия в зарубежных избирательных кампаниях — хотя причиной изменения традиции является решение не столько Анджея Дуды, сколько Дональда Трампа. Правда, эта поддержка на пресс-конференции была несколько смазана поведением Трампа на переговорах американской и польской делегаций в расширенных составах: президент США явно скучал и в ходе переговоров даже запостил в Твиттер свой любимый лозунг LAW&ORDER («Закон и порядок»).

Польские СМИ и политики задаются вопросом, что будет в случае если осенью на выборах президента США победит Джо Байден, которого Трамп не преминул раскритиковать в ходе пресс-конференции с Дудой, и озабочены влиянием этого визита на отношения Польши с Германией, которой тоже досталось от главы Белого дома — за недостаточное финансирование НАТО. Возможны последствия и для отношений Польши с Евросоюзом в целом, где Германия начнёт председательство с 1 июля, а 19 июля именно в ФРГ должен пройти очный саммит ЕС по проблеме общего бюджета. Однако для штаба Анджея Дуды календарь пока заканчивается 12 июля, когда состоится второй тур президентских выборов.

Электоральные последствия встречи Дуды и Трампа можно будет узнать уже в ходе голосования в грядущее воскресенье, а опубликованные 25 июня опросы общественного мнения прогнозируют действующему президенту Польши в первом туре 40% голосов. Именно столько польских избирателей готовы поддержать кандидата от правящей партии «Право и Справедливость» Анджея Дуду — и согласно опросу компании Ipsos для портала OKO.press, и согласно опросу компании Kantar для частного телеканала TVN. Также оба рейтинга прогнозируют второе место мэру Варшавы, выдвиженцу либеральной «Гражданской платформы» Рафалу Тшасковскому — с результатом в 27%. Третье место занимает беспартийный кандидат, бывший телеведущий Шимон Головня — от 10% (Ipsos) до 13% (Kantar). Как кандидата в президенты Польши арестовали за попытку прогуляться к президентскому дворцу © Олег Хавич

А вот относительно второго тура результаты упомянутых опросов отличаются. Так, Ipsos прогнозирует 12 июля победу Рафала Тшасковского с результатом 47% против 43% у Дуды. Ещё больше респондентов в гипотетическом втором туре между Головней и Дудой готовы поддержать независимого кандидата: 49% против 42% у действующего президента. Прогноз же Kantar относительно второго тура менее оптимистичен для Тшасковского: согласно ним, оппозиционер проигрывает нынешнему главе государства с результатом 45% против 47%.

Потому неудивительно, что либеральный кандидат в последние дни бросил в бой дополнительные резервы. В день визита Дуды в США Тшасковский опубликовал новый предвыборный ролик, в котором его публично поддержали мэры европейских столиц: Садик Хан (Лондон), Хосе-Луис Мартинес-Альмейда (Мадрид), Матюш Валло (Братислава), Гергель Карачонь (Будапешт), Ян Вапаавуори (Хельсинки) и Дагур Эггертссон (Рейкьявик). Все они обращались к Тшасковскому на «ты» и даже произнесли по-польски фразу «держим за тебя пальцы».

В тот же день на странице в Facebook популярного польского музыканта Давида Подсядло появился мотивационный ролик «Миллионы поводов», в котором он сам, а также другие музыканты, актёры, режиссёры и модели (причём разных поколений) рассказывают о поводах, в связи с которыми пойдут на выборы. Они не произносят фамилию Тшасковского, но озвучиваемые темы (в частности, борьба с дискриминацией) не оставляют сомнений, за кого эти люди будут голосовать.

Тшасковский остаётся самым популярным кандидатом среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет — в этой категории за него проголосовали бы 23% избирателей. На второй позиции среди молодёжи — кандидат от националистов Кшиштоф Босак (22%), на третьей — Шимон Головня (20%), Анджея Дуду поддерживают только 17% молодых поляков. Пытаясь изменить этот расклад, 24 июня «Право и Справедливость» провела Форум партийной молодёжи. Однако из популярных среди молодёжи персонажей там были только двое спортсменов, а главным действующим лицом мероприятия стал «презес» (председатель) ПиС, 71-летний Ярослав Качиньский, который прочитал доклад о свободе.

В понимании Качиньского главным врагом свободы является «политкорректность и связанная с ней цензура, ведущая даже к применению репрессивных средств». «Русские идут!» Польша выбрала главного врага © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В конце выступления Качиньский призвал молодых голосовать за Анджея Дуду, поскольку его переизбрание, по его словам, единственная гарантия того, что Польша останется свободной страной. Вот только за несколько дней до этого Дуда подписал изменения в Уголовный кодекс Польши, согласно которым «оскорбление главы государства» будет караться исключительно реальным тюремным заключением (до этого был возможен штраф или условный срок).

А таким оскорблением, к примеру, на днях прокуратура Кракова признала появление фигуры с авторучкой, лицо которой даже не имело портретного сходства с Анджеем Дудой. Фигуру забрала полиция, однако это лишь увеличило популярность в сети песенки с рефреном «…а я служу в этой власти подписью», которую в начале июня сочинил профессор права Ягеллонского университета Фридерик Золл. Хотя в ней нет никаких фамилий, а упоминается лишь президент как марионетка некоего «презеса», который и является настоящей властью, для поляков эти намёки более чем прозрачны.