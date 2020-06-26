Украинский газовый монополист «Нафтогаз» продаёт газ определенным компаниям по ценам на 10-17% ниже рыночных, зафиксированных на Украинской энергетической бирже (средне- и долгосрочный рынок). И при этом с простых граждан дерет цены без скидок, что называется, по полной программе

Об этом стало известно из коммерческих предложений "Нафтогаза", имеющихся в распоряжении издания "РБК-Украина".

Дело в том, что на Украине вот уже четыре года работает открытый рынок газа для промышленных предприятий, со своей биржевой площадкой, котировками, среднесрочными контрактами, суточным рынком и прочими инструментами. Такая схема была поддержана большинством игроков на рынке и должна была приблизить украинский газовый рынок к европейским стандартам.

За это время активное развитие получили компании-газотрейдеры: сегодня выдано более 650 лицензий. Среди них есть много мелких игроков рынка, которые обслуживают одно юридическое лицо: это металлурги, ответвления аграрных холдингов или небольших производственных структур.

Одна из компаний «Нафтогаза» продает газ по ценам на 10-17% ниже рыночных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В группе НАК «Нафтогаз» реализацией природного газа промпредприятиям занимаются две компании: «Нафтогаз Трейдинг», которая работает на Украинской энергетической бирже, и «Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая работает по прямым договорам с потребителями.

Типовые тексты коммерческих предложений "ГК "Нафтогаз Украины", которые оказались в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что 2 июня компания предлагала купить у нее газ за 2406 гривны (6331 рубля) за тыс. кубометров, в то время как "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 гривен (7039 рублей). В итоге цена коммерческого предложения на 10% ниже биржевой.

Кроме того, 17 июня ГК предлагало контрагентам купить газ по 2760 гривен/тыс. кубометров (7163 руб.), тогда как на бирже "Нафтогаз Трейдинг" выставлял товар по 3202 гривен (8310 руб.), дисконт составил почти 14%.

19 июня цена коммерческого предложения была 2850 гривен (7396 руб.)/тыс. кубометров (при условии предоплаты), а на бирже группа продавала газ по 3440 гривен (8928 руб.). Дисконт вырос до 17%.

22 июня дисконт снизился до 11% — цена коммерческого предложения была 3060 гривен (7942 руб.)/тыс. кубометров, тогда как на следующий день "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 гривен (8975 руб.).

Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАКа газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних.

Простая ловкость рук

По словам эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, схема достаточно проста.

«У «Нафтогаза» существует две трейдинговые структуры, одна из них работает с промышленностью, причем работает не с трейдерами, а именно с конечными потребителями, не подпадающими под специальные обязательства (ПСО). И если НАК на официальном сайте выставляет одну цену, то в неофициальных переговорах он предлагает дисконт, и дисконт достаточно серьезный.

При этом, и это самое важное, «Нафтогаз» занимает монопольное положение и по ресурсу, и по трубе. О какой честной конкуренции может идти речь, если монополист выставляет ресурс по цене ниже биржи? Таким образом они за счет демпинга пытаются вышибить с рынка других игроков.

Какой трейдер сможет тягаться с «Нафтогазом», если «Нафтогаз» имеет собственную добычу с достаточно невысокой себестоимостью и, соответственно, может манипулировать ценой на рынке?» — пояснил Землянский в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

По словам эксперта, подобные методы борьбы с конкурентами будут активно применяться «Нафтогазом» после введения так называемых рыночных цен для населения.

Планируется, что с 1 июня 2020 года режим ПСО должен быть отменен. Стоимость газа для населения будет определять спрос и предложение на рынке, как это уже происходит на рынке для промышленных потребителей. Витренко мог свалить Коболева, но не использовал свой шанс — Марунич © Facebook/Сергій Лещенко

«НАК на официальном сайте выставил цены для промышленных потребителей на июль — от 3,57 тыс. грн (9,27 тыс. руб.) до 4,15 тыс. грн (10,77 тыс. руб.) за тыс. кубометров с НДС. Соответственно, населению будет предлагаться именно эта цена, а не та, которую НАК предлагает некоторым промпотребителям с дисконтом.

То есть, налицо двойные стандарты, снова попытка состричь с населения дополнительные объемы шерсти», — сказал Валентин Землянский.

«Снафтогазить» миллиарды под крышей Байдена

Это уже второй громкий скандал с компанией «Нафтогаз» за неделю. В понедельник на Украине опубликовали новую порцию записей «переговоров Порошенко и Байдена». Из них стало известно, что в декабре 2016 года вице-президент США Джозеф Байден требовал от президента Украины Петра Порошенко не снимать с поста главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева.

По словам Байдена, снять Коболева намеревался на тот момент глава правительства Украины Владимир Гройсман.

«Повышение стабильности и улучшение взаимосовместимости "Нафтогаза" с третьими сторонами стало подтверждением успешности экономических реформ. Моя команда тесно сотрудничает с руководством "Нафтогаза", которое считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях», — сказал Байден своему собеседнику.

В ответ Порошенко пообещал разобраться в вопросе.

По мнению депутата Андрея Деркача, обнародовавшего записи, американцы «крышевали» Коболева для совместного заработка на реверсе российского газа с наценкой в $50 на тысячу куб. м газа. Нардеп подчеркнул, что по самым скромным подсчётам Украина за 5 лет переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ.

Коболев же до сих пор занимает пост главы «Нафтогаза». В «Нафтогазе» оценили подготовку санкций против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хитрый план Коболева

По мнению Валентина Землянского, скандал с двойными стандартами не будет иметь никаких последствий для главы «Нафтогаза».

«Во-первых, действует «американская индульгенция» — Андрей Коболев имеет неприкосновенность на четыре года по решению Наблюдательного совета. Кабмин не имеет никакого влияния ни на Набсовет, ни на назначение председателя правления «Нафтогаза». Поэтому повлиять на ситуацию правительство не может.

И, в принципе, после отмены спецобязательств ценообразование будет идти по принципу, когда государство абсолютно контролирует цену на газ для населения. И если с первого июля никаких других решений принято не будет, это будет означать, что государство самоустранилось вообще от социальной защиты населения. А те субсидии, о которых рассказывают, предназначены для совсем уж малообеспеченных, потому что чем больше у тебя расходы на коммуналку, тем меньше у тебя остается средств для жизни».



Коболеву же, который в последнем интервью заявил, что собирается выставить компанию «Нафтогаз» на IPO (публичная продажа акций акционерного общества. — Ред.) к 2023 году, нужно показать максимально красивые финансовые результаты, чтобы выставить компанию по максимальной цене. А в качестве основного ресурса он рассматривает население, с которого можно драть три шкуры. Или перекладывать эту задолженность либо на местные бюджеты, либо на государственный бюджет, по сути дела предлагая потенциальным инвесторам возможные долги, как долги государства Украина. И это, естественно, будет повышать капитализацию», — утверждает Валентин Землянский.