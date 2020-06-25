Долги украинцев за ЖКХ продолжают расти и измеряются десятками миллиардов гривен. Эту проблему надо решать, поскольку она не позволяет полноценно работать предприятиям ЖКХ. В Раде придумали, как выбивать долги за коммуналку - штрафовать, продавать имущество, лишать права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту

В Госстате подсчитали, что по состоянию на 1 мая 2020 года население Украины накопило более 63 млрд грн (163 млрд руб.) долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Из них долги за газ — 25,6 млрд грн; электроэнергию — 5,9 млрд грн; отопление и горячую воду — 20,5 млрд грн; холодную воду и водоотведение — 5,3 млрд грн; содержание домов и придомовой территории — 4,9 млрд грн; вывоз бытовых отходов — 970 млн грн. Дело о непроданной собаке. Как МВФ предлагает обирать украинцев © Украина.ру/Стрингер

Обязательная реструктуризация

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено решение вопроса задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги. Народные избранники предлагают реструктуризировать долги украинцев, а при их неуплате удерживать часть заработной платы или продавать имущество. Авторами законопроекта №3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг" выступили три нардепа от фракции "Слуга народа".

В пояснительной записке они написали, что принятие документа улучшит финансовое состояние предприятий ЖКХ, которые недополучают средства из-за долгов потребителей и не могут в полном объеме предоставлять комуслуги. Авторы убеждены, что самым большим должником является население, поэтому предлагают урегулировать вопрос взыскания задолженности именно с граждан.

Основным инструментом, который прописан в проекте закона, является реструктуризация всех долгов потребителей по оплате ЖКУ (речь идет именно о населении), которые возникли до 1 октября 2020 года. Авторский коллектив предлагает пересмотреть принципы реструктуризации задолженности и сделать ее обязательной. Потребитель, который задолжал за коммунальные услуги, должен заключить договор с компанией, предоставляющей эти услуги, о ежемесячном погашении долга равными частями. Рассрочить выплаты можно до 60 месяцев. При этом потребитель может погасить задолженность и досрочно.

Указаны в законопроекте и предельные размеры ежемесячного возмещения. Текущие платежи и погашение задолженности в сумме не должны превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи. То есть при минимальной пенсии в 1712 грн (4428 руб.), которую должны установить с 1 июля 2020 года, общая сумма уплаты за ЖКУ не должна превышать 342,4 грн (885,6 руб.). В документе значится, что срок погашения задолженности может быть продлен при низком уровне доходов. «Зелёный меморандум», МВФ дал кредит, Кабмин обещает снизить тарифы. Главное в экономике Украины 5-11 июня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Если потребитель не платит текущие платежи и не заключает договор о реструктуризации долга, компания — поставщик услуг может взыскать задолженность через суд.

Как отмечается в пояснительной записке, основная проблема в том, что предприятия не имеют денег на то, чтобы вести претензионно-исковую работу по взысканию задолженностей за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для упрощения процедуры взыскания долгов с населения законопроектом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче искового заявления в суд на должника. Но при условии заключения договора о реструктуризации должник сохранит свое право на получение субсидии и других льгот.

Отберут зарплату и запретят выезд за рубеж

Законопроектом также предлагается ряд нематериальных наказаний для украинцев, имеющих задолженности. В частности, госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. И все это до полного погашения долга.

Также законопроектом предусмотрено, что 50% заработной платы должника может быть удержано по исполнительному документу до погашения в полном объеме задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Если же взыскать долги нет возможности, на должника будет записываться задолженность. Кроме того, к сумме долга будут регулярно добавлять пеню за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Кроме того, согласно документу, дополнительно за долги по коммуналке придется платить штрафы от 20% до 50% от суммы долга в зависимости от сроков задолженности. Сами же долги предлагают автоматически списывать с зарплаты или за счет имущества, в частности автомобилей и жилья.

Министерство развития общин и территорий Украины поддержало предложенный законопроект, мотивируя такую позицию большими долгами граждан за "коммуналку" и предложенной реструктуризацией. Однако, по мнению главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, возможность реструктуризации долгов существует и сейчас.

«Этим законопроектом долги в сфере ЖКХ хотят сделать исключительными, возвысив над иными долгами и наделив государственных исполнителей сверхполномочиями относительно выбивания коммерческих долгов ЖКХ с населения. Кроме того, цель законопроекта — не взыскание долгов, а наказание должников. Потому что драконовские штрафы и меры — это именно меры наказания и принуждения. Какие же негодяи — все авторы этого законопроекта. Надо решать проблему долгов? Безусловно. И её можно решить, сохранив человека в себе и в должнике. Тем ли путём идёт власть Зеленского? Нет, они идут против людей, здравого смысла и самой сути власти для людей», — считает Скубченко.

На сайте Электронных петиций уже появилось обращение к президенту Зеленскому с просьбой в случае принятия этого законопроекта наложить на него вето. Автор петиции называет инициативу нардепов «геноцидом», который приведет к «еще большему обнищанию людей», и просит «не отбирать у людей последнее». «Тот, кто нам мешает, тот нас и погубит». Куда ведут Украину структурные маячки МВФ © euractiv.com

Стоит напомнить, что есть и альтернативное предложение. Еще в апреле представители оппозиции подали свой законопроект, согласно которому предлагается просто списать все долги населения по коммунальным услугам, накопленным до 1 января 2020 года. Нардепы считают, что тарифы были завышены, и предлагают списать 63,7 млрд грн (166 млрд руб.). Эта законодательная инициатива прошла Бюджетный комитет. В решении комитета сказано, что законопроект нарушает статьи Бюджетного кодекса и денег на списание долгов в казне нет.

Необходимо комплексное решение

Экономический эксперт Виктор Скаршевский сомневается, что законопроект, предложенный «Слугами народа», будет принят. «Уже сейчас очень многие другие депутаты от «Слуги народа» говорят о том, что законопроект стал для них неожиданностью, и отказываются от этой инициативы. Тем более, что те депутаты, которые являются авторами законопроекта (во всяком случае, поставили свои подписи под текстом законопроекта, — вообще не из этой сферы. Это, как минимум, случайные люди с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Виктор Скаршевский.

Но, по мнению эксперта, даже если законопроект будет принят в существующем виде, это не решит проблему с имеющимися долгами и накоплением задолженности. «Большая часть людей не может вовремя платить за жилищно-коммунальные услуги не потому, что они не хотят этого делать, а потому, что им не позволяет это делать их материальное и финансовое положение. Однако никто не отказывается, что проблема долгов существует и ее необходимо решать. Тем более, что проблема нарастает. За последний отопительный сезон долги украинских граждан за жилищно-коммунальные услуги выросли на 12 миллиардов гривен (31 млрд руб. — Ред.): на 1 октября 2019 года задолженность была 51 миллиард, а на 1 мая нынешнего — уже 63 миллиарда гривен», — подчеркнул Скаршевский. Дешево, но сердито. Коммуналка на Украине подешевела, чтобы потом подорожать © Украина.ру/Стрингер

Решение проблемы, отмечает экономический аналитик, состоит из нескольких частей. «Во-первых, нужно что-то делать с уже накопленным долгом. Необходимы реструктуризация и частичное списание существующих долгов. В 2014-2015 годах началось резкое необоснованное повышение тарифов на природный газ и, соответственно, отопление. По моим расчетам, за эти пять лет украинские граждане переплатили или получили завышенных счетов на сумму 80 миллиардов гривен (207 млрд руб. — Ред.). Если бы так резко не повышали тарифы, а держали бы их на экономически обоснованном уровне, 80 млрд гривен из наших карманов никто не отбирал. Поэтому здесь нужно подходить, с одной стороны, учитывая факт завышенных тарифов.

С другой стороны, нужно индивидуально анализировать каждого должника. Для тех, кто не имеет возможности платить из-за бедности, возможно частичное списание долгов. Кроме того, будет еще небольшой процент (какой именно, на данный момент мы не знаем, поскольку такой работы не проводилось) тех граждан, кто имеет возможность платить, но намеренно и сознательно не платит. И здесь никакой реструктуризации и никакого списания быть не может, к таким должны применяться жесткие меры», — пояснил эксперт.

Вторым шагом, считает Виктор Скаршевский, должен стать пересмотр тарифной политики, чтобы не допустить дальнейшего накопления долгов. «Привязывать цену на газ не к импортному паритету, как это действует для населения сейчас, или как хотят с 1 июля запустить «рыночные отношения», что будет означать повышение тарифов на газ для населения процентов на 50. Необходимо полностью базироваться на украинском газе для населения. Но, к сожалению, упущено пять лет, когда даже из этих завышенных тарифов могли бы 50 миллиардов гривен инвестировать в увеличение добычи украинского газа, но этого сделано не было. Все ушло, грубо говоря, на премии, на платежи в бюджет и разные непрозрачные схемы.

Но если мы хотим на самом деле формировать тарифы с учетом низкой платежеспособности на данный момент украинских граждан, то надо привязываться к более дешевому украинскому газу. Тогда тарифная политика будет прогнозируемой. Сейчас хорошая конъюнктура — цены на импортный газ снизились за год более чем в два раза, но никто не застрахован от того, что они с такой же скоростью могут и повыситься, и тогда это будет так же сказываться и на тарифах для населения. А если мы будем использовать свой газ, предсказуемо понимая, сколько мы будем добывать, сколько инвестировать — это долгосрочная стратегия, — то и не будет потрясений. Это и энергетическая безопасность и социальная защищенность», — сказал Скаршевский.

Третья, фундаментальная часть решения проблемы долгов за жилищно-коммунальные услуги — это, по словам аналитика, модернизация устаревшего жилищного фонда и теплосетей.

«Здесь речь идет о десятках миллиардов долларов, и тарифными вещами это никогда в жизни не решить — никаких тарифов не хватит. Как показывает практика Германии, Польши, это должна быть долгосрочная госпрограмма, желательно с привлечением механизмов Национального банка, но тогда Нацбанк должен быть независимым от МВФ. Потому что без Нацбанка ни одна, даже самая лучшая экономическая политика для Украины, не может быть реализована.

Модернизация — это длительный процесс, но если его не начать сейчас, мы с точки зрения износа полностью «декоммунизируемся» в жилищно-коммунальной сфере. И тогда нас ждет техногенная катастрофа: взрывы и прорывы, которые и сейчас часто случаются, могут стать массовым явлением», — заключил Виктор Скаршевский.