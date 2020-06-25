Экономики Белоруссии и Украины, несмотря на принципиальное отличие моделей, взаимосвязаны и взаимодействуют. Существуют данные: украинские инвестиции в Белоруссию составили 5,7 миллиардов долларов. Но это по состоянию на 2010 год, обновления не замечены. Тем не менее украинский капитал и украинские олигархи в РБ представлены.
Страсти по Оршанскому
Выход основного владельца украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева из проекта в Беларуси, несмотря на пугающие прогнозы, не особо повлиял на его состояние. Более того на его состояние не повлияла даже продажа предприятия «Мотор Сич» Китаю. Последнее также было громко. Вообще с Богуслаевым по иронии судьбы связаны именно эти скандальные истории. Два года назад президент Лукашенко своим распоряжением вернул в госсобственность Оршанский авиаремонтный завод, контроль над которым с 2011 года находился у двигателестроительной компании «Мотор Сич». Проект был признан неудачным, причем он не нравился ни Киеву, ни Москве. Еще стоит в памяти картинка, где президент РБ объяснялся с рабочими предприятия. При этом претензиями к инвестору был немой упрек за то, что оставили проект.
А начиналось все хорошо. В 2011 году у власти в Киеве находились те, кто мог разговаривать с Минском на одном языке. 30 декабря Лукашенко подписал распоряжение 335рп, по которому государство продало свой пакет акций (99,2%) ОАО Оршанский авиаремонтный завод (ОАРЗ) двум стратегическим инвесторам: ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь) и ПАО «Мотор Сич» (Украина). «Системы инвестиций и инноваций» (белорусский бизнесмен Александр Садовой) получили 1 488 171 акцию, ПАО Мотор Сич — 2 232 256 акций (около 60%). Бизнес-план предусматривал, что 80% заказов будут поступать из России Предполагалась, что на Ми-2, Ми-24 и Ми-35 будут устанавливать двигатели из Запорожья. Затем хотели развернуть собственное производство вертолетов на площадях ОАРЗ, с использованием корпусов из России, двигателей «Мотор Сич», а также белорусской оптики, электроники и систем управления.
Взлет и падение
Поскольку вопросы такого масштаба решаются исключительно в рабочем кабинете главы государства, о чем никто никому не рассказывает, то СМИ пользуются слухами. Они такие: Лукашенко поставил Богуслаеву условие, чтобы в РБ производилось максимальное количество комплектующих. Инвестиционный договор предусматривал вложение в период с 2012 по 2016 годы не менее 12 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию предприятия, а также социальной сферы завода и Болбасово. Пару лет ушло на «притирку», затем постучал 2014 год, российский рынок по вине Киева для завода был потерян.
Но были и хорошие новости. Лукашенко предложил организовать производство самолетов и вертолетов. Процесс пошел: в Орше выпустили белорусско-украинский вертолет Ми-8МСБ — сильно модернизированную версию российского Ми-8. Двигатель был Запорожский. Одновременно Богуслаеву намекнули, что неплохо было бы перенести в Оршу производство компактных газотурбинных двигателей МС-350 и МС-400 для крылатых ракет. Это было начало «ракетной» истории — ракеты «Аист». В ней-то предполагалось использовать запорожские движки. Но дело ограничилось опытными образцами. Пытались найти альтернативу от Йемена до Уганды. Но дело без России не пошло и не могло пойти. В конце 2014-го Лукашенко высказывает недовольство Богуслаеву: «Если бы вы пришли на это предприятие перекантоваться — у нас есть жесткий опыт поведения с такими «пришельцами». Мы разрывали отношения, даже с американскими компаниями».
При это высказался о своем отношении к пришлым олигархам вообще: «Я очень боюсь пришлых олигархов, чтобы эти олигархи не начали управлять страной, как это принято, не будем указывать пальцем, в других государствах».
До 2017 года подобные сцены не повторялись. Но было ясно: схема, основанная на предприятиях советского ВПК, без СССР работать не будет — не для того Союз разваливали. В 17-м не был выполнен в срок заказ по ремонту вертолетов для белорусской армии. Затем белорусский партнер Богуслаева Александр Садовой стал играть против него — писать жалобы в Генпрокуратуру на назначенных украинской стороной топ-менеджеров. Пошли убытки, долги втрое превысили прибыль. И пришли проверки — из Комитета госконтроля (КГК), а затем и прокуратуры. Нарушения нашли именно в работе украинских топ-менеджеров. Богуслаева вызвали на собрание акционеров, но решение вернуть завод государству принимали в другом месте. Начался недолгий скандал, акции вернули, с Богуслаева потребовали неустойку, возбудили дела. Богуслаев в Минск не поехал, просто объяснил, что в условиях взаимных санкций завод работать не может.
Особенности национальных инвесторов
Понять Лукашенко можно — он отвечает за страну и не доверяет олигархам. Но и последних стоит понять: собственность в любой момент могут отнять решением чиновников. Москве очень не нравилась идея «суверенного» Ми-8МСБ, созданного без нее. А планы «самостийной» крылатой ракеты в прямом сотрудничестве с гибридным врагом и подавно. Киев же вопреки логике выполнял стратегию «Вашингтонского обкома» про дальнейшей фрагментации Русского мира, а конкретно — предотвращению любой попытки вернуть схемы советского ВПК. Против проекта работали в трех столицах (Киеве, Минске и Вашингтоне) против одной Москвы, инвестор был обречен.
Богуслаев не первый украинский бизнесмен, который как зашел в РБ, так и вышел. Увы, число неудачных проектов намного превышает список успешных. Виктор Пинчук десять лет (1996-2006) являлся акционером Могилевского металлургического завода. В 2006-м он продал свою долю бывшим партнерам Александру Дементиенко и Михаилу Щеголевскому. По информации СМИ они пытались продать свои акции белорусскому государству.
До того, как «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным и ликвидирован, Николай Лагун являлся самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Ему принадлежали «Дельта Банк», несколько страховых компаний («Дельта Страхование», «Пенсионные гарантии», «Мега Полис»), доля в крупном девелоперском проекте («Гольф Клуб») и ретейлере «Родная Сторона». После краха на Украине исчез бизнес Лагуна и в Белоруссии. Банк признан банкротом, большинство других активов или ликвидированы, или ушли за долги другим собственникам.
Засветился в РБ и крупнейший украинский олигарх Петр Порошенко. В середине 2000-х, пользуясь близостью к власти, но еще не будучи президентом, он пытался договориться с тогдашним акционером кондитерских предприятий «Спартак» и «Коммунарка» Маратом Новиковым о покупке этих активов. Не вышло, хотя продукция Рошен в Белоруссии представлена самостоятельно.
Бывший вице-премьер, министр экономики и глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко в 2009 году пытался открыть в Белоруссии банк («Т-Банк»). Не вышло.
Владелец пивного холдинга «Оболонь» Александр Слободян вел переговоры о приобретении «Брестского пива». Завод он не купил.
Есть и те, кто держится и работает. Из тех, кто удержался самый известный Ринат Ахметов. Одна из его компаний «ДТЭК» занимается поставкой электроэнергии белорусским потребителям, другая «Метинвест Дистрибуция» — металлопродукции. Не входят в рейтинг Forbes представители семьи Приходько (владельцы Крюковского вагоностроительного завода), которые с 2011 года являются владельцами 15% акций Гомельского вагоностроительного завода.
Эпилог
После Парада Победы в Минске, 9 мая президент Лукашенко вновь заговорил о собственной крылатой ракете. Это выглядело, как продолжение пикировки с Россией по куда более широкому кругу вопросов. Скорее всего, если это так, то сотрудничество с Украиной обязательно всплыло бы, хотя бы как острастка. Но тут Киев взял и присоединился к антибелорусским санкциям по какой-то давным-давно морально устаревшей чепухе. Пойдет ли дело с ракетой дальше разговоров, неизвестно, но как уже упоминалось, любая попытка возродить советский ВПК наткнется на противодействие США, которые полностью контролируют Киев.
Печален и финал Богуслаева. Он по-прежнему в рейтинге самых богатых украинцев, хотя и опустился с 18 на 24 место. Его состояние сократилось на 28%. В ЕС Мотор Сич никому не нужен, с РБ и РФ работать нельзя из-за собственных санкций. Остается Китай. В 2017-2018 контрольный пакет Мотор Сич продан нескольким компаниям, которые, как оказалось, контролировали китайские инвесторы. Весной 2018-го часть акций были арестованы по требованию СБУ. В июле 2019-го стало известно, что китайцев пустят к владению заводом, но навяжут в качестве партнера государственный концерн Укроборонпром. А вот американские СМИ сообщили, что Мотор Сич может выкупить инвестор из США — неофициальный советник Трампа Эрик Принс.
Поживем-увидим, но ничего общего со здоровой инвестиционной деятельностью все эти истории не имеют, а в целом, картина напоминает дальнейшую дезинтеграцию того, что осталось от СССР.