После громкой истории с уходим из Белоруссии украинского инвестора Вячеслава Богуслаева тема украинских инвестиций затихла на годы, несмотря широкое освещение ежегодных двусторонних бизнес-форумов, которые сопровождаются встречами на высшем уровне

Экономики Белоруссии и Украины, несмотря на принципиальное отличие моделей, взаимосвязаны и взаимодействуют. Существуют данные: украинские инвестиции в Белоруссию составили 5,7 миллиардов долларов. Но это по состоянию на 2010 год, обновления не замечены. Тем не менее украинский капитал и украинские олигархи в РБ представлены. «Помогу, лет через пять». Арест соперника Лукашенко и протесты в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko

Страсти по Оршанскому

Выход основного владельца украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева из проекта в Беларуси, несмотря на пугающие прогнозы, не особо повлиял на его состояние. Более того на его состояние не повлияла даже продажа предприятия «Мотор Сич» Китаю. Последнее также было громко. Вообще с Богуслаевым по иронии судьбы связаны именно эти скандальные истории. Два года назад президент Лукашенко своим распоряжением вернул в госсобственность Оршанский авиаремонтный завод, контроль над которым с 2011 года находился у двигателестроительной компании «Мотор Сич». Проект был признан неудачным, причем он не нравился ни Киеву, ни Москве. Еще стоит в памяти картинка, где президент РБ объяснялся с рабочими предприятия. При этом претензиями к инвестору был немой упрек за то, что оставили проект.

А начиналось все хорошо. В 2011 году у власти в Киеве находились те, кто мог разговаривать с Минском на одном языке. 30 декабря Лукашенко подписал распоряжение 335рп, по которому государство продало свой пакет акций (99,2%) ОАО Оршанский авиаремонтный завод (ОАРЗ) двум стратегическим инвесторам: ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь) и ПАО «Мотор Сич» (Украина). «Системы инвестиций и инноваций» (белорусский бизнесмен Александр Садовой) получили 1 488 171 акцию, ПАО Мотор Сич — 2 232 256 акций (около 60%). Бизнес-план предусматривал, что 80% заказов будут поступать из России Предполагалась, что на Ми-2, Ми-24 и Ми-35 будут устанавливать двигатели из Запорожья. Затем хотели развернуть собственное производство вертолетов на площадях ОАРЗ, с использованием корпусов из России, двигателей «Мотор Сич», а также белорусской оптики, электроники и систем управления.

Взлет и падение

Поскольку вопросы такого масштаба решаются исключительно в рабочем кабинете главы государства, о чем никто никому не рассказывает, то СМИ пользуются слухами. Они такие: Лукашенко поставил Богуслаеву условие, чтобы в РБ производилось максимальное количество комплектующих. Инвестиционный договор предусматривал вложение в период с 2012 по 2016 годы не менее 12 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию предприятия, а также социальной сферы завода и Болбасово. Пару лет ушло на «притирку», затем постучал 2014 год, российский рынок по вине Киева для завода был потерян.

Но были и хорошие новости. Лукашенко предложил организовать производство самолетов и вертолетов. Процесс пошел: в Орше выпустили белорусско-украинский вертолет Ми-8МСБ — сильно модернизированную версию российского Ми-8. Двигатель был Запорожский. Одновременно Богуслаеву намекнули, что неплохо было бы перенести в Оршу производство компактных газотурбинных двигателей МС-350 и МС-400 для крылатых ракет. Это было начало «ракетной» истории — ракеты «Аист». В ней-то предполагалось использовать запорожские движки. Но дело ограничилось опытными образцами. Пытались найти альтернативу от Йемена до Уганды. Но дело без России не пошло и не могло пойти. В конце 2014-го Лукашенко высказывает недовольство Богуслаеву: «Если бы вы пришли на это предприятие перекантоваться — у нас есть жесткий опыт поведения с такими «пришельцами». Мы разрывали отношения, даже с американскими компаниями». Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

При это высказался о своем отношении к пришлым олигархам вообще: «Я очень боюсь пришлых олигархов, чтобы эти олигархи не начали управлять страной, как это принято, не будем указывать пальцем, в других государствах».

До 2017 года подобные сцены не повторялись. Но было ясно: схема, основанная на предприятиях советского ВПК, без СССР работать не будет — не для того Союз разваливали. В 17-м не был выполнен в срок заказ по ремонту вертолетов для белорусской армии. Затем белорусский партнер Богуслаева Александр Садовой стал играть против него — писать жалобы в Генпрокуратуру на назначенных украинской стороной топ-менеджеров. Пошли убытки, долги втрое превысили прибыль. И пришли проверки — из Комитета госконтроля (КГК), а затем и прокуратуры. Нарушения нашли именно в работе украинских топ-менеджеров. Богуслаева вызвали на собрание акционеров, но решение вернуть завод государству принимали в другом месте. Начался недолгий скандал, акции вернули, с Богуслаева потребовали неустойку, возбудили дела. Богуслаев в Минск не поехал, просто объяснил, что в условиях взаимных санкций завод работать не может.

Особенности национальных инвесторов

Понять Лукашенко можно — он отвечает за страну и не доверяет олигархам. Но и последних стоит понять: собственность в любой момент могут отнять решением чиновников. Москве очень не нравилась идея «суверенного» Ми-8МСБ, созданного без нее. А планы «самостийной» крылатой ракеты в прямом сотрудничестве с гибридным врагом и подавно. Киев же вопреки логике выполнял стратегию «Вашингтонского обкома» про дальнейшей фрагментации Русского мира, а конкретно — предотвращению любой попытки вернуть схемы советского ВПК. Против проекта работали в трех столицах (Киеве, Минске и Вашингтоне) против одной Москвы, инвестор был обречен. Лукашенко в положении осаждённой крепости. Эксперты о предвыборном обострении в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Богуслаев не первый украинский бизнесмен, который как зашел в РБ, так и вышел. Увы, число неудачных проектов намного превышает список успешных. Виктор Пинчук десять лет (1996-2006) являлся акционером Могилевского металлургического завода. В 2006-м он продал свою долю бывшим партнерам Александру Дементиенко и Михаилу Щеголевскому. По информации СМИ они пытались продать свои акции белорусскому государству.

До того, как «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным и ликвидирован, Николай Лагун являлся самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Ему принадлежали «Дельта Банк», несколько страховых компаний («Дельта Страхование», «Пенсионные гарантии», «Мега Полис»), доля в крупном девелоперском проекте («Гольф Клуб») и ретейлере «Родная Сторона». После краха на Украине исчез бизнес Лагуна и в Белоруссии. Банк признан банкротом, большинство других активов или ликвидированы, или ушли за долги другим собственникам.

Засветился в РБ и крупнейший украинский олигарх Петр Порошенко. В середине 2000-х, пользуясь близостью к власти, но еще не будучи президентом, он пытался договориться с тогдашним акционером кондитерских предприятий «Спартак» и «Коммунарка» Маратом Новиковым о покупке этих активов. Не вышло, хотя продукция Рошен в Белоруссии представлена самостоятельно.

Бывший вице-премьер, министр экономики и глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко в 2009 году пытался открыть в Белоруссии банк («Т-Банк»). Не вышло.

Владелец пивного холдинга «Оболонь» Александр Слободян вел переговоры о приобретении «Брестского пива». Завод он не купил.

Есть и те, кто держится и работает. Из тех, кто удержался самый известный Ринат Ахметов. Одна из его компаний «ДТЭК» занимается поставкой электроэнергии белорусским потребителям, другая «Метинвест Дистрибуция» — металлопродукции. Не входят в рейтинг Forbes представители семьи Приходько (владельцы Крюковского вагоностроительного завода), которые с 2011 года являются владельцами 15% акций Гомельского вагоностроительного завода.

Эпилог

После Парада Победы в Минске, 9 мая президент Лукашенко вновь заговорил о собственной крылатой ракете. Это выглядело, как продолжение пикировки с Россией по куда более широкому кругу вопросов. Скорее всего, если это так, то сотрудничество с Украиной обязательно всплыло бы, хотя бы как острастка. Но тут Киев взял и присоединился к антибелорусским санкциям по какой-то давным-давно морально устаревшей чепухе. Пойдет ли дело с ракетой дальше разговоров, неизвестно, но как уже упоминалось, любая попытка возродить советский ВПК наткнется на противодействие США, которые полностью контролируют Киев. Пирр против Сунь Цзы. Чем обернется для Минска тактика без стратегии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Печален и финал Богуслаева. Он по-прежнему в рейтинге самых богатых украинцев, хотя и опустился с 18 на 24 место. Его состояние сократилось на 28%. В ЕС Мотор Сич никому не нужен, с РБ и РФ работать нельзя из-за собственных санкций. Остается Китай. В 2017-2018 контрольный пакет Мотор Сич продан нескольким компаниям, которые, как оказалось, контролировали китайские инвесторы. Весной 2018-го часть акций были арестованы по требованию СБУ. В июле 2019-го стало известно, что китайцев пустят к владению заводом, но навяжут в качестве партнера государственный концерн Укроборонпром. А вот американские СМИ сообщили, что Мотор Сич может выкупить инвестор из США — неофициальный советник Трампа Эрик Принс.

Поживем-увидим, но ничего общего со здоровой инвестиционной деятельностью все эти истории не имеют, а в целом, картина напоминает дальнейшую дезинтеграцию того, что осталось от СССР.