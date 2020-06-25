В последнее время активно обсуждаются "пленки Деркача" - запись переговоров в то время еще президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, на которых Порошенко отчитывается перед своим куратором о выполнении тех или иных предписаний иностранного государства. Общественность справедливо охарактеризовала это как госизмену

Действительно, согласно ст. 111 УК Украины, государственная измена — это умышленное деяние гражданина Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. И здесь конечно речь не только о назначении генпрокурора по приказу из Вашингтона. Одно вытекает из другого, поскольку никакого суверенитета у государства не может быть без, скажем, сильной и развивающейся экономики. Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Отдаем больше, чем получаем

И вот совсем недавно министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, откуда Минфин собирается в текущем году брать средства на обеспечение своих долговых обязательств: «У нас есть действующий закон о бюджете, который предусматривает несколько источников финансирования: внешний и внутренний. Относительно внутреннего мы продолжаем так называемый rollover внутренних обязательств. А также планируем расширять линейку инструментов ОВГЗ».

Если по-русски, то внутренние долги государство будет переразмещать, надувая финансовый пузырь. А вот внешние средства, по словам Марченко, «прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш — $2,1 млрд, сумма второго и третьего — $1,4 млрд). Также планируем получить макрофинансовую помощь Еврокомиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще $1 млрд от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит $350 млн). И это закроет максимальную потребность в заимствованиях на внешнем рынке».

Итого предположительно 6,2 млрд. Все эти эвфемизмы вроде «выплаты» и «помощи» на человеческом языке означают кредит. Кредит берется под проценты, и его нужно отдавать.

Теперь следим за руками. В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине в 2020 году нужно погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов и 5,5 млрд долларов — внутренних. Итого 9 млрд долларов. Если заграница действительно выдаст кредит в полном объеме, то для погашения долгов не хватает еще 2,8 млрд долларов или 75,6 млрд гривен. Получается, когда мы смеемся над тем, что все получаемые деньги от МВФ и др. наше правительство пускает не на развитие экономики, а возвращает обратно (только с процентами, т.е. больше), надо смеяться еще сильнее. Того, что нам дают, не хватает, чтобы вернуть.

Но большая это сумма или нет? Давайте посмотрим, что скажет нам вывод Счетной палаты «О результатах анализа закона про Госбюджет Украины на 2020 год в первом квартале». Итак, наши счетоводы сообщают, что общий объем госдолга добрался до уровня 2,3 трлн гривен, а затраты на обслуживание его на первый квартал 2020 года составили 94 млрд гривен. Из этого следует, что отдает Украина не сам кредит, а только проценты по этому кредиту, а именно 31% общих трат госбюджета был направлен на погашение процентов. Но это вместе с внутренними долгами. Что касается конкретно внешних — долг в первом квартале текущего года вырос на 13% до почти 2 трлн гривен, а затраты на его погашение составили 61,4 млрд гривен. Дело о непроданной собаке. Как МВФ предлагает обирать украинцев © Украина.ру/Стрингер

Для сравнения, по данным Минфина, на 1 мая на здравоохранение у нас затрачено меньше 15 млрд гривен, на образование — 15,5 млрд, на охрану окружающей среды — 1 млрд, а на жилищно-коммунальное хозяйство — 6,9 млн гривен (!!!). Зато на оборону — 28,6 млрд, а на суды и всякие полицейские органы — 42 млрд. Таким образом, очевидно, что у нас военно-полицейское государство с не очень хорошими образованием и медициной и совсем трагической ситуацией с жильем, на которое по Конституции как бы у всех есть право. Ну ладно, может, так надо. Мы ведь уже целых 6 лет сражаемся с так называемым "внешним агрессором", которого иногда почему-то называем "внутренней контрой".

Но почему тогда совокупные расходы на армейско-полицейские дела примерно равны той сумме, которую мы перечисляем за границу? Не пахнет ли это государственной изменой почище, чем пленки Деркача? В условиях-то внешней агрессии отдавать другим государствам такие деньжищи?!

Сколько процентов счастья украинское государство отнимает у нас и дарит народу США

Но может экономика Украины растет и в абсолютных значениях мы вполне можем помогать нашим друзьям из США? Не знаю, работает ли украинский Госстат на агрессора, но по его данным, реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%. План же поступления средств в госбюджет в первом квартале 2020 года не довыполнен на 45 млрд гривен или на 14%. То есть наш общий пирог уменьшился. Бюджет получил 211 млрд гривен, а за весь год надеется получить чуть больше 1 трлн гривен. Выходит, что из 211 млрд аж 61,4 млрд, т.е. почти 30% всего, что у нас есть, идет за рубеж. Так кто кому оказывает финансовую помощь — они нам или мы им?

Что же значат эти выведенные за рубеж 61,4 млрд для каждого из нас? Госстат «радует» нас тем, что 293 млрд (40%) в этом году мы тратим на еду, 119,7 млрд (16,3%) — на жилье и коммуналку, 65 млрд (8,5%) — на транспорт, 52,5 млрд (7,1%) — на вредные привычки, 44,3 млрд (6%) — на здравоохранение, 34,7 млрд (4,7%) — на одежду и обувь.

Всего 17,4% или примерно 82,5 млрд нам с вами остается на образование и развитие. Достаточно ли этого? Учитывая, что Украина занимает 88 строчку (между Азербайджаном и Доминиканской республикой) из 189 стран мира в рейтинге человеческого развития ПРООН, то, пожалуй, недостаточно. Можно, конечно быть недоразвитыми и одновременно счастливыми, но это снова не про нас. В ООНовском рейтинге стран мира по уровню счастья мы находимся на 133 месте (между Чадом и Эфиопией) из 156 стран. Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Могут ли осчастливить нас отдаваемые за рубеж в качестве обслуживания госдолга 61,4 млрд гривен? Конечно, могут. Если счастье в сытом животе и теплом жилище, то процентов на 10, а если счастье в развитии, то процентов на 70. Вместо этого правительство Украины регулярно осчастливливает население США и радостно отчитывается, какие у него в этом деле успехи.

Так что нашумевшие пленки Деркача — это не про Порошенко и его хозяина Байдена, это про нищую и разрушенную олигархами и национализмом Украину и ее хозяина США. Когда же вам говорят, что у государства (особенно якобы воюющего) нет денег на медиков, учителей, пенсионеров, на восстановление науки и промышленности, на возрождение культуры, на массовый спорт и на наше с вами счастье вообще — не верьте. И особенно не верьтие, когда жирные и лоснящиеся от госфинансирования и иностранных грантов медиа в очередной раз назовут госизменником гражданина, который назовет преступной такую политику.