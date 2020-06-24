В понедельник, 22 июня, трудовой коллектив ГП «Антонов» открыто обвинил руководство госконцерна «Укроборонпром» и лично гендиректора концерна в намеренных действиях по уничтожению главного авиастроительного предприятия Украины

Профсоюз государственного авиастроительного предприятия "Антонов" подал в Окружной админсуд Киева иск об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерна "Укроборонпром". Летальный диагноз. В каком виде украинская промышленность выйдет из карантина © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 2015 года нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Также в иске профсоюза отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имела крайне негативные последствия, что отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

Без серийного производства, но с заработком

Практически все годы своего существования «Антонов» разрабатывал и строил самолеты в тесном партнерстве с Российской Федерацией. Однако с 2014 года это стало невозможным — «Антонов» отказался от сотрудничества с предприятиями России из-за введенных Киевом санкций против Москвы. Между тем существенная часть комплектующих и узлов для украинских самолетов производилась именно в России.

Начался мучительный процесс замещения российских компонентов. На «Антонове» утверждают, что для замещения комплектующих требуется более $200 млн, которые власти не выделили. Собственно, альтернатива так и не была найдена.

В июне 2015 года ГП «Антонов» отправил последний из четырех самолетов семейства Ан-158 для кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

После этого серийных самолетов на Украине не выпускали. Озвучивалось множество планов по развитию украинского авиастроения: от выполнения новых заказов на базе киевского предприятия до организации совместного производства в Саудовской Аравии и Азербайджане, достройки второго Ан-225 «Мрия» вместе с КНР. Ничто из этого не было реализовано. Наибольший прогресс получила история по разработке транспортного самолета Ан-132D совместно с Саудовской Аравией. В марте 2017 года в воздух поднялся первый самолёт-демонстратор. Однако в мае прошлого года стало известно, что саудиты отказались от проекта.

В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия госзаказов на разработку и строительство самолетов "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи. Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В августе прошлого года сменилось руководство концерна «Укроборонпром», который объединяет более 100 предприятий в 5 основных отраслях оборонной промышленности Украины, в том числе и ГП «Антонов». Генеральным директором стал иностранный гражданин Айварас Абромавичус, в 2014-2016 гг. возглавлявший Министерство экономического развития и торговли Украины. Он привёл команду, затеявшую реформирование оборонной отрасли. Уже в апреле 2020 года было объявлено, что госконцерн ликвидируют.

Новая команда занялась и аудитом деятельности предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома». Проверки часто заканчивались сменой руководства. В июне подошла очередь ГП «Антонов», который за последние два года продемонстрировал заметное улучшение финансовых показателей, а пандемия коронавируса повысила спрос на украинские "Русланы" и "Мрию". В апреле "Авиалинии Антонова" были буквально завалены коммерческими заказами на доставку медицинских грузов в разные страны мира.

Хотя на Украине вклад госпредприятия "Антонов" в борьбу против коронавируса часто называют "гуманитарной миссией", все нынешние рейсы "Русланов" и "Мрии" — коммерческие и частично осуществляются по натовской программе SALIS, отмечает DW.

"Антонов" — партнер программы SALIS, которая была создана, чтобы 10 союзников по НАТО, среди которых Германия, Франция и Польша, могли быстро доставлять свои силы и оборудование туда, где они нужны. По контракту, подписанному в декабре 2018 года, "Антонов" должен обеспечивать заказчикам из НАТО гарантированный доступ к пяти своим "Русланам" до конца 2021 года.

Финансовые подробности этого контракта, в частности, сколько Украина зарабатывает на таких перевозках, никогда не разглашаются. Как именно был скорректирован контракт "Антонова" с SALIS под ситуацию борьбы с коронавирусом, официально также не разъясняется. И информация о том, сколько Украина зарабатывает сверх контракта с SALIS, остается коммерческой тайной.

Паразитирующий «Укроборонпром»

Еще в ноябре прошлого года глава ГП «Антонов» заявил об угрозе остановки производства. По словам президента «Антонова» Александра Донца, износ основных средств составляет 80%, и еще пять-семь лет — и предприятие остановится. Основная часть износа приходится на производственное предприятие "Серийный завод "Антонов ". Средств на обновление не хватает из-за отсутствия заказчиков.

"У нас даже нет внутреннего рынка. Мы не получили ни одного заказа от Минобороны, пограничной службы, службы чрезвычайных ситуаций. У нас в сборочных цехах стоят в высокой степени готовности пять самолетов. Но нет наполнения и заказчика", — жаловался Донец. Из жизни зомби. Горькая судьба украинского машиностроения © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Главное авиастроительное предприятие страны преимущественно получает доходы от перевозок грузов. Ведь в составе ГП действуют «Авиалинии Антонова», которые оперируют крупнейшими в мире транспортными самолетами Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Зато теперь концерн во главе с Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы. Так, на содержание "Укроборонпрома" только в 2018-2020 годах ГП "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 млн грн ($4,6 млн). Еще 74 млн грн ($2,8 млн) в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию "Укроборонпрома" перечислил в качестве финансовой помощи другим предприятиям-участникам концерна.

В мае нынешнего года на совещании Совета национальной безопасности и обороны пришли к выводу, что госконцерн неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Обращению в суд профсоюзов предшествовало увольнение президента "Антонова" Александра Донца по результатам проверки госпредприятия. «Укроборонпром» передал материалы в СБУ и НАПК. В ответ "Антонов" обвинил "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности. В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях "Укроборонпрома", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Сотни сотрудников "Антонова" вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна. Они говорили о том, что, согласно законодательству, предоставлять заказы — задача "Укроборонпрома", но решения свыше намеренно принимаются так, чтобы завод оставался без работы.

Лётчик-испытатель АНТК им. Антонова, председатель координационного совета ГО «Ассоциация самолетостроителей» Александр Галуненко высказал свое мнение по поводу событий, происходящих вокруг ГП "Антонов": «Не командира сегодня надо менять, а оптимизировать внешние факторы, ведущие к катастрофе. Я про кандалы на теле "Антонова" — пресловутый "Укроборонпром"».

На мой взгляд, спасение самолётостроения Украины возможно через немедленный вывод ГП "Антонов" из "Укроборонпрома" с последующим переподчинением его новому министерству (например, промполитики или авиастроения) для реализации государственной стратегии развития самолётостроения. А решение о том, кому можно доверить руководство предприятием, непременно должно быть согласовано с ведущими специалистами отрасли — с научно-техническим советом "Антонова" — как это и было принято в добрые доукроборонпромовские времена расцвета самолётостроения Украины!» — написал Галуненко в своем посте в Facebook.

Хоть шерсти клок

Аналитик Александр Мордкович отмечает, что попытки «Антонова» выйти из-под управления «Укроборонпрома» вполне понятны.

«Вместо того чтобы обеспечить финансирование программы замещения российских комплектующих и испытания, головной офис изымает средства, получаемые авиастроителями от текущих работ. Причём изымает уже не только на содержание управленческого аппарата концерна и Набсовета, но и на содержание других компаний холдинга», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Мордкович.

При этом аналитик ставит под сомнение планы «Антонова» возобновить серийное производство самолетов. Роковой день: когда Янукович стал не нужен Евросоюзу © Сергей Гунеев | Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Понятно, что ни о каком возобновлении кооперации с Россией речь уже идти не может. Кроме политических причин, наступил момент, когда Антонову просто нечего предложить. Так как ничего не сделано и для создания летающих образцов с новыми сертификатами (но уже с западной авионикой), а времени потеряно много, крайне сомнительными выглядят шансы «Антонова» на возобновление производства в какой-либо перспективе.

В то же время какой-то доход от ремонта и продления лётных сертификатов Антонов имеет и будет получать, так что и из состава «Укроборонпрома» никто его не выпустит. В остальных подразделениях холдинга картина такая же печальная», — подытожил Александр Мордкович.

Уже в среду, 24 июня, стало известно: профсоюзная организация госпредприятия "Антонов" решила отозвать свой иск об отмене постановления Кабмина о передаче предприятия в управление "Укроборонпрома".