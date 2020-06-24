Во вторник, 23 июня, был опубликован законопроект № 3711 президента Зеленского о малой судебной реформе под названием "О внесении изменений в "Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Президент внёс его в Верховную Раду с пометкой «неотложный». Документ предполагает реформирование судебной системы по требованию западных кредиторов Украины

Это уже вторая попытка Зеленского протолкнуть судебную реформу. В начале года его предыдущий проект был забракован Конституционным судом и подвергся критике со стороны Венецианской комиссии и Совета Европы за нарушение принципа независимости судебной власти.

Законопроект предполагал сокращение состава Верховного суда с 200 до 100, сокращение их зарплат, а также создание комиссии по этике для судейского самоуправления. Зарплаты судей Верховного суда действительно немалые — 157 650 гривен в месяц, а если умножить на 200, то ежемесячно бюджет тратит 31,5 миллиона гривен на зарплаты судьям Верховного суда, не учитывая надбавок и премий. Судебная реформа от Гончарука: правосудие в Украине будут вершить националисты © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Затем Украина подписала Меморандум с МВФ, в котором обязалась провести судебную реформу в том виде, в каком это выгодно международным банкирам, а они хотели бы получить возможность контроля и над украинской судебной системой. Фонд требует изменить процедуру отбора судей в Высший совет правосудия (ВСП), который контролирует судебную систему, назначение, наказание и увольнение судей.

ВСП должен контролироваться международными экспертами, а их слово должно быть решающим в вопросах назначения и отстранения судей. Ранее США и МВФ добились от Киева изменения принципа отбора судей в Высший антикоррупционный совет (ВАКС) и предоставления международным экспертам решающего голоса при отборе судей в этот орган.

В новом законопроекте Зеленский, по его словам, попытался учесть замечания к предыдущему, а также новые требования МВФ. Основным органом контроля судей будет Высший совет правосудия, который будет назначать, смещать и привлекать к ответственности судей. Этот же орган должен и определять количество судей Верховного суда и проводить отбор в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Однако ключевым является вопрос о составе конкурсной комиссии. Западные партнеры и МВФ требовали от президента Украины передать этот вопрос международным экспертам, то есть представителям западных структур, которые и должны держать дамоклов меч над украинскими судьями, а следовательно, и контролировать их.

В этот раз Зеленский решил пойти на компромисс: в комиссию должны войти три человека от Совета судей Украины и три международных эксперта. Однако появилась оговорка: международными экспертами должны быть представители организаций, которые осуществляют техническую помощь Украине в сфере юстиции и предупреждения коррупции. Такую помощь Украине последние годы оказывают США, ЕС, Еврокомиссия, Канада, ЕБРР и Германия. Соответственно, они должны определиться с кандидатурами экспертов, а им не так-то легко будет прийти к согласию.

Однако может ли идти речь о независимости судебной власти, если другие государства имеют возможность влиять на отбор судей? Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает, что это требование западных кредиторов нарушает принципы суверенитета Украины.

«Дать контроль Западу над судебной системой — это условие партнеров Украины, оно было предусмотрено меморандумом о сотрудничестве с МВФ. Несмотря на то, что это требование нарушает принципы государственного суверенитета и Конституции, все суды хотят превратить в объекты, к которым приставят западных "смотрящих". Все это будет подаваться под соусом того, что если Украина не выполнит эти требования, МВФ 1 сентября пересмотрит условия сотрудничества и мы не получим денег», — говорит Бортник. Распятая Украина между МВФ и Аваковым: колония или диктатура? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Украинский адвокат Сергей Войченко тоже возмущен таким внешним контролем.

«Почему украинцам выбирают судей ставленники Джо Байдена или других зарубежных политиков? Судьи, отобранные иностранцами, будут осуществлять правосудие и влиять на долю украинского народа. Разве это не абсурд? Кем они себя возомнили?» — спрашивает Войченко.

Вместе с тем, адвокат отмечает, что и президент Зеленский пытается перестроить под себя судебную систему.

«Зеленский подгоняет систему под свои стандарты. Нынешние стандарты — это борьба с адвокатами, ведь нужны массовые посадки, как во времена СССР. Им плевать на права людей, власти нужно выполнять конкретные задачи, чтобы затем отчитаться об этом в посольствах. Для этого и хотят изменить правила отбора», — считает адвокат Войченко.

Другой украинский адвокат Ростислав Кравец тоже недоволен предложенным вариантом судебной реформы, считая, что Украина потеряет независимость, а судебную систему ожидает паралич.

«В Украине существует три ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная. Тем самым данная реформа настаивает на том, чтобы одну из ветвей власти в стране формировали иностранные граждане. Почему некие «международные эксперты» не формируют состав Рады или Кабмин? Подобные меры напрямую противоречат Конституции. Благодаря этим экспертам на сегодняшний момент мы имеем огромный дефицит в судах и практически паралич судебной системы. В перспективе при продолжении подобных действий мы можем полностью потерять судебную систему, а вместе с ней и независимость страны», — говорит адвокат Кравец.

Раскритиковали новый законопроект и в лагере украинских «грантоедов» за неполное выполнение «структурных маяков» МВФ. В частности, Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина подчеркивает, что этот вариант судебной реформы не соответствует обязательствам перед МВФ.

«Зеленский снова наступает на те же грабли и даже не учится на собственных ошибках. Его первая попытка реформировать суды провалилась с треском в январе этого года именно из-за Высшего совета правосудия. И сейчас президент вновь дает нереформированному органу все полномочия на реформирование судебной системы, что звучит абсурдно. По анализу законопроекта понятно, что в Офисе президента не хотят никакой судебной реформы, которую обещали избирателям», — заявила эксперт Центра противодействия коррупции Галины Чижик. Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Недовольны в Центре и большим пространством для маневра при выборе международных экспертов, считая, что таковыми должны быть только те, кто ранее «помогал отбирать судей Высшего антикоррупционного суда». Иными словами, международными экспертами должны быть конкретные люди, связанные с Демократической партией США. В итоге Центр противодействия коррупции грозит, что из-за этого законопроекта Украина может потерять несколько миллиардов долларов кредитов МВФ.

«Граблями», на которые снова наступает Зеленский, назвал законопроект и представитель другой «грантоедской» организации, Михаил Жернаков из НПО «Фонд Dejure». Он тоже требует полной «очистки» Высшего совета правосудия и усиления роли международных экспертов при отборе судей.

Как видим, Зеленскому сложно «просочиться между каплями» и решить две диаметрально противоположные задачи: усилить президентский контроль над судебной системой и удовлетворить требования западных фондов, которые сами желают ее контролировать.

В отличие от прошлого года, сейчас попытки президента угодить «и нашим, и вашим» ведут к критике с двух сторон. По этой причине, второй вариант судебной реформы, вероятно, «зарубят» в парламенте и вновь раскритикуют международные организации. После чего появится третий вариант, в котором поменяют местами некоторые пункты и переставят запятые.

Так будет продолжаться до тех пор, пока западные партнеры, шантажируя отлучением от кредитов, не поставят под свой контроль судебную систему, получив возможность назначать украинских судей прямо из Вашингтона, в обход ставших декоративными институтов украинской государственности.