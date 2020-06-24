По состоянию на утро среды, 24 июня, в результате непогоды на Украине погибли три человека (в Ивано-Франковской области), обесточены 120 населённых пунктов в шести регионах страны. Подтоплены 187 населённых пунктов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным службы, с восемью населёнными пунктами в настоящее время нарушено транспортное сообщение. Наиболее сложная обстановка сложилась в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Мощные ливни вызвали разлив рек и наводнение на западе Украины. В Ивано-Франковской области подтопленными оказались почти пять тысяч домов, разрушены десятки мостов и сотни километров автодорог.

Прорыв дамбы на Западной Украине. Населенные пункты уходят под воду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в регион с целью координировать на месте деятельность органов власти.

На сайте президента Украины сообщается, что премьер вылетел в пострадавший регион по поручению Владимира Зеленского.

«После оценки ситуации представители правительства проведут селекторное совещание с Президентом Украины, чтобы сообщить последние новости, согласовать действия и организовать предоставление гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Накануне Зеленский обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз, информирует пресс-служба президента Украины.

Ситуация остаётся сложной. На Буковине стихия повредила газопроводы, в том числе повреждён перегон, обеспечивающий газом Черновцы, сообщил руководитель «Региональной газовой компании» Олег Никоноров на своей странице в соцсети во вторник, 23 июня.

«Около 22.00 ожидается пик паводка. Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас перегон, который обеспечивает газом Черновцы — отключен! «Черновцыгаз» поддерживают давление по резервному направлению. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол так же отключены от газоснабжения (около 1 000 абонентов)», — написал Никаноров.

По его словам, непогода разрушает инфраструктуру в Черновицкой области.

Без газоснабжения остались и населённые пункты в регионе. Об этом сообщает на своей странице в соцсети АТ «Черновцыгаз».

По данным компании, в 5.20 в среду, 24 июня, произошёл обрыв на газопроводе-отводе, в результате без газоснабжения остались более 3,6 тысяч жителей в девяти населённых пунктах. Сообщается, что аварийные бригады продолжают дежурство на повреждённых участках газопроводов.

Жителям Черновцов перекрыли газ из-за сильного наводнения © РИА Новости, Сергей Паршуков | Перейти в фотобанк Сергей Осачук обратился к буковинцам, призвав к мобилизованности и предупредив жителей о возможной эвакуации.

По его словам, по прогнозным показателям, из-за сильных ливней ожидается подъем воды в реке Прут в городской черте Черновцов примерно на 6,5 метров. Губернатор призвал всех людей, живущих рядом с рекой, обеспечить максимальную безопасность своих домохозяйств и быть готовыми в случае необходимости к эвакуации.

Осачук отметил, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров. По его словам, спад воды прогнозируется только 25 июня.

На этот же день планируется внеочередное заседание госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое пройдёт под председательством премьера. Как сообщает сайт Кабмина, комиссия рассмотрит вопросы предоставления помощи пострадавшим регионам.