Как только на Украине ослабили карантин, пустили транспорт, открыли базары и торговые центры, на улицах появилось больше народа, как тут же активизировался изголодавшийся без работы криминалитет. В стране зафиксирован резкий скачок преступности от краж до рэкета и грабежей

Недолго МВД потирало руки отмечая то, что карантин пошел на пользу — преступники они тоже люди и, как и все, боялись подцепить коронавирус. Как заявлял замминистра МВД Антон Геращенко, во время карантина по многим преступлениям насильственного характера (убийствам, разбоям, грабежам) пошел спад на 20-30%. Квартирные кражи уменьшились, потому что народ сидит дома, и пустых квартир практически нет. Карманные кражи уменьшились, потому что общественный транспорт или не работает вовсе, или там люди только на сидячих местах. Нулевая преступность на Южном вокзале Киева при том, что это было одно из самых злачных мест столицы. А все потому, что не ходят поезда, электрички и так далее. Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Сами преступники тоже решили быть на карантине, понимая, что можно заразиться и тоже, наверное, погибнуть или тяжело переболеть. Но в данном случае могу сказать, что у нас роста преступности нет. Я ожидаю, что после отмены карантина может быть определенный всплеск преступности, поскольку у многих будут чесаться руки снова идти грабить кого-то. Но я думаю, что мы с этим справимся», — так комментировал ситуацию в стране в конце апреля Геращенко. Но, стоило только ослабить карантин, как криминальный элемент начал портить статистику МВД и отбирать накопления у беззаботных, расслабившихся граждан.

Домушники идут на риск

Первыми вышли из самоизоляции квартирные воры и карманники. Но их заработок по сравнению с предкарантинным не сравнить. Не все граждане вышли на работу, многие остались работать дома на удалёнке, да и дети сидят дома на каникулах, а в отпуск на моря-океаны, никто не ездит. Найти пустующую квартиру проблематично, но они стараются. К примеру, в одном из спальников на Левом берегу столицы воры обнесли две квартиры в одном из домов в отсутствии жильцов. После огласки жители дома начали находить в дверях своих квартир и домов соседей метки, тонкие пластиковые полоски обкрученные вокруг дверной петли. Этими скобками были помечены около двух десятков квартир. В одну квартиру воры пытались попасть среди ночи, но дома оказались хозяева и воры сбежали.

Как отмечает сотрудник полиции Сергей Мороз, если раньше лето было самым прибыльным месяцем для домушников, потому что многие уезжали на отдых и выбор был огромный, то «сегодня все изменилось. Все сидят дома. А квартирные кражи стали иного толка. Ну, к примеру, зашел в гости друг, сосед, знакомый, а после его ухода пропали кое-какие вещи. Цыгане ходят по квартирам пенсионеров с денежной реформой или же какой-то там соцпомощью, а после их ухода пропадают ценности и деньги. Карманникам сейчас тоже непросто, привычной толпы прикрывающей их нет. И они уже воруют в наглую. Недавно на Крещатике в Киеве три цыганки пытались обокрасть известного украинского эксперта Эрика Наймана, уже даже сумку расстегнули, но не успели вытащить кошелек. Он сумку перевесил. И это при том, что дело было средь белого дня при минимуме прохожих. Карманники сейчас пытаются работать в супермаркетах и торговых центрах, но уже группами, чтобы организовать толпу вокруг потенциальной жертвы, прикрыть ее от других. В кафе воровать стало проблематично, там еще держат дистанцию — столики расставлены далеко друг от друга», — рассказывает Мороз и признается, что полиция ворами не интересуется, некогда, поэтому они спокойно занимаются своим промыслом. Криминальные инвесторы: «воры в законе» берут Украину под контроль © ДонПресс

Рэкет вернулся

Как ни странно, но после карантина расправили крылья рэкетиры. На Западной Украине, в приграничных районах, как только открыли границы, тут же активизировались рэкетиры. На пунктах пропуска «Краковец» и «Шегины» группировка молодых людей держала в страхе всех перевозчиков, которые возили заробитчан и туристов из Украины в Польшу и другие страны Европы. Братки требовали с каждого пассажира платить им 300 гривен (10 евро), за отказ грозились сжечь автобус. Банду сколотил 47-летний житель Львова, который привлек к делу молодых и спортивных людей. Их задержали, зато остались их конкуренты, которые там работают с первых дней карантина. На «Краковце» контролем занимается выходцы из Азии. Эта группа, скорее всего, имеет хорошее прикрытие от высокопоставленных чиновников в силовых структурах. Их уже несколько раз задерживали и практически сразу же отпускали. Эти рэкетиры берут с водителей по 200 гривен с человека для пересечения границы, при отказе могут повредить авто или у заробитчан отобрать деньги.

А на Закарпатье рэкетиры обложили данью предпринимателей Тячевского района, которые собирали и вывозили на работу за границу строительные бригады. Суммы были разные — от 200 до 3000 долларов. За отказ платить угрожали расправой. Заправлял группировкой рэкетиров 58-летний ранее судимый «смотрящий» за районом. Часть денег пополняла прохудившийся «общак».

«Рэкет становится довольно перспективным криминальным ремеслом. Уголовные авторитеты, которые сами в молодости промышляли вымогательством, сегодня берутся за старое. Сколачивают бригады, потому что это самый легкий и прибыльный заработок. Вымогательство в стране процветает. В Хусте двое мужиков по просьбе знакомой выбивали из строителя 21000 гривен. Этой знакомой мужчина делал ремонт и ровно столько она ему за него дала. Не то, чтобы дама была недовольна ремонтом, просто с деньгами расставаться не хотела, ведь столько хотелось еще купить. Бедного строителя избивали, угрожали убить, добиваясь от него денег. Рэкет начал процветать», — объясняет Сергей Мороз. ЛЖЕ-КОРОНОВАННЫЙ © Дмитрий Выдрин

Гоп-стоп во всей красе

На широкую дорогу вышли и грабители. Если во время карантина они занимались мелочевкой, подкарауливали случайных ночных прохожих и отжимали у них телефоны и кошельки, то сегодня нашлось, чем поживиться. В Сиховском районе Львова у местного валютчика отобрали сумку с 4,5 миллиона гривен. При этом действовала группа, которая следила за менялой и ждала момента, когда он понесет большую сумму. В Киеве ночью неизвестные напали на прохожего и, угрожая ножом, отобрали у него сумку с медоборудованием на 290 тыс. грн., ноутбуком, деньгами и мобильным.

«Грабежи не так популярны среди украинских бандитов, ими в основном занимаются залетные бригады из солнечной Грузии. Но их специализация — похищение из автомобилей по старой схеме — пробить колесо или показать дорогу. Этим они понемногу занимались и в карантин. Но сегодня уже расширили диапазон — с началом деловой активности ждут наводку из банков о снятии крупной суммы и совершают налет. Недавно так у одного из банков Одессы в центре, разбив окно, похитили сумку с несколькими миллионами. Грабителям карантинные мероприятия на руку — они сейчас ходят на дело в масках и перчатках, поди определи кто это был», — рассказывает сотрудник полиции Сергей Мороз.

Что ни ночь, то угон, а то и несколько

Оживились угонщики, которые во время карантина не рисковали светиться. Чуть за полночь в Печерском районе Киева неизвестные избили бизнесмена чеченского происхождения Рустама Джамбулатова и завладели его автомобилем марки Mercedes-Benz G-класса по старой классической схеме. Как только «гелик» притормозил на светофоре, раздался звук удара. Рядом остановился Volkswagen. Бизнесмен вышел разобраться в ситуации, на него налетели неизвестные. Один ударом сбил Джамбулатова с ног, и он потерял сознание. А один из компании сел за руль его «гелика» и умчался. Остальные загрузились в Volkswagen и были таковы. Бизнесмен полицию не вызвал, но обратился в свою страховую компанию, которая заявила об инциденте в полицию, но к тому времени авто и след простыл. Что интересно, так это то, что Джамбулатов считается одним из ведущих игроков на рынке торговли конфискатом. Закон о «ворах в законе»: теперь посадить могут любого. Даже Зеленского © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Надо отметить, что очень долго угонщики сидели на карантине боясь высунуться. И только сейчас они начинают проявлять активность. За одну ночь у двух киевлянок угнали Hyundai Tucson и KIA. Что интересно, после этого им пришел штраф за превышение скорости на трассе под Киевом. Hyundai, Subaru, Mazda, Porshe Cayenne, HONDA одни из самых угоняемых в Украине, не считая «Жигули». Как отмечают в полиции, если они не идут на разборку, то уезжают в Донецк или Луганск, а дальше рассасываются по всему постсоветском пространству.

Украину постепенно накрывает волна криминала — просидевшие несколько месяцев без дела карманники, домушники, налетчики, угонщики и прочие уголовники стараются наверстать упущенное. Но и украинцы расслабились, потеряли бдительность, а, следовательно становятся легкой добычей.