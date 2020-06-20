Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) настаивает на публичном отчёте полиции относительно состояния расследования убийства журналиста Вадима Комарова. В субботу, 20 июня, прошёл год с момента его смерти

На журналиста Вадима Комарова напали в центре Черкасс 4 мая 2019 года. Неизвестный нанёс ему три удара молотком по голове, после чего скрылся. Полтора месяца Комаров находился в состоянии комы, спасти его не удалось.



По факту нападения сначала было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение», о вскоре уголовное дело переквалифицировано на «покушение на умышленное убийство». Отрабатывались несколько версий, однако коллеги Комарова уверены в том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью — он проводил резонансные расследования, то есть работал в зоне риска, не раз получал угрозы.



Год тому назад глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщал, что наиболее опытные следователи и оперативники Нацполиции предоставляют практическую и методическую помощь Главному управлению Нацполиции в Черкасской области с целью установления всех причастных к совершению этого преступления.



По словам Князева, следователи провели несколько осмотров места происшествия, изъяли вещественные доказательства, был назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление личности совершившего это преступление. Полицейские также опросили более 1300 человек в расположенных рядом домах, отработали видеозаписи примерно с сотни видеокамер.



Был обнародован фоторобот предполагаемого убийцы, Нацполиция обратилась к общественности и ко всем представителям СМИ за помощью в идентификации вероятного нападавшего.



Прошёл год, преступление не раскрыто. Как заявил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко, в Союзе журналистов «настаивают на публичном отчете Национальной полиции относительно должных усилий для расследования убийства журналиста Вадима Комарова».



Томиленко напомнил, что «и дело убийства Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, и дело убийства Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году были одними из главных вопросов специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов в ноябре 2019 года».



«И, несмотря на заверения, что над расследованием работает специальная следственная группа на уровне руководства уголовной полиции Украины, информация о прогрессе в расследовании убийства Вадима Комарова отсутствует», — отметил глава НСЖУ.



По его словам, убийство Вадима Комарова и отсутствие должных усилий для раскрытия убийства даёт черкасским журналистам определённый сигнал — «не поднимать неудобных тем и не критиковать наделенных властью лиц». В завершение Томиленко отметил, что «профессия журналиста остается опасной в Украине».

Особенно тревожен тот факт, что в Украине остаются нераскрытыми десятки убийств журналистов, что особенно ярко проявилось после госпереворота 2014 года.