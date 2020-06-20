Украина.ру представляет читателям обзор главных событий в сфере энергетики за текущую неделю с 15 по 20 июня

Санкции против «Северного потока-2» и их ужесточение незаконны и неадекватны, сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном 20 июня.

«Этот трубопровод является коммерческим проектом, который в первую очередь служит Европе и ее энергетической безопасности. Это способствует конкуренции и состязательности, поскольку чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки. Санкции и их ужесточение против "Северного потока 2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», — заявил Новак.

Он отметил, что США хотят навязать Европе свой сжиженный природный газ СПГ или другие проекты, что является вмешательством в суверенитет европейских стран. На это вмешательство уже достаточно резко отреагировала Германия.

Газовые потоки

Политики ФРГ все громче говорят о том, что нужно наконец дать достойный ответ американцам на их попытки остановить «Северный поток — 2».

Так, глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против трубопровода.

Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США — авторов законопроекта о новых санкциях против участников строительства российского газопровода, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" сенаторов», — отметил Эрнст.

США бьют по Китаю и нефтяникам, Россия в шаге от сверхдоходов. Обзор энергорынка © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Он указал на то, что предусматриваются не только меры в отношении компаний, но и впервые — в отношении госслужб, которые будут, например, заниматься выдачей лицензий, сертификатов, осуществлять надзор.

«Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС», — подчеркнул он.

Эрнст также сказал, что в Бундестаге существует широкий консенсус по поводу того, что проект «Северный поток — 2» должен быть завершен.

Германский бизнес также ожидает, что правительство ФРГ и Еврокомиссия защитят европейские компании, участвующие в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы ожидаем от правительства ФРГ и ЕС надежной защиты европейских и германских компаний от экстерриториальных санкций", — сказал он.

По мнению Хармса, это вопрос правовой и инвестиционной безопасности.

«Совершенно ясно, что энергетические вопросы нужно решать в Европе в соответствии с европейскими законами, это не должны делать представители США», — отметил эксперт.

Он призвал власти ФРГ оказать юридическую поддержку компаниям, участвующим в проекте и назвал аргументы, которыми оперируют американские сенаторы, ошибочными.

Хармс предупредил, что США рискуют потерять репутацию в Европе и нанести ущерб отношениям с ЕС в случае введения санкций против "Северного потока — 2".

Глава комитета отметил, что бизнес ФРГ ожидает завершения проекта, но затруднился назвать примерные сроки окончательной реализации.

На фоне проблем с «Северным потоком —2» другой российский проект, «Турецкий поток», развивается более динамично и спокойно.

В частности, подтверждена возможность его продолжения по территории Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 июня.

«Я очень рад, что мы продолжим работать над газопроводом. Республика Сербская благодаря усилиям руководства РФ и "Газпрома" находится на карте строительства газопровода. Это для нас важный экономический проект, и сегодня мы получили подтверждение, что это будет осуществляться», — заявил журналистам Додик.

Он добавил, что на встрече также обсуждались продолжение и развитие деятельности российских компаний «Зарубежнефть» и «Сбербанк» на территории БиГ.

Отличники и двоечники ОПЕК+

Цены на нефть на текущей неделе стартовали с $38,32 за баррель, что ниже минимального уровня прошлой недели $40,12, и начали падать.

Однако практически сразу, примерно с 9:00 МСК, проявилась восходящая динамика, которая и продолжалась всю неделю.

По данным сайта banki.ru, в понедельник 15 июня стоимость «черного золота» марки Brent начала расти с отметки $37,26 за баррель, недельного минимума.

К 16 июня цена подскочила до $41,43, а в пятницу 19 июня был достигнут недельный пик $42,77 за баррель.

Рост цен стал следствием в целом успешного сокращения добычи нефти в мире, о чем говорили на встрече ОПЕК+ на уровне министров энергетики, которая состоялась 18 июня.

Согласно отчету ОПЕК, страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи, в мае снизили производство на 9,2 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, когда часть из них резко нарастила добычу после разрыва предыдущей сделки.

Как уточняется, в мае 10 стран, не входящих в ОПЕК, снизили добычу на 2,95 млн б/с, а страны ОПЕК — на 6,25 млн б/с по отношению к апрелю. Общее майское снижение составило 9,2 млн б/с.

Между тем, если бы сделка исполнялась полностью, сокращение в мае по сравнению с апрелем со стороны только стран ОПЕК должно было бы составить 7,2 млн б/с.

Хуже всего сделку исполнял Ирак, лишь на 46% от необходимого объема снизивший добычу. Сокращение составило только 488 тыс. б/с из запланированных 1,06 млн б/с.

Плохо выполняла сделку Нигерия, снизившая добычу на 237 тыс. б/с вместо положенных 417 тыс. б/с (всего на 57%), а также Габон, который увеличил производство нефти на 2 тыс. б/с вместо сокращения на 43 тыс. б/с.

Лучше всех сделку выполнила Россия, в первый месяц сократив добычу на 2,348 млн б/с, что составляет 94% от прописанных в договоренностях объемах.

Саудовская Аравия предложила дать срок «должникам» до конца июня урегулировать вопрос компенсации недостающего объема сокращения добычи.

При этом сокращение добычи нефти в не участвовавших в сделке Соединенных Штатах происходит автоматически, по суровым законам свободного рынка.

Сланцевый кризис

15 июня американская компания Extraction Oil & Gas, работающая в сланцевой отрасли, объявила о банкротстве из-за обвала цен на нефть.

«После внимательного анализа наших стратегических вариантов, мы пришли к заключению, что добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов является наилучшим выходом для Extraction», — заявил гендиректор компании Мэтт Оуэнс.

Это уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве. В начале апреля осталась не у дел Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

Количество более мелких обанкротившихся компаний сектора исчисляется десятками, а к концу года порядка 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве.

Ситуацию усугубляет нежелание банков кредитовать сланцевую отрасль. Финансовые учреждения сокращают размеры кредитных линий для такого рода компаний.

Агентство Moody's и банк JPMorgan Chase & Co. подсчитали, что сокращение составило порядка 30% суммы всех кредитных линий в секторе, обеспеченных активами, что соответствует десяткам миллиардов долларов.

При текущих ценах на нефть этого будет достаточно, чтобы подтолкнуть к банкротству самых слабых представителей сектора, поскольку источники финансирования для них практически иссякли.

Фактически это означает, что «сланцевый пузырь» лопнул: отрасль держалась на плаву в последние 10 лет только благодаря мощной кредитной подпитке.

«Это неизбежный итог. Накапливание долга и привлечение капитала в последние десять лет откладывало этот день, но больше этого не будет», — сказал Тодд Диттманн, специалист по энергетическому сектору в инвесткомпании Angelo Gordon & Co.

Совокупный объем кредитов, выданных банками в США американским энергокомпаниям, составляет порядка $650 млрд, или около 3,5% активов банков, свидетельствуют данные JPMorgan.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что американские сланцевые компании к концу июня вернут на рынок около 500 тысяч баррелей нефти в сутки — примерно четверть выпавших из-за пандемии объемов добычи США.

Белорусский кризис

Судя по всему, кто-то старательно пытается убедить президента Белоруссии в агрессивных намерениях России в отношении республики.

В частности, ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что «Газпром» якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией.

Лукашенко моментально заявил, что Белоруссия сможет найти альтернативные каналы поставок природного газа.

«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу, цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ, и альтернатива есть, можно ее найти», — сказал он.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«По сведениям министерства энергетики России от сегодняшнего дня, никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь, нет», — заявил Мезенцев.

Несмотря на все разногласия, Белоруссия продолжает покупать российскую нефть для своих НПЗ, и в III квартале надеется получить до 5,75 млн тонн энергоресурса по трубопроводу «Дружба».

При этом, конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке.

Такие закупки проходят вопреки повышению на $29,5пошлинs на экспорт нефти из РФ с 1 июля 2020 года. Это ясно говорит о том, что белорусские НПЗ пока невозможно загрузить нефтью из альтернативных источников.

Тем временем Евросоюз продолжает оказывать давление на Белоруссию в вопросе строительства БелАЭС.

Так, президент Литвы Гитанас Науседа в ходе онлайн-саммита «Восточного партнерства» обратился к премьер-министру Белоруссии Роману Головченко с призывом выполнить требования ЕС относительно стресс-тестов до начала эксплуатации БелАЭС.

«Президент напомнил, что Литва категорически отказывается покупать электроэнергию, произведенную на небезопасной электростанции», — говорится в материале пресс-службы главы госсударства.

Головченко в ответ заявил, что Белоруссия готова к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом по вопросам ядерной безопасности, так как Минску нечего скрывать в этой области, все международные договоренности по его словам страна соблюдает.

Белоруссия также согласилась провести обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС и проинформировала об этом европейских партнеров.