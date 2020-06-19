Митинг 17 июня, проведенный Партией Шария перед Офисом президента Украины, застал националистов врасплох и не дал провести мобилизацию своих сторонников. Но в «Национальном корпусе» уже пообещали открыть сезон охоты на «красно-белых»

«Я только что вернулся из полка («Азов». — Авт.) и готов непосредственно убрать этот мусор с улицы», — написал 17 июня Андрей Билецкий в своем официальном Telegram-канале. Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С аналогичными заявлениями выступили и лидеры региональных отделений «Нацкорпуса». Например, глава отделения «Национального корпуса» в Харьковской области, ранее боец полка «Азов» Константин Немичев написал в Facebook: «Если СБУ или другие органы не замечают, такой гниющий прыщ у нас под боком, то мы, украинские патриоты, имеем полное право уничтожить этот воображаемый проект. Мы объявляем сафари на терпил, которых Шарий провоцирует, сидя за границей. А в конце доберёмся и до Анатолия. Удачной охоты».

Далее Немичев попросил своих читателей: «Если у вас имеется какая либо информация о представителях ПП Шария в Харькове, просьба сообщить в лс».

В свою очередь, глава отделения «Нацкорпуса» в Черкасской области записал видеообращение с соратниками, которое выложил в Telegram: «Я — ветеран российско-украинской войны Дмитро Кухарчук. В 2014 — 2015 годах я воевал в рядах полка «Азов»… Вчера в Киеве ватник, педофил Шарий собрал марш ЛГБТ, секс-меньшинств. Они заявили, что улица за ними. Я заявляю о том, что улица за националистами. Сегодня весь день в Черкассах мы искали их «улицу». Не нашли абсолютно никого. Я призываю всех присоединяться к нам. А вы, шариевцы, приезжайте в Черкассы, мы вас ждем».

Предполагается, что именно харьковский «Нацкорпус» записал и первое видеообращение в адрес Шария, опубликованное 18 июня в 12:04 в популярном новостном сообществе KHARKIV 1654 в Facebook, а в 12:26 перепечатанное Klymenko Times.

Кухарчук 9 марта 2019 года возглавил атаку активистов «Нацкорпуса» на предвыборный митинг Петра Порошенко в Черкассах, охраняемый силовиками, и лично дрался с главой Нацполиции в области. Годом ранее именно его бойцы привлекли к себе внимание всей страны, угрожающе появившись в балаклавах на заседании Черкасской городской рады, чтобы заставить депутатов «голосовать правильно». Так что к угрозам этого бывшего футбольного хулигана стоит отнестись серьезно. «Самая независимая и прогрессивная партия». Кто стоит за спиной у Шария-политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, в «Нацкорпусе» не ограничились только обещаниями.

«Они решили нападать на тех, кто начал разъезжаться (с митинга 17 июня в Киеве. — Авт.), — сообщила 18 июня в Telegram жена Шария (как говорят, реально управляющая и его блогом, и партией) Ольга. — В Харькове на скорости выбили окна в автобусе, когда ребята возвращались. В Запорожье в темноте по приезду нападали на женщин. В Мариуполе нападали».

Аналогичную информацию, несколько различающуюся в деталях, опубликовал в Telegram и сам Шарий: «Ночью в Запорожье напали под штабом. Пять женщин пострадавших. В Харькове разгромили автобус тех, кто… ездил».

Про случившееся в Харькове есть сообщения и в вышеупомянутом сообществе KHARKIV 1654 в Facebook, где опубликована и видеозапись из подвергшегося нападению автобуса. Впрочем, как уточняется там же, атаку произвел не «Нацкорпус», а «Фрайкор».

«Фрайкор» — сравнительно небольшая (несколько десятков человек), но очень активная праворадикальная группировка, апеллирующая к общему с «Нацкорпусом» наследию организации «Патриот Украины», но действующая самостоятельно. Именно на счету «фрайкоровцев» имевшие место за последние годы в Харькове и акции против памятника Жукову, и нападения на левых активистов или кандидатов в депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Про Запорожье есть рассказ от очевидца в репортаже на «Украине.ру»: «Примерно в час ночи автобусы въехали в Запорожье. Большая часть пассажиров вышла по ходу движения и отправилась по домам. Оставшиеся человек 10, в том числе женщины, которым нужно было ехать в более отдаленные районы или в областные города, добрались на автобусе до ул. Гагарина, где расположен офис партии Шария. Выгрузились, перешли на другую сторону проспекта, когда в темноте из кустов с криками выскочили человек 15 боевиков с палками, кирпичами и газовыми баллончиками. Люди бросились врассыпную. Когда снова собрались вместе, оказалось, что одному нанесли сильные травмы головы, у одного рассечение в районе ребер (не понятно, палка или все-таки нож), у двоих газовые ожоги на лице. Дальше скорая, полиция, всё как положено».

Про Мариуполь вечером 18 июня была опубликована информация на странице отделения Партии Шария в Донецкой области в Instagram: «Пока делегация Донецкой области возвращалась из Киева, неизвестные разбили окна офиса областной ячейки и разрисовали фасад». С упоминанием далее: «На нашу колонну автобусов тоже готовили засады. И несколько раз пытались напасть. Но благодаря нашей службе безопасности, нам удалось избежать прямого столкновения. И тогда они пошли громить офис». Зачем Офису президента «партия Шария»? Политтехнология протестов © Facebook, Партія Шарія

Имели место нападения 17 — 18 июня на офисы Партии Шария в Херсоне и Черкассах, которые также закончились малеванием граффити или разгромом фасада.

При этом, я бы не стал разделять тот оптимизм, который излучает в Telegram и YouTube Ольга Шарий (почему-то даже больше, чем ее муж). Писать «как мы посадили на ж**у праворадикалов» из Парижа удобно, но несколько неверно.

Реальный мобилизационный актив по всей стране только у «Национальных дружин», военизированного крыла «азовского» движения, более 1000 человек, что мы дважды имели возможность видеть в ходе их маршей в Киеве 28 января 2018-го и 2 марта 2019-го. И он за прошедшие годы «закалён» в драках с оппонентами и полицией. Это уж помимо того, что часть актива «Нацдружин» рекрутирована из рядов футбольных фанатов, которые обладают отдельным опытом уличных драк, причем массовых.

Другое дело, что пока мобилизации не проводилось, да и удары наносятся «в воздух», потому что непонятно, где искать оппонентов. Сторонники Шария собрались, сели в автобусы, уехали-приехали и разошлись по домам. Офисы партии в регионах, скорее всего, функционируют лишь время от времени. Зачем Офису президента «партия Шария»? Политтехнология протестов © Facebook, Партія Шарія

Дальше пойдет война в привычном для праворадикалов формате, то есть «вычисление» оппонентов через соцсети, «накрывание» их пикетов и сборов и т.д. У тех же футбольных фанатов или националистов опыт в этом немалый.

И жертвами в этой войне окажутся отнюдь не благополучно и богато живущие в Париже супруги Шарий, а те, кто насмотрелся их роликов и уверен, что бояться нечего, «мы всех победили и устрашили». А это далеко не так. При этом, массовое переключение актива националистов на Партию Шария очень на руку действующей власти, на которую до этого приходились основные атаки праворадикалов. Что тоже наводит на определённые мысли.