На Украине реальные очертания обретает «партия мэров» - в пятницу, 19 июня, состоится ее официальная презентация. В состав политсилы войдут мэры Днепра Борис Филатов, Житомира Сергей Сухомлин, Александр Сенкевич из Николаева и Алексей Каспрук из Черновцов

Что известно о партии мэров?

Еще в начале мая, по инициативе мэра Киева Виталия Кличко, втайне от СМИ и общественности, начались консультации по поводу создания политсилы, объединяющей руководителей крупных городов страны для участия в местных выборах. В них, помимо Кличко и Филатова, участвовали ряд градоначальников областных центров, были представители от мэров Одессы и Харькова. Также присутствовали представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Данная идея далеко не нова: еще в прошлом году ее пытались реализовать Геннадий Кернес и Геннадий Труханов путем придания одесской региональной партии «Доверяй делам» всеукраинского статуса. Позже они вошли в «Оппозиционный блок», но какого-либо успеха в ходе парламентских выборов не достигли.

Теперь же «партия мэров» зарегистрирована в Минюсте под названием «Пропозиция» («Предложение»). По замыслу организаторов, ключевое в имени их партии — это слово "позиция". Партия должна защищать интересы местного самоуправления перед центральной властью, чтобы оно было максимально сильным. Но если копнуть глубже, то выходит, что фронтменом политсилы выступает скандальный мэр Днепра Борис Филатов, а она в целом имеет весьма слабые перспективы, несмотря на то, что составлена из оппозиционно настроенных к президенту Зеленскому руководителей городов. Так, ранее «Пропозиция» называлась «Новая европейская Украина», и была зарегистрирована на некоего Андрея Пильченко. Человек с таким же именем, отчеством и фамилией возглавляет департамент торговли и рекламы Днепровского горсовета. А спонсором проекта выступает друг и партнер Филатова Геннадий Корбан, ранее возглавлявший правую партию УКРОП, которую он создавал совместно с Игорем Коломойским. Ныне, как известно, Корбан и Коломойский находятся в состоянии конфликта. «Лебедь, рак и щука». Украинская «партия мэров» не имеет перспектив — Бизяев © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Консультирует партию мэров политтехнолог Сергей Гайдай — тот самый, что привел в Раду «Народный фронт» и Яценюка. Кстати, политтехнолог в 2015 году входил в стратегическую группу политической партии УКРОП и рвался в депутаты Киевсовета, но не вышло. В политическом портфолио Гайдая работа в избирательных кампаниях Виктора Ющенко (в 2002 году — по выборам в Верховную Раду, в 2004-м — в президенты), Анатолия Кинаха (в 2004-м — в президенты).

Что касается идеологии партии, то она заявлена как центристская, а в самой программе содержится сочетание различных норм — от социал-демократии до либертарианства. Главный акцент делается на сильном местном самоуправлении.

Ранее центральная власть пыталась заблокировать создание «партии мэров» путем принятия законопроекта, по которому зайти на выборы сможет партия, имеющая представительство в 2/3 страны, а для прохождения в местные советы предусматривался 5%-ный общеукраинский барьер. Однако позже в результате возмущения общественности от этих планов отказались.

Интересно, что в состав «партии мэров» не войдет достаточно много знаковых фигур. Не будет там экс-премьера Гройсмана, что обусловлено его чересчур большим антирейтингом, то есть «зашкваренностью» сотрудничеством с экс-президентом Петром Порошенко. Отсутствуют в ее рядах мэры наиболее знаковых украинских городов — Киева, Одессы и Харькова, причем у каждого есть свои мотивы.

Почему без мэров Киева, Харькова и Одессы партия — мертворожденный проект

Столичный городской голова Виталий Кличко, стоявший у истоков переговоров, в итоге решил выдвинуться под эгидой собственной партии УДАР, что еще обусловлено тесным сотрудничеством с Офисом президента. Как оказалось, боксер не захотел вливаться в новый проект на общих условиях, а требовал лидерских полномочий, которые уже «присвоил» себе Борис Филатов. По данным некоторых Telegram-каналов, Кличко может возглавить проект, подконтрольный ОП. Еще одной причиной является наличие президентских амбиций у киевского мэра, из-за которых он не желает «сливать» свою политсилу в состав «Пропозиции». Тем более, что последняя ориентирована сугубо на региональный уровень.

Что касается двух Геннадиев — Кернеса и Труханова — против них выступили другие «коллеги», настроенные националистически, в частности мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Днепра Борис Филатов и Львова Андрей Садовой. И если для Труханова в теории ужиться с данными персонажами еще было бы возможно, то для Кернеса, занимающего более последовательную идеологическую (скорее пророссийскую и просоветскую) позицию, вряд ли.

Вошедших в «Пропозицию» мэров объединяет, помимо оппозиционности Зеленскому и приверженности национализму, стремительно проседающий рейтинг. Сенкевич за время своей каденции не смог что-то существенно улучшить в Николаеве. Садовой весьма приелся львовянам и не в состоянии предложить им что-то принципиально новое. Филатов смог стать мэром лишь благодаря покровительству Петра Порошенко и Игоря Коломойского, а также популярной в 2015 году идее «нападения России на Украину». Сейчас мэр Днепра, последовательно разругавшись со своими соратниками, проводит крайне непопулярную среди жителей города политику ненависти к русскоязычному населению. Поэтому объединение в новый проект, оппозиционный Зеленскому и основанный на фундаменте регионализма — попытка дать избирателю хоть какой-то смысл в голосовании за их кандидатуры. Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

Этого нельзя сказать про Труханова и тем более про Кернеса. Они оба будут участвовать в выборах под эгидой партии «Доверяй делам» и имеют немалый рейтинг. Но этим общее в них исчерпывается. Кернес продолжает эксплуатировать образ «крепкого хозяйственника». Наступив себе на горло и объединившись с бывшим врагом, президентом группы DCH, местным олигархом Александром Ярославским, он предпринимает серьезные усилия по улучшению городской транспортной, коммунальной, рекреационной инфраструктуры, возрождению местной промышленности. Это, естественно, по достоинству оценивается горожанами. И даже потенциальный конкурент Михаил Добкин, понимая бесперспективность борьбы с Кернесом, решил попытать счастья в Киеве.

В свою очередь, Труханов за последнее время большими успехами на хозяйственной почве похвастаться не может. Считается, что он и не против войти в новую партию, но не договорился о «цене вопроса». Сейчас мэр Одессы пытается завоевать симпатии одесситов на идеологической платформе, играя на противостоянии Киеву. Например, он демонстративно вслед за мэром Черкасс Анатолием Бондаренко смягчил карантин. Однако в своих действиях Труханов проявляет крайнюю непоследовательность, желая усидеть на нескольких стульях: то выражает публичную поддержку скандальному художнику Александру Ройтбурду, оскорблявшему погибших 2 мая 2014 г., то внезапно вспоминает о необходимости возвращения названий улиц Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. У одесситов возникает к нему все больше вопросов в связи с его договорняками с Порошенко и содержанием националистических группировок. И за Ройтбурда, и за Жукова. Мэр Одессы Труханов пытается усидеть на всех стульях © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

«Ключевой парадигмой работы Труханова на своём посту заключалось представление о том, что одесситы, мол, и так за него проголосуют, и основные усилия следует сосредоточить на том, чтобы умаслить киевское начальство. Так в 2015-м он умасливал Порошенко, так же он сейчас пытается умаслить — не Зеленского лично даже, Труханов понимает, что Зеленский — пустое место — а доминирующие группы влияния в Офисе президента и их представителей на местах. И не то, чтобы я считал такую стратегию совершенно бессмысленной. Но лично мне она кажется унизительной для Одессы и одесситов. Добавлю, что пока я не вижу более достойных кандидатов на пост мэра Одессы, нежели Труханов. Но предпочёл бы, чтобы они были», — пишет в своем Telegram-канале известный одесский журналист Юрий Ткачев.

Таким образом, «партия мэров» без участия руководителей Киева, Харькова и Одессы, вне зависимости от ее идеологической окраски и позиционирования, не сможет выйти на всеукраинский уровень. Ее успех будет зависеть только лишь от успехов или неудач градоначальника в каждом конкретном городе, а партийный бренд сам по себе вряд ли сможет им добавить электоральных баллов. Исходя из этого, можно констатировать, что она является мертворожденным проектом без внятных политических перспектив.