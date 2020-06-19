События в Белоруссии становятся все эпичнее. Еще позавчера главной сенсацией было заявление Лукашенко о найденной альтернативе российскому газу, и все яйцеголовые эксперты стали хором ломать голову над тем, что это за альтернатива. Вчера задачу усложнили. Добавилось задержание соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико и его сына

Папа в СИЗО КГБ г. Минска, сын пока не там и вообще не понятно, за что его задержали. Снизу постучали: в МИД вызвали послов стран ЕС, с тем чтобы глава комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель рассказал о преступлениях Бабарико и намекнул на иностранное вмешательство в выборы. Перед лицом таких событий слова Бацьки про альтернативный газ померкли и свернулись в трубочку.

Закрадывается подозрение, что все идет по какому-то таинственному «меню», когда следующий день заставит не думать о вчерашнем. Но мы-то помним.

Таинственный газ

Первый вопрос: что за место, где Бацька нашел газ? Второй: неужели он дешевле российского? Третий и последний: как его будут доставлять в Белоруссию? Подчеркнем красным карандашом: Лукашенко говорил не о «реверсе», газ в котором также по происхождению российский. И если это так, остается только американский СПГ.

Договоренности о поставках ведутся с момента визита в Минск госсекретаря Майка Помпео. Все озвучено официально. Эта «альтернатива» рассчитана не только на ситуативную Белоруссию, но в основном на Польшу, страны Восточной Европы и Украину. Минск в этой схеме появился случайно и не факт, что будет его покупать. Но пока ведутся агрессивные переговоры, он нужен как сигнал Москве. Польша строит терминал для этих целей, и он дороже российского. Вопрос только в способе доставки. Ведь все газопроводы, идущие через РБ, принадлежат Газпрому, как и вся газотранспортная сеть Белоруссии. Газпром, после замены руководства Белгазпромбанка, которую там называют «рейдерством», никакого согласия ни на что не даст. Абзалов: Лукашенко будет непросто передать власть в Белоруссии своим родственникам © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее те, кто увязывает Белгазпромбанк, заявления по «альтернативному» газу и переговоры с Газпромом — на верном пути.

Буря в стакане

Вернемся в среду, 18 июня. Одновременно с заявлениями Лукашенко, из темных глубин сообщества Telegram, прогремела информация, что с 1 июля Газпром перекроет поставки газа в Белоруссию. Этот вброс был во сто крат усилен ботофермами. Настолько, что это даже заинтересовало официальные СМИ. Ситуация казалась хоть и немыслимой, однако же по уровню градуса накала событий вполне вероятной. В общем, белорусские и иностранные СМИ пошли к послу РФ в Минске, и он успокоил общественность, сказав, что информация из «телеги» — фейк и вообще не стоит слушать, что продуцируют Telegram-каналы.

Дмитрий Мезенцев сказал, что «лучше доверять официальной информации».

Трудно спорить. Но официальной информации не было! Посол добавил: «Нет никаких оснований думать, что с какого-то дня в июне или июле или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь». А в Министерстве энергетики Белоруссии сказали, что официального письма от российских партнеров не получали. При этом была озвучена типовая сигнальная информация, которую поручено озвучивать при любом информационном поводе.

«Министерство энергетики Беларуси заинтересовано в продолжении переговоров с российской стороной по условиям поставок газа и нацелено на конструктивный диалог. Рассчитываем, что совместно с российскими коллегами удастся найти сбалансированные решения с учетом взаимных интересов и необходимости продолжения сотрудничества», — подчеркнули в пресс-службе Минэнерго РБ.

Telegram-каналы, разумеется, еще те. Но тут, как говорил классик, «все не так однозначно» — дыма без огня не бывает. И наряду с прочими слухами носятся и такие, которые утверждают, что Минск, подписав накануне Нового года соглашение с Газпромом по 127 долларов за тысячу кубометров, за газ не платит. А вот это является чистейшей воды фейком. РБ платит. По условиям контракта Газпром доставляет газ до границы Белоруссии за 127 долларов за тысячу кубометров. От границы до конечных потребителей поставки газа осуществляются компанией Газпромтрансгаз Беларусь — это белорусская "дочка" Газпрома. За это компания получает надбавку в размере 19-20 долларов. Она же исправно платит Газпрому, поэтому оснований для прекращения поставок газа и правда не имеется. Ходят слухи, что Россия уже готова была рассмотреть снижение цен, но тут случился «рейдерский захват» Белгазпромбанка. Может, и так, хотя слишком уж это драматургично увязано.

А был ли долг?

Главным итогом газового спора стало то, что теперь долгосрочные контракты на поставки газпромовского газа заключаться не будут. Настоящий действует лишь в 2020-м. Это несколько усложняет жизнь руководству Газпрома, ведь теперь «готовить сани» нужно каждое лето. И в конце мая глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания готова начать переговоры с РБ по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.

Вот откуда именно информация о задолженности. Просто кто-то слышал звон и не понял, где его источник. В Минэнерго Белоруссии сказали, что ничего никому не должны, и уточнили то, что не сказал Миллер. В частности, о разногласиях по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности. Что это такое несведущим людям не ведомо, да и не особо-то и интересно. Потому что ежу понятно, что белорусская сторона пользуется финтами и кунштюками. «Калорийность» использована как зацепка для пересмотра стоимости всего газа. Такое понятие правда существует. Надбавка же за калорийность занимает одну десятую от той задолженности, которая образовалась. Белоруссия не платит именно эту надбавку за поставки газа от границы до конечных потребителей.

И вот вам еще кролик из цилиндра: оказывается, в 2016 году между Минском и Москвой возник похожий газовый спор, тогда он разрешился после личной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но это все, разумеется, чепуха, не имеющая никакой юридической силы. Все гораздо серьезнее, и «калории» тут совсем ни при чем.

Хитрый план Бацьки

Вернемся к главному вопросу: что за неведомый источник газа нашел Лукашенко? Если найти альтернативных поставщиков нефти в Белоруссию технически возможно, то вариантов импорта газа нет совсем. Минск может закупать только через Украину или Польшу. Но только если Газпром, владеющий белорусской газотранспортной системой, позволит. А он не позволит. Никакой возможности диверсификации закупок газа нет, Бацька явно блефует.

Страна соединена транспортной системой с Польшей, Литвой и Украиной. Учитывая значительные объемы потребления, полностью закрыть потребности Белоруссии могла бы закупка газа из Польши при использовании газопровода Ямал — Европа в реверсном режиме. Но Газпрому труба нужна в аверсном режиме. Как уже было сказано, Газпром владеет оператором белорусской газотранспортной системы Газпромтрансгаз Беларусь, приобретенным по итогам аналогичного газового конфликта в 2006 году. С учетом действующих юридических и контрактных условий поставки из Польши невозможны. Так думали до Белгазпромбанка. А после размышляют, не может ли его судьба постигнуть и Газпромтрансгаз. А почему нет? «Обещали судьбу Чаушеску». Шпаковский объяснил жесткие меры Лукашенко против оппозиции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Поставки из Латвии или Литвы по газопроводу Вильнюс — Ивацевичи (600 млн кубометров в год) и из Украины по трубопроводам Ивацевичи — Долина, Торжок — Долина (до 6-8 млрд кубометров в год) теоретически возможны. Но есть нюансы. Во-первых, эти ветки никогда не использовались для магистральных поставок. В каком они состоянии и потянут ли такую задачу, не знает никто. Во-вторых, российский газ обходится Литве дороже, чем Белоруссии, а СПГ в среднем еще дороже. Значит (и это в-третьих), цена газа с учетом издержек на организацию такого маршрута будет выше, чем 127 долларов за тысячу кубометров.

Так что же ищет Бацька? Ключевое слово: спотовый рынок. Он в Европе. Задача Лукашенко — дотянуться до европейских спотовых площадок, где средняя цена газа сегодня, в условиях его избытка, составляет около 60 долларов за тысячу кубометров. Вот куда «бурит» Александр Григорьевич, на каких горизонтах он хочет докопаться до дешевого газа. План гениальный, но выполнить его далеко не так легко, как кажется. Но теоретически возможно. Но есть существенный «упс». 60 долларов — это здесь и сейчас. Для долгосрочной перспективы это не годится, от слова совсем. А вдруг цены поднимутся до конца года. Что тогда? А если подскочат панически? Плохой план — сиюминутная выгода.

Следствие ведет КГБ

И все-таки совпадение, что «шухер» в Белгазпромбанке случился одновременно с переговорами с Газпромом на совсем другую тему — не совпадение. По идее, замена руководства иностранного банка должна была распугать инвесторов, послужив им негативным сигналом. Но не распугала. Почему? Все потому, что по статистике Россия и правда крупнейший инвестор. И мы все привыкли так считать. Общая сумма инвестиций — 32,9 млн долларов. А вот и другие внешние инвесторы. Кипр — более 39 млн долларов. ОАЭ — 39,1 миллиона. Иран — почти 32 млн долларов. Наконец, КНР инвестировала 87,2 млн долларов.

Привычная нам картина мира в корне меняется. Оказывается, ключевые инвесторы РБ — Китай, офшоры и шейхи. А РФ на последнем месте. В общем, ситуация с Белгазпромбанком в этом свете представляется отнюдь не ликвидацией конкурента на выборах, о чем думают все. А как раз это выглядит, как попытка надавить на Газпром, который в этом году переживает трудные времена. Это закон джунглей. Уступать нельзя, но Газпром уступил Украине. Как результат — очередь из желающих оторвать себе кусок пожирнее. Польша первая, а Белоруссия, видимо, вторая.

Минск просит снижения цены, ссылаясь на резкое снижение спотовых цен в Европе. Газпром менять цену отказывается, ссылаясь на долги, Минск долг не признает, ссылаясь на недостаточную «калорийность». В этот момент и «похищают» "дочку" Газпрома. Материал собирали давно, следствие вел КГБ с помощью иностранных партнеров. Это именуется шантажом.