Президент Белоруссии Александр Лукашенко ярко проявляет свой жесткий стиль по отношению к оппонентам, но на этот раз делает это немотивированно жестоко, отмечают политэксперты

Предвыборная кампания в Белоруссии перешла в горячую фазу. К середине июня стало известно об открытии второго уголовного дела против белорусского блогера Сергея Тихановского, который планировал принять участие в президентских выборах.

Его жена Светлана, решившая вместо мужа выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, рассказала о поступающих ей угрозах.

Большие проблемы соперника Лукашенко

Одновременно в Белоруссии ведётся расследование против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах, Виктора Бабарико, заявившего о сборе необходимого числа подписей для выдвижения своей кандидатуры.

Власти страны заблокировали избирательные счета Бабарико. Согласно белорусскому законодательству, избирательная кампания кандидата в президенты может финансироваться только с подобного счета. Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

В офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела. В самом банке ввели временного управляющего, хотя Госкомимуществу Республики Беларусь принадлежит лишь 0,097% акций Белгазпромбанка, а прочее — в равных долях «Газпрому» и Газпромбанку, то есть российским акционерам.

Уже в четверг, 18 июня, Бабарико и его сын Эдуарда, возглавляющего инициативную группу политика, задержали для дачи показаний в департаменте финрасследований в рамках дела «Белгазпромбанка». Виктора Бабарико задержали. При этом у него дома, в деревне Мочаны Логойского района, прошёл обыск.

По мнению Бабарико, действия властей носят политический характер.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок. Экономика от Лукашенко. Что происходит сейчас с Белгазпромбанком © РИА Новости,

Волнение Евросоюза и «низкая политическая культура властей»

Накануне посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в стране.

То, что Европейский союз решил сделать заявление по белорусскому направлению, говорит о том, что усидеть на двух стульях Лукашенко не удастся, уверен российский политолог Дмитрий Абзалов. По его словам, президент Белоруссии пытается выстроить отношения с американскими коллегами — госсекретарь Помпео приезжал в Минск, пытается взаимодействовать с европейскими коллегами, а также с Китаем.

«Но, как показывает практика, это не особо получается. Потому что всегда выборы в Белоруссии являются вызовом для европейских политиков. У них был расчёт на то, что Лукашенко будет больше лавировать в сторону Европейского союза от Москвы», — сказал Абзалов в интервью Украине.ру.

Все действия белорусский властей «осуществляются в рамках белорусского законодательства, это суверенное дело белорусской стороны, организации политического процесса», говорит белорусский политолог Александр Шпаковский. Шпаковский: Белорусская оппозиция, угрожая Лукашенко, получает симметричный ответ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Что касается политического преследования, я бы сказал, что, к сожалению, во всех странах постсоветского пространства пока политическая и правовая культура и властей, и оппозиционных сил, и населения является достаточно низкой. И в России, и в Белоруссии, и в других государствах», — заявил политолог.

«Белоруссия продержалась благодаря прочному союзу с Россией»

Очень жесткие действия Лукашенко отношении оппозиции абсолютно немотивированы, считает политолог Ростислав Ищенко. Складывающаяся в Белоруссии ситуация с выборами, с избирательным процессом никаким образом не побуждала Лукашенко к таким жестким действиям.

«Я могу объяснить это только тем, что окружение Лукашенко убедило его в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение.

Но Лукашенко угодил в ловушку, так как, во-первых, Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще. При этом нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией», - сообщил эксперт.

Он подчёркивает, что Белоруссия «продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией», так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть.

«Сейчас, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу. Так что, я думаю, это спецоперация наших западных «партнеров», — заявил Ищенко. Ростислав Ищенко: Жесткие действия Лукашенко против оппозиции — спецоперация Запада © РИА Новости, Нина Зотина

Жесткий стиль Лукашенко

Все мы знаем, что стиль правления Александра Лукашенко достаточно жесткий. Почему же тогда оппоненты ждут от него какой-то слабости, задаёт риторический вопрос Александр Шпаковский.

«Когда они обещали ему Майдан, судьбу Чаушеску (генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, расстрелянный в 1989 году по приговору трибунала. — Ред.), когда обещали прийти в «гости» в его резиденцию?

Понятно, что, играя в такую игру с властями, государством и правителем, которого они сами называют авторитарным лидером, можно получить симметричный ответ», — сказал политолог.

А Дмитрий Абзалов отмечает, что впервые Лукашенко идет на выборы без такой серьезной поддержки, как ранее… Он переживает одну из самых сложных политических кампаний, и связано это с двумя особенностями.

«Первое: это достижение исключительно самого президента Белоруссии. Он умудрился рассориться с основными партнерами, а без серьезной поддержки с Запада и с Востока столкнулся с очень большими сложностями, связанными с внутренней оппозицией. Что интересно, есть неплохие шансы на успешную политическую борьбу у тех его оппонентов, которые не относят себя к евроориентированным коллегам. Станет оберегом. Зеленскому передали подарок от Лукашенко и вместе с ним еще кое-что © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Вторым важным фактором ухудшения ситуации стала коронавирусная инфекция. Белоруссия ее очень плохо пережила. Действия, которые при этом Лукашенко осуществлял, в частности, не вводил карантин, проводил парады, хотя эпидемиологическая ситуация была сложной, не нашли понимания у населения. Из-за этих двух факторов избирательная кампания была непростой», — сообщил эксперт.

«Уникально антироссийская» кампания

Во время прошлых избирательных кампаний Лукашенко подчеркивал прочную связь с Россией и в перспективе — интеграционные планы, отмечает Ростислав Ищенко. Глава Белоруссии выигрывал выборы как союзник России, а не как ее противник. Но в этот раз дело обстоит иначе.

«Эта кампания пока что по накалу антироссийской риторики и по реальным действиям белорусских властей уникальна», — сказал политолог.

Лукашенко в целом все свои предвыборные кампании позиционировал себя как защитника белорусского государства, суверенитета и национальных интересов. Это неотъемлемая часть образа действующего президента, и абсолютно не важно, на каком направлении он действует, на западном или на восточном, заявил Александр Шпаковский.

«Несмотря на все странные для белорусского уха разговоры о развороте на Запад, которые часто публикуются в российской прессе какими-то экспертами и обозревателями, Белоруссия продолжает состоять во всех проектах с участием Российской Федерации, существующих на территории постсоветского пространства», — отметил политолог, добавив, что предпосылок к тому, что союзные отношения могут быть разрушены, нет. Лукашенко: Главное — не отдать страну разгильдяям © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Лукашенко в ситуации осаждённой крепости

Лукашенко, который раньше был не против дать поучаствовать в голосовании слабым кандидатам с целью легитимизировать процесс, сейчас находится в более сложной ситуации. Об этом говорит Дмитрий Абзалов.

Тот факт, что Лукашенко устраивает совещания в КГБ по поводу того, что мы не допустим майдана, что мы знаем, откуда ветер дует — хотя совершенно непонятно, с востока или с запада — говорит о том, что у Лукашенко очень серьезная проблема, сообщил эксперт.

«Судя по всему, Лукашенко сейчас в ситуации осажденной крепости. Европа начинает к нему скептически относиться из-за того, что он стал «паковать» оппозиционеров. Москва тоже относится к нему без доверия, уходит на рациональные рельсы. Поэтому Лукашенко придется опираться на свои внутренние резервы», — заявил Абзалов.

Главное же, подчеркнул политолог, что процесс наследования, «который Лукашенко выстраивает в отношении семейного сегмента, будет не такой простой»: борьба идет не только и не столько за текущее президентство, понятно, что Лукашенко его так или иначе легитимизирует, а за то, насколько без проблем пройдет передача власти.