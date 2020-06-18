Кабмин Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики". Документ подписали представители двух ассоциаций "зеленой" энергетики - Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации. В Кабмине надеются, что присоединятся и другие инвесторы

"Меморандум должен стать основой законопроекта, который должен пройти голосование в парламенте для того, чтобы его условия могли быть реализованы", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Зелёный меморандум», МВФ дал кредит, Кабмин обещает снизить тарифы. Главное в экономике Украины 5-11 июня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его словам, договоренности — это добрая воля бизнеса, который откликнулся на просьбу государства пойти на определенные уступки.

Источник сверхприбыли

"Зеленые" тарифы были введены на Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они не только в несколько раз выше, чем тарифы за атомную и тепловую энергию, но и зафиксированы в евро.

В свое время с подачи энергетических лоббистов государство дало долгосрочные гарантии закупки энергии из ВИЭ по повышенной цене — законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение "зеленого" тарифа на неизменном уровне до 2030 года. Из-за высокого тарифа (0,18 евро за один киловатт) в последние несколько лет "зеленая энергетика" на Украине переживает настоящий бум, а "зеленый тариф" из стимулирующего фактора стал источником сверхприбыли. По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, к маю 2020 года общая мощность всех "зеленых" электростанций выросла почти до 7 ГВт. Это на 71% больше, чем в 2018 году. За 2020 год объекты ВИЭ должны произвести электроэнергии на 52 млрд грн (136 млрд руб.).

Согласно данным Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "зеленая" энергетика забирает 26% всего денежного оборота на рынке электроэнергии. Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год более 14 млрд гривен (36 млрд руб.). Больше всех — компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн (12,2 млрд руб.) и заняла 25,5% рынка.

Задолженность ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников на начало июня 2020 года достигла 14 млрд грн (36,5 млрд руб.). Если не исправить ситуацию, ежегодно долг государства перед "зелеными" производителями будет расти на 26 млрд грн (65 млрд руб.), прогнозируют в профильном министерстве.

Предложенный меморандум, по оценкам правительства, позволит государству экономить 6,6 млрд грн (1,2 млрд руб.) в год, или 2,2 млрд евро за весь период поддержки. В результате достигнутых договоренностей, по словам премьера, тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, а Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами.

Трудные переговоры

Но умерить аппетиты «зеленых» не так просто. Глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в июне прошлого года заявил, что инициирует ретроспективное снижение "зеленого" тарифа и введение дополнительных налогов на производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Такие инициативы вызвали негативную реакцию лоббистов ВИЭ. Инвесторы выступили против идеи Геруса, оформленной в законопроект, который успел поддержать профильный комитет парламента. Письмо инвесторов к президенту Владимиру Зеленскому подписали руководители компаний NBT, "Виндкрафт Украина", LongWing Energy, Greenworx Holding и Akuo Energy.

Переговоры продолжались полгода. Не успели в Кабмине заикнуться о том, что вышли на финишную прямую в подготовке меморандума, как инвесторы снова возмутились. Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины, чтобы «защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию". А послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран — Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи — призвали не допустить невозврата инвестиций. И это не просто призыв.

"Стоит также отметить, что ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленного зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будет осуществляться с большим нежеланием", — заявили послы. Заигрались в зеленую энергетику и «зеленый» тариф. Чем рискует Украина © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

О чем договорились

Согласно меморандуму, производители «зеленой» энергии соглашаются на реструктуризацию "зеленых" тарифов в сторону их уменьшения. В частности, для солнечных электростанций уменьшение тарифов предусмотрено на 15%, для ветровых — на 7,5%;

Также они не против ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах. Кроме того, для производителей ВИЭ усиливается ответственность за несбалансированное производство электроэнергии.

Со своей стороны правительство обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации. Кабмин берет на себя обязательства определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, производимой на новых СЭС, будет определяться уже на аукционах, не будет высокого тарифа", — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписывать меморандум пока отказалась Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, которая также принимала участие в переговорах. Причина демарша — несогласие с позицией правительства по дальнейшему развитию солнечной энергетики, в частности прекращение действующей системы поддержки СЭС в виде «зеленых тарифов» уже с 31 июля. Самоубийственный выбор: Кабмин Украины на четверть поднял тарифы на газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

"Осознавая чрезвычайно сложные условия, в которых оказалась отрасль возобновляемой энергетики Украины, УАВЭ приняла решение, что может поддержать меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики с правительством Украины от 10 июня 2020 года при условии дальнейшей доработки и учета ряда позиций", — отмечено в заявлении ассоциации, обнародованном на ее странице в Facebook.

Шаг вперед и два назад

Экономист Александр Рябоконь считает, что согласованный между правительством и частью инвесторов в ВИЭ меморандум, как и будущие изменения в законодательстве на его основании, к сожалению, не решат ключевые вызовы, которые стоят перед украинской энергетикой. «В целом, столь длительное и мучительное согласование условий меморандума напоминает ситуацию, когда правительство "делает шаг вперёд и два назад". Видимо, сказались и бешеная пиар-кампания ВИЭ-инвесторов на Украине, и откровенный лоббизм их интересов из-за рубежа. Меморандум сам по себе не дает никаких гарантий государству и не может быть запретом для обращения в суд даже со стороны тех инвесторов, которые его согласовали. А согласились с условиями далеко не все. А в судах стороне государства придется объяснять многое — от процентов сокращения "зелёного тарифа" до избирательного подхода к разным "инвесторам"», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

По его мнению, в сложившейся в украинской энергосистеме ситуации простое "косметическое" снижение тарифа без изменения условий оплаты электроэнергии только оттягивает пик кризиса во времени.

«Сколь бы ни страшны были одни из самых высоких в мире "зелёных тарифов", но ещё страшнее законодательно закрепленные гарантии валютных рисков для ВИЭ-инвесторов и государственные гарантии выкупа "зелёной" электроэнергии без полноценной ответственности её производителей за прогнозируемость объёмов и негативное влияние на общую устойчивость энергосистемы. Это приведет к накоплению новых долгов и новому кризису в недалёком будущем.

Открытым также остаётся и вопрос того, как и чем правительство собирается рассчитываться по взятым на себя в тексте меморандума обязательствам перед ВИЭ-производителями в условиях давно сформировавшихся и растущих перекрестных долгов на энергорынке и общим падением энергопотребления вследствие экономического кризиса и пандемии. Эти деньги нужно ещё где-то взять. Путем повышения тарифов для населения и бизнеса? Или обеспечением в виде ОВГЗ, которые, конечно же, снова оплатит налогоплательщик из своего кармана?

С другой стороны, судя по меморандуму, государство на законодательном уровне пока не собирается закладывать возможность выкупа мощностей ВИЭ у несогласных с новыми условиями собственников, пусть и с возмещением вложенных инвестиций. Такой шаг мог бы принести больше пользы в будущем, чем нынешние "косметические правки" и с точки зрения государственных интересов, и с точки зрения инвестиционного климата. Однако, как говорится "имеем то, что имеем" — попытку отложить во времени пик кризиса на украинском энергетическом рынке вместо целенаправленного и стройного плана по его разрешению», — подытожил Рябоконь.