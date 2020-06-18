Крупнейшая страна Латинской Америки с населением более 210 миллионов человек заняла второе место в мире по числу инфицированных и по количеству смертей

В то время как в Европе и Азии власти разных стран открывают границы, а ученые призывают готовиться ко второй волне пандемии, Бразилия никак не может справиться с первой.

По состоянию на середину июня 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Бразилии составило 923 189 человек. За сутки опасным вирусом заразились 20 647 человек. Жертвами коронавируса за один день стали 827 пациентов, таким образом, общее число погибших в Бразилии на сегодняшний день составляет 45 241 человек.

Согласно исследованию Вашингтонского университета, в Бразилии более 125 тысяч человек могут умереть от коронавируса к началу августа. Сейчас в Южной Америке зима и самый разгар сезонного гриппа.

Страна находится на пути к тому, чтобы регистрировать более 4000 смертей в день и к концу июля обогнать США как по числу случаев заболевания, так и по количеству смертей.

Вирус начал распространяться по стране с начала февраля, за несколько недель до знаменитого бразильского карнавала. В конце февраля по всей стране прошли массовые парады школ самбы и уличные вечеринки.

Сначала эпицентром инфекции были богатые районы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Предположительно вирус занесли туда состоятельные жители, вернувшиеся из отпусков в Европе. Очень скоро вирус распространился по окраинам городов и сейчас достиг самых отдаленных районов в бассейне реки Амазонки. Бразилия установила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом © REUTERS, Rahel Patrasso

Большая часть бразильцев то ли из-за бедности, то ли из-за апатии продолжают жить так же, как до эпидемии: они отдыхают на пляжах, посещают вечеринки, ездят в переполненных автобусах.

Тем временем страна достигла переломного момента. Число случаев инфицирования быстро растет. Больничная система балансирует на пределе своих возможностей. Вокруг мегаполисов в срочном порядке вырубаются участки лесов для обустройства массовых захоронений.

В стране не хватает медицинского оборудования и тестов на коронавирус. Главной причиной взрывного роста числа заболевших называют вялую реакцию властей, которые до последнего тянули с введением ограничений.

Поэтому Карлос Мачадо, старший научный сотрудник престижного бразильского Фонда Освальдо Круса, был максимально убедительным. По просьбе официальных лиц Рио-де-Жанейро его команда составила список рекомендаций, что произойдет, если власти немедленно не введут полный карантин. «Это приведет, — предупреждала команда в начале мая, — к человеческой катастрофе невообразимых масштабов». Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

Но федеральные чиновники так и не ввели карантин. Число заболевших и погибших резко возросло. Некоторые бразильские политики, включая президента страны Жаира Болсонару, продолжали настаивать на том, что экономические последствия карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса. «Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба», — заявил президент неделю назад.

В разгар пандемии Болсонару появлялся на демонстрациях своих сторонников без маски, в публичных выступлениях называл коронавирус «легким гриппом», карантинные меры — «истерикой» и призывал граждан вести «нормальный образ жизни».

При этом бразильский лидер предупредил, что страна может прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения по примеру Соединённых Штатов.

Он уволил министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, чьи брифинги успокоили встревоженных бразильцев после того, как они столкнулись с необходимостью соблюдать социальное дистанцирование.

Через месяц в отставку ушел только что назначенный министр здравоохранения Нелсон Тейч. За несколько дней до отставки министр публично раскритиковал указ Болсонару, разрешающий снова открыть салоны красоты и тренажерные залы. Замену Тейчу пока не нашли. Коронавирус на Украине: смягчение карантина и «рекорды по заболеваемости» © REUTERS, Gleb Garanich

Эксперты считают, что от вируса больше всего страдают самые бедные группы населения: жители городских трущоб — фавел, а также коренное население Бразилии. В большинстве трущоб нет закрытой канализации и водопровода, люди живут очень скученно. Это идеальная среда для распространения Covid-19.

Коронавирусная инфекция в Бразилии непропорционально поражает наименее экономически защищенные группы населения. Как и в других странах с расово смешанным населением, таковыми оказываются чернокожие бразильцы. Они составляют больше половины населения страны, но, согласно экспертам, смертность среди них составляет 15,6 человека на 100 тысяч против 9,6 для белых бразильцев.

В Манаусе, седьмом по численности городе Бразилии и столице северного штата Амазонас, белые бразильцы составляют треть от населения. И там ситуация с коронавирусом настолько критическая, что еще полтора месяца назад местные СМИ сообщали, что в городе кончаются гробы, а умерших хоронят по пятеро в одну могилу.

Эпидемия коронавируса добралась и до самых отдаленных районов в бассейне реки Амазонки, где живут коренные жители Бразилии. Космическая программа: Бразилия ищет замену Украине © РИА Новости, Александр Моклецов | Перейти в фотобанк

Респираторные заболевания — главная причина смерти среди коренного населения в обычные времена. Это обусловлено традиционным бытом этих людей: они живут большими семьями, едят из одной посуды и пользуются общими предметами. Ассоциация коренных народов Бразилии утверждает, что уровень смертности от Covid-19 среди коренного населения в два раза превышает показатель по стране.

В Бразилии 38 миллионов человек (40% трудоспособного населения) работают неофициально: они моют машины, продают на улицах сладости и кофе, работают на плантациях и убирают в домах обеспеченных соотечественников. Они перебиваются временными подработками, и, когда их лишаются, им грозит голодная смерть. «Потеря авторитета». Кедми рассказал, как проявили себя власти США и Европы во время пандемии © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

То, что происходит в Бразилии, кажется уникальным экспериментом на глобальном уровне. Большая часть страны далека от достижения коллективного иммунитета, который возникает, когда от 60 до 70 процентов населения были инфицированы или подверглись воздействию болезни или вакцины и теперь могут противостоять ей. К началу июня менее 3% населения имели антитела к ковид-19.

«Мы делаем то, чего ещё никто не делал», — заявил Педро Халлал, эпидемиолог из федерального университета Пелотаса. — Мы приближаемся к пику растущей кривой, и, похоже, что мы бросили вызов вирусу. Как будто это игра в покер, и все мы в ней участвуем».