Уход президента Украины на самоизоляцию не был предусмотрен ни законами, ни подзаконными актами. Но был гениально предсказан Николаем Носовым в книге «Незнайка и его друзья». Про друзей, конечно, в Офисе президента либо хорошо, либо никак. Ну, а в остальном повествование очень даже правдоподобное — если читать сказку, а думать про быль

В самом деле, эта самоизоляция первого лица государства в связи с коронавирусом у первой леди может быть очень удобным тактическим ходом, позволяющим избежать стратегической ответственности за происходящее. Потом и чрезвычайная ситуация образуется. А потом и передача управления чрезвычайной ситуацией кому-нибудь другому — чье здоровье не так ценно, но который живуч в своем министерском кресле дольше всех прочих. А гарант конституции что? А он ничто. Зато жив, здоров, просто прекратил исполнять обязанности, не выходя из карантина. И не приходя в политическое сознание. Всегда ли муж первой леди – президент? © Facebook, Володимир Зеленський

«Незнайка очнулся в совсем незнакомом месте. Он лежал на кровати, утопая в перине. Эта перина была такая мягкая, словно ее наполнили головками от одуванчиков. Незнайку разбудили какие-то голоса. Открыв глаза, он завертел ими в разные стороны и увидел, что лежит в чужой комнате. У самой дальней стены, возле дверей, было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две малышки и разговаривали. Одна была в синем платье из блестящей шелковой материи, с таким же шелковым пояском, завязанным сзади бантом. У нее были голубые глаза и темные волосы, заплетенные в длинную косу. Другая была в пестреньком платье с розовыми и фиолетовыми цветочками. Волосы у нее были светлые, почти белые, спускавшиеся на плечи волнами. Она надевала перед зеркалом шляпу и все время трещала, как сорока».

По поводу первой малышки все ясно — это Юлия Мендель, которая уже год находится у планшета президента. Вполне естественно, что на самоизоляции Владимиру Зеленскому должны были оставить пресс-секретаря — вдруг что ляпнуть надо, а он не справится. Ведь ему тексты пишут записные сценаристы, а она сама, по конспектам Национального университета имени Шевченко, Йельского университета и Варшавской евроатлантической академии. Судя по проколам, училась она так себе. Поэтому, наверное, сразу после назначения, выступая 6 июня 2019 года в ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1, Мендель заявила о случаях, когда украинские военные в ответ на провокации обстреливают на востоке страны гражданские объекты, что приводит к гибели мирных жителей. В связи с этим Генпрокуратура Украины отправила запрос в Офис Президента для получения данных, подтверждающих или опровергающих слова Мендель, но ничего оттуда так и не получила. Видимо, уже тогда ОП готовился к самоизоляции, только постепенно. Генпрокуратура, конечно, могла почитать отчеты миссии ОБСЕ на Донбассе, но это ж язык надо знать.

Кто же вторая малышка, которая осталась с Незнайкой-Зеленским, — вопрос неоднозначный. Может быть, это Ирина Верещук, бывший мэр городка Рава-Русская на границе с Польшей, затем президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, сейчас — нардеп от партии «Слуга народа»? Волосы у нее светлые. До плеч. Верещит все время как сорока. Шляпа — это, конечно, символ статуса. Не исключено, что статуса киевского мэра. Пани Ирина заявилась на этот пост и, без сомнения, переверещит Кличко на любых дебатах. Апокалипсис не состоялся. Три урока эпидемии © REUTERS, Antonio Parrinello

«Незнайке стало смешно. Он хрюкнул, не удержавшись от смеха. Светловолосая моментально отскочила от зеркала и подозрительно стала смотреть на Незнайку. Но Незнайка закрыл глаза и притворился спящим. Он слышал, как обе малышки, стараясь не стучать каблучками, подошли к кровати и остановились неподалеку.

- Мне послышалось, будто он что-то сказал, — услышал Незнайка шепот. — Должно быть, так просто, почудилось… Когда же он очнется? Со вчерашнего дня лежит без сознания.

Другой голос ответил:

- Медуница не велела его будить. Сказала, чтобы я позвала ее, когда он сам проснется.

"Что это за Медуница?" — подумал Незнайка, но не подал виду, что слышит их разговор».

На роль Медуницы может подойти кто угодно. Но, кажется, больше всех подходит Министр МВД Арсен Аваков. По крайней мере, Зеленский не подает виду, что слышит разговоры об Арсене Борисовиче, считает его весьма полезным… И даже не подает виду, когда слышит разговоры о том, что серое кардинальство главного полицейского делает президента куклой на пальце. Что, согласитесь, наводит на мысли о том, что палец закрывает президентские уши изнутри. Но Зеленский храбро отбрасывает такие мысли.

«- Какой храбрый малыш! — снова послышался шепот. — Подумать только — полетел на воздушном шаре!

Незнайка услышал, что его назвали храбрым, и его рот сам собой разъехался чуть ли не до ушей. Однако он вовремя спохватился и сдержал улыбку. Коронавирус и классики литературы: воздушный замок президента НеЗезнайки © mybookland.ru

- Я приду позже, когда он проснется, — продолжал голос. — Мне так хочется расспросить его про воздушный шар. А вдруг у него сотрясение мозга!

"Дудки! — подумал Незнайка. — Никакого сотрясения мозга у меня нет».

Вот в этом месте пора и усомниться в том, что самоизолировали совершенно здорового человека. Потому что совершенно здоровый не сказал бы на пресс-конференции 6 июня такое: «Если человек взялся за какое-то сенсационное громкое дело, он должен его завершить и не бросать. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен его завершить», — подчеркнул Зеленский. Симптомы умственного нездоровья Зеленский демонстрировал и раньше, в марте этого года, когда назвал Авакова «одним из самых эффективных чиновников». Хотя, конечно, тут каким полушарием подумать. Можно тем, которое надуто государственным дилетантизмом. А можно тем, которое обдумывает демарши парамилитарных образований в направлении Банковой. Тут вывод напрашивается однозначный: эффективно получается у стража правопрядка этот самый правопорядок сторожить. По крайней мере, президент не пикнет.

«Светловолосая попрощалась и ушла. В комнате стало тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми глазами, навострив уши. Наконец он приоткрыл один глаз и увидел склонившуюся над ним голову голубоглазой малышки. Малышка приветливо улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, спросила:

- Это вы всегда так просыпаетесь? Сначала один глаз откроете, потом другой.

Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз.

- Значит, вы вовсе не спите?

- Нет, я только что проснулся.

Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала:

- Молчите, молчите! Вам нельзя разговаривать. Вы очень больны».

Вот правду же говорят, что иногда лучше жевать, чем говорить. Не дали Зеленскому поесть во время пресс-конференции — вот и результат: в то время, как он заявлял о планах реализовать программу по строительству и реконструкции мостов, в Днепропетровской области возле Никополя обвалился Алексеевский мост: по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду. Хорошо, хоть попить дали — потом появился повод отлучиться по слегка неотложному делу.

«Незнайка сейчас же вскочил с постели и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорей убежать, так как он знал, что врачи любят угощать своих больных касторкой и мазать их йодом, от которого страшно щиплет тело. Тут за дверью послышались шаги. Незнайка быстро юркнул в постель и накрылся одеялом. В комнату вошли Синеглазка и другая малышка, в белом халате и белой шапочке, с небольшим коричневым чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные щечки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых роговых очков. Незнайка понял, что это и есть Медуница, о которой ему говорила Синеглазка. Коронавирус и классики литературы. Первый год Незнайки — полёт ненормальный © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Медуница подвинула к постели Незнайки стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала:

- Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости! Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось летать на этом воздушном шаре? Молчите, молчите! Знаю, что вы скажете: я больше не буду. Все малыши говорят это, а потом снова начинают шалить».

Вот те и раз! А Медуница у Носова, оказывается, это не он, а она! А Аваков, вроде бы, он. Хотя, судя по Антону Геращенко, судить об этом можно, но можно и оправдать — уж очень советник министра МВД аппетитно тарелку облизывал.

«Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло не то йодом, не то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поежился. Медуница повернулась к нему и сказала:

- Встаньте, больной.

Незнайка начал вылезать из постели.

- Не надо вставать, больной! — строго сказала Медуница. — Я ведь велела вам сесть.

Незнайка пожал плечами и сел на постели.

- Не нужно пожимать плечами, больной, — заметила Медуница. — Покажите язык.

- Зачем?

- Покажите, покажите. Так надо.

Незнайка высунул язык.

- Скажите "а".

- А-а, — протянул Незнайка».

Как известно, сказав «А», надо говорить и «Б». В этом плане наш Незнайка подошел к делу со всей ответственностью и изрек: «При всем уважении ко всем, мы много денег должны международным кредиторам. Очень много. Мы серьезная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать». Серьезная бедная страна. От «А» до «Б» оказалось совсем недалеко. Как от великого до смешного. От космической державы до аграрной. От президента до самоизолянта. Даже дух захватывает от такой скорости деградации. Коронавирус и классики литературы: Президент НеЗЕзнайка и фальшивые ноты © "Приключения Незнайки и его друзей"

«Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и приставила к груди Незнайки:

- Дышите глубже, больной.

Незнайка принялся сопеть, как паровик.

- Теперь не дышите.

- Гы-гы-ы! — протянул Незнайка, трясясь от смеха.

- Чему вы смеетесь, больной? Кажется, я ничего смешного не сказала!

- Как же я могу совсем не дышать?— спросил Незнайка, продолжая хихикать.

- Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на минутку задержать дыхание ведь можно.

- Можно, — согласился Незнайка и перестал дышать».

Фокус с задержкой дыхания нехитрый. Иногда помогает убедить злодея в том, что жертвы рядом нет, и надо искать ее в другом месте. Вчера, например, десятки, так называемых, «активистов» после избрания меры пресечения Сергею Стерненко отправились маршем к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой, а оттуда — к дому президента Владимира Зеленского. Они высказывали недовольство решением Шевченковского суда отправить Стерненко под домашний арест, скандировали "Зелю — геть!" и "Аваков — черт!". Заметьте: Аваков, конечно, черт, но этим дьяволятам он как отец родной, поэтому его не геть. Геть — президента страны, получившего 73% голосов. Против голосов десятков «активистов». Что делать в такой ситуации? Смотри выше: задержать дыхание, что Зеленский и делает. Ведь это он, по Конституции, напрямую руководит силовым блоком — армией, полицией, СБУ — призванным обеспечивать безопасность граждан. А если гарант не может обеспечить безопасность — пусть даже моральную — себе, тут не конституцией надо руковствоваться, а рецептом. Коронавирус и классики литературы. Незнайка-художник и портрет Гуньки в сказочном интерьере © Сказки на ночь

«Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась писать рецепт.

- У вашего больного на плече синяк, — сказала она Синеглазке. — Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к плечу больного. И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно обращаться построже».

«Я ничего не боюсь, потому, что ничего плохого не делаю» — говорит Зеленский. Звучит почти как «я ничего такого не делал и больше не буду». В принципе, он честен перед журналистами и перед нами. Единственное достижение, которое совершил последний президент Украины — это победа над предпоследним. После этого можно было даже не начинать.

«Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и, еще раз строго взглянув на Незнайку, ушла.

Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала:

- Слышали? Вам надо лежать».

Сколько еще «пролежит» Владимир Зеленский, Николай Носов не написал. Придется нам с вами следить за развитием болезни. Потому что пациент скорее жив, чем президент. Как президент он оказался нежизнеспособен. И самоизоляция в этом случае — типа импичмента, но не так больно. А там и президентов научатся трансплантировать. И Украине пересадят здорового. Главное, чтобы новый прижился.