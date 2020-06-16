Такое территориальное объединение, в рамках проводимой на Украине децентрализации, должно включить в себя несколько районов Одесской области: Арцизский, Саратский, Болградский и Тарутинский с центром в Болграде. 

Заслуга по созданию болгарской культурной автономии на юге Украины фактически принадлежит лидеру партии «Наш Край» Антону Киссе.

Болгарская весна

«Антиболгарский» бунт вспыхнул под Одессой. Протестующие перекрыли трассу
«Антиболгарский» бунт вспыхнул под Одессой. Протестующие перекрыли трассу
© Стрингер
Впрочем, без поддержки соотечественников у Киссе ничего бы не получилось. 

20 мая парламент Болгарии принял заявление, которым осудил планы украинского правительства по расчленению Болградского района и потребовал сохранить диаспору. Свои требования болгары подкрепили угрозами: «Поддержка Болгарией вступления Украины в Европейский союз и НAТO оказалась под вопросом, поскольку Киев нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную конвенцию Совета Европы». 

Заявление не осталось без внимания украинских властей. В результате Болградский район не только не уменьшился, но и обрёл перспективу расширения. 

Однако нашлись у подобного плана и противники. Причём не в среде украинских националистов, а внутри местных элит.

Арцизские гастролеры

Не знакомый с местной спецификой читатель может запутаться в названиях районов и сёл и не обратить внимания, кто именно устроил акцию под Саратой. Даже местные СМИ не придают этому обстоятельству существенного значения, однако оно заслуживает самого пристального внимания. 

В селе Сарата, расположенном рядом с трассой Одесса-Рени, проживает крупная болгарская диаспора, насчитывающая до половины численности жителей села. При этом Сарата является центром собственного Саратского района, заселённого по большей части болгарами, гагаузами и русскими. 

Однако в митинге, со свезённой с разных районов области массовкой, жители Сараты не участвовали. О том, что перекрывших трассу людей централизованно свезли, говорят лозунги участников «акции»

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Кто и зачем создал фейковых «одесских партизан»?
© i.ytimg.com

По информации от местных жителей, около 9 утра 15 июня в Сарату заехали два автобуса, из которых вышли до ста человек. Приезжие перекрыли пешеходный переход через трассу и развернули плакаты с надписями «Болград далеко — Арциз близко», «Нет присоединению к Болграду», «Арциз — географический и логистический центр Бессарабии», «В Бессарабии живут не только болгары». 

Казалось бы, где Арциз, при чём здесь Сарата и почему бы приезжим не помитинговать у себя на районе? 

Ответы на эти вопросы лежат в географии Арцизского района, не имеющего важных транспортных магистралей, которые можно было бы перекрыть. Поэтому и пришлось везти людей до ближайшей точки трассы М-15, оказавшейся в Сарате.

Атаманы учителей и коммунальщиков

По удивительному стечению обстоятельств на митинге, на самом деле собранном из работников школ и сельсоветов, но выдаваемом прессе как стихийный протест простых жителей Арциза, оказались депутат Арцизского горсовета Ольга Добрякова, экс-глава Арцизской райадминистрации Сергей Парпуланский и председатель Березовского сельсовета Тарутинского района Федор Желясков

Они охотно общались с прессой и придавали медийную составляющую акции. Инициатором мероприятия оказался Парпуланский, прежде занимавший должность советника председателя Одесской ОГА Сергея Паращенко.

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Битва за Одессу. Чтобы остаться мэром, Труханову надо разругаться с Зеленским
© Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета
Парпуланский руководил Арцизским районом с 2015 по 2019 годы и был назначен на эту должность по конкурсу, устроенному Саакашвили. Добрякова и Желясков, являющиеся членами ОПЗЖ группы Николая Скорика, представляют противоположное крыло политического спектра. 

Впрочем, у подобного союза, казалось бы непримиримых политических противников, есть образец в виде спайки ОПЗЖ и БПП в Одесском облсовете, который год назад не дал «слугам народа» получить полный контроль над Одесской областью. 

Арцизские сепаратисты

Помимо общих фраз о культурном многообразии региона и лозунгов о том, что в Бессарабии живут не только болгары, основное возмущение спикеров митинга вызвало лишение Арциза административных полномочий и передача функций центра в Болград. Это, по мнению Парпуланского негативно скажется на развитии региона. 

Такое возмущение местных чиновников вполне понятно. После присоединения сельских, поселковых и городских советов к объединённой территориальной громаде полномочия данных советов прекращаются, что повлечет полное перераспределении власти в регионе и переформатирование местных элит. 

В случае создания района с центром в Болграде к нему перейдут все административные функции, а арцизская управленческая элита останется без привычной для них «кормушки», в том числе и без контроля над распределением земли в районе. 

Даже в случае проведения выборов в новой болгарской ОТГ «арцизским» и «тарутинским» не удастся установить контроль над советом, ведь в объединённом районе они будут в меньшинстве. Это прекрасно понимает нынешний председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко, который считает Арциз своей вотчиной, контролирует большинство процессов в регионе и не хочет отдавать свой район амбициозному болгарину Киссе. 

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© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Судя по тому, что именно Парпуланский возглавил протестное движение, оно контролируется непосредственно самим Паращенко. Впрочем, о контролируемости данного протеста говорит и его оперативность. Проект разделения Одесской области на шесть районов был обнародован Министерством общин и территорий Украины 5 июня, а уже 9 июня Парпуланский создал инициативную группу противников упразднения арцизского района, которая в этот же день провела брифинг, спустя неделю устроила митинг и грозит Киеву организовать сидячую забастовку под Кабмином.

Активность и беспокойство «арцизской» группировки понятны. Паращенко фактически загнан в угол решением Киева и в случае его реализации может потерять свои сельхозактивы в регионе. Поэтому чиновник и действует по принципу «все или ничего». 

Судя по высоте ставок, нас ожидает громкое противостояние местных элит с Киевом, результат которого предсказать сложно.