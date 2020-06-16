В понедельник, 15 июня, в Одесской области, под селом Сарата Саратского района местные жители перекрыли трассу Одесса-Рени. Люди протестовали против планов Кабинета министров Украины создать фактически болгарский район с центром в Болграде

Такое территориальное объединение, в рамках проводимой на Украине децентрализации, должно включить в себя несколько районов Одесской области: Арцизский, Саратский, Болградский и Тарутинский с центром в Болграде.

Заслуга по созданию болгарской культурной автономии на юге Украины фактически принадлежит лидеру партии «Наш Край» Антону Киссе.

Болгарская весна

«Антиболгарский» бунт вспыхнул под Одессой. Протестующие перекрыли трассу © Стрингер

20 мая парламент Болгарии принял заявление, которым осудил планы украинского правительства по расчленению Болградского района и потребовал сохранить диаспору. Свои требования болгары подкрепили угрозами: «Поддержка Болгарией вступления Украины в Европейский союз и НAТO оказалась под вопросом, поскольку Киев нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и Рамочную конвенцию Совета Европы».

Заявление не осталось без внимания украинских властей. В результате Болградский район не только не уменьшился, но и обрёл перспективу расширения.

Однако нашлись у подобного плана и противники. Причём не в среде украинских националистов, а внутри местных элит.

Арцизские гастролеры

Не знакомый с местной спецификой читатель может запутаться в названиях районов и сёл и не обратить внимания, кто именно устроил акцию под Саратой. Даже местные СМИ не придают этому обстоятельству существенного значения, однако оно заслуживает самого пристального внимания.

В селе Сарата, расположенном рядом с трассой Одесса-Рени, проживает крупная болгарская диаспора, насчитывающая до половины численности жителей села. При этом Сарата является центром собственного Саратского района, заселённого по большей части болгарами, гагаузами и русскими.

Однако в митинге, со свезённой с разных районов области массовкой, жители Сараты не участвовали. О том, что перекрывших трассу людей централизованно свезли, говорят лозунги участников «акции» Кто и зачем создал фейковых «одесских партизан»? © i.ytimg.com

По информации от местных жителей, около 9 утра 15 июня в Сарату заехали два автобуса, из которых вышли до ста человек. Приезжие перекрыли пешеходный переход через трассу и развернули плакаты с надписями «Болград далеко — Арциз близко», «Нет присоединению к Болграду», «Арциз — географический и логистический центр Бессарабии», «В Бессарабии живут не только болгары».

Казалось бы, где Арциз, при чём здесь Сарата и почему бы приезжим не помитинговать у себя на районе?

Ответы на эти вопросы лежат в географии Арцизского района, не имеющего важных транспортных магистралей, которые можно было бы перекрыть. Поэтому и пришлось везти людей до ближайшей точки трассы М-15, оказавшейся в Сарате.

Атаманы учителей и коммунальщиков

По удивительному стечению обстоятельств на митинге, на самом деле собранном из работников школ и сельсоветов, но выдаваемом прессе как стихийный протест простых жителей Арциза, оказались депутат Арцизского горсовета Ольга Добрякова, экс-глава Арцизской райадминистрации Сергей Парпуланский и председатель Березовского сельсовета Тарутинского района Федор Желясков.

Они охотно общались с прессой и придавали медийную составляющую акции. Инициатором мероприятия оказался Парпуланский, прежде занимавший должность советника председателя Одесской ОГА Сергея Паращенко.

Битва за Одессу. Чтобы остаться мэром, Труханову надо разругаться с Зеленским © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета Саакашвили. Добрякова и Желясков, являющиеся членами ОПЗЖ группы Николая Скорика, представляют противоположное крыло политического спектра.

Впрочем, у подобного союза, казалось бы непримиримых политических противников, есть образец в виде спайки ОПЗЖ и БПП в Одесском облсовете, который год назад не дал «слугам народа» получить полный контроль над Одесской областью.

Арцизские сепаратисты

Помимо общих фраз о культурном многообразии региона и лозунгов о том, что в Бессарабии живут не только болгары, основное возмущение спикеров митинга вызвало лишение Арциза административных полномочий и передача функций центра в Болград. Это, по мнению Парпуланского негативно скажется на развитии региона.

Такое возмущение местных чиновников вполне понятно. После присоединения сельских, поселковых и городских советов к объединённой территориальной громаде полномочия данных советов прекращаются, что повлечет полное перераспределении власти в регионе и переформатирование местных элит.

В случае создания района с центром в Болграде к нему перейдут все административные функции, а арцизская управленческая элита останется без привычной для них «кормушки», в том числе и без контроля над распределением земли в районе.

Даже в случае проведения выборов в новой болгарской ОТГ «арцизским» и «тарутинским» не удастся установить контроль над советом, ведь в объединённом районе они будут в меньшинстве. Это прекрасно понимает нынешний председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко, который считает Арциз своей вотчиной, контролирует большинство процессов в регионе и не хочет отдавать свой район амбициозному болгарину Киссе. Хотелось красивое видео у моря, но что-то пошло не так. Экс-солистке «Виа Гры» пришлось спасаться бегством в Одессе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Судя по тому, что именно Парпуланский возглавил протестное движение, оно контролируется непосредственно самим Паращенко. Впрочем, о контролируемости данного протеста говорит и его оперативность. Проект разделения Одесской области на шесть районов был обнародован Министерством общин и территорий Украины 5 июня, а уже 9 июня Парпуланский создал инициативную группу противников упразднения арцизского района, которая в этот же день провела брифинг, спустя неделю устроила митинг и грозит Киеву организовать сидячую забастовку под Кабмином.

Активность и беспокойство «арцизской» группировки понятны. Паращенко фактически загнан в угол решением Киева и в случае его реализации может потерять свои сельхозактивы в регионе. Поэтому чиновник и действует по принципу «все или ничего».

Судя по высоте ставок, нас ожидает громкое противостояние местных элит с Киевом, результат которого предсказать сложно.