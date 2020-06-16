В Украине неожиданное продолжение получила история вокруг скандальной фирмы «Burisma»: в понедельник, 15 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения замначальнику киевской налоговой инспекции Николаю Ильяшенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 84 млн гривен

А днем ранее подобный вердикт был вынесен в отношении юриста «Burisma» Андрея Кичи, только залог для него составил чуть более 40 млн грн. Оба они являются главными подозреваемыми в попытке передачи рекордной взятки в 6 млн долларов, предназначавшейся руководителям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии, а ныне успешного бизнесмена, проживающего в Лондоне Николая Злочевского.

Кто и почему пытался подкупить руководителей антикоррупционных ведомств. Официальная версия

Подробности инцидента были раскрыты в ходе брифинга 13 июня. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц). Всего в попытке подкупа глав антикоррупционных ведомств обвиняются 3 человека: киевский налоговик Николай Ильяшенко, имеющий репутацию «решалы серьезных вопросов», юрист «Burisma» Андрей Кича и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова. По версии следствия, действовали они в интересах собственника «Burisma» Николая Злочевского, от которого ими и были получены деньги. Онищенко: «Очередной украинский скандал «Бурисма-2» на подходе»

«Оказалось, у владельца «Бурисмы» Николая Злочевского день рождения 14 июня. И он очень хочет подарок — закрыть дело против Злочевского и «Бурисмы» в САП. Ведь, как известно, Сытника и Холодницкого президент собирается менять, генпрокурор Венедиктова открыла дисциплинарное производство, по Сытнику законопроект в Раде, так почему бы им себе не заработать на пенсию? Ильяшенко был гарантом «порядочности» сторон взятки», — писал главред издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

Передача взятки происходила через Евгения Шевченко — «секретного агента» НАБУ, участвовавшего в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами «Укрзализныци» компаниями братьев Дубневичей. Этот Шевченко имеет доступ ко всем помещениям НАБУ и причастен к разворовыванию средств на поставках запчастей в «Укроборонпром» (дело Гладковского-Свинарчука).

Согласно заявлению Сытника, дело, которое стремился закрыть экс-министр экологии, касается «Реал-банка», принадлежавшего другу «семьи Януковича» Сергею Курченко. Его фабула такова: во времена правления Януковича Злочевский поспособствовал в выделении подконтрольного Курченко банку стабилизационного кредита Нацбанка. С помощью незаконной схемы кредит фактически был разворован. Так, компания «Инфокс» Злоческого была продана структурам Курченко. Главным интересом последнего являлся Херсонский нефтяной терминал. Когда данный актив перешел в собственность харьковского олигарха, то стал вместе с Херсонской нефтебазой залогом по кредиту в 800 млн грн на срок до 1 ноября 2015 года, выданного «Реал-банку» НБУ для поддержания его ликвидности. После Майдана ГПУ сочла незаконным как переход объектов во владение Злочевского, так и их последующую перепродажу Курченко. Так, при проведении санации они оценивались в 9 млн грн, а при продаже — уже менее 3 млн.

Холодницким отдельно было оговорено, что к делу о взятке не имеют отношения Джо Байден и его сын Хантер. Вместе с тем ряд экспертов полагают, что на самом деле рекордные 6 млн долларов должны были поспособствовать закрытию именно дела «Бурисмы». Такую версию высказал, в частности, нардеп Александр Дубинский. Слова руководителей антикоррупционных структур выглядят неубедительно, ибо стоимость проданных Злочевским активов в разы меньше суммы предлагаемой неправомерной выгоды. В связи с этим тратить такие ресурсы на «дело Реал-банка», где все же главные претензии к Курченко, вряд ли целесообразно. Поэтому напомним, как развивалась история вокруг «Бурисмы». Персонаж «Украинагейта» Злочевский. Коррупционер и друг бывшего вице-президента США Байдена © Svetlana.pashko

Как развивалась история вокруг «Burisma Group»

Холдинг «Burisma Group» был выстроен министром экологии времен Януковича Николаем Злоческим. Занимая данную должность в 2010-2013 г, он сделал компанию монополистом в вопросе разведки, добычи и продажи углеводородов в Украине. В результате этого он быстро разбогател: в рейтинге самых богатых украинцев, по версии журнала «Новое время», в 2018 г. Злочевский занимал 11-е место с состоянием 636 млн долларов. По свидетельству ряда сотрудников Министерства экологии Украины, тогдашний министр Злочевский превратил ведомство в собственное доходное предприятие, большинство личных вопросов решал прямо в кабинете министра, а торговля лицензиями на разработку недр велась в министерстве почти в открытую. Себе же министр в нарушение всех законов выписал лицензии на самые доходные месторождения газа.

После государственного переворота 2014 г. Злочевский, опасаясь уголовного преследования со стороны новой власти, бежал в Лондон. Став президентом, Петр Порошенко надеялся отобрать активы Злочевского, чтобы переписать их на своих надежных людей. Но для этого нужно было провести следствие, что и было поручено генпрокурору Виктору Шокину. Следствие по делу о незаконном обогащении и неуплате налогов Злочевским проводилось тщательно. ГПУ имела достаточно доказательств для посадки экс-министра за решетку и конфискации его активов.

В свою очередь, Злочевский создал мощную защиту для своего бизнеса. Почти сразу после госпереворота, поняв, что легко может лишиться незаконно приобретенной собственности, он обзавелся группой влиятельных лоббистов на Западе, пригласив еще в 2014 г. в совет директоров «Burisma» экс-президента Польши Александра Квасьневского, сына вице-президента США Джозефа Байдена адвоката Хантера Байдена и инвестиционного банкира Алана Аптера. А в начале 2016 г. к ним присоединился бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк. Все эти люди получали от Злочевского баснословные зарплаты, фактически не выполняя никакой работы, предоставляя ему крышу в Украине, в Европе и США. Согласно расследованию журналиста американского издания The Hill Джона Соломона, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы с весны 2014 года по осень 2015 года на общую сумму 3,1 млн долларов за политическое покровительство Злочевскому.

Расследование Шокина грозило вывести следователей на Байдена-старшего, что, конечно, нанесло бы по его политической репутации серьезный удар. Поэтому Байден сработал на опережение, потребовав уволить нелояльного генпрокурора, шантажируя руководство Украины непредоставлением кредита от МВФ в размере 1 млрд долларов. Именно закрытие уголовных дел против Злочевского и «Бурисмы» и являлось условием назначения нового генпрокурора Юрия Луценко. Тот передал расследование в созданное Западом НАБУ, где оно было успешно «похоронено». Так, за целых 2 года НАБУ не смогло доказать злоупотребление чиновников Министерства экологии и природных ресурсов своим служебным положением при выдаче лицензий на пользование недрами в пользу «Burisma». Позже Высший административный суд Украины отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в отмене лицензий на добычу газа, выданной «Burisma». И фирма, незаконно разрабатывающая украинские недра, продолжает заниматься этим и по сей день, хотя все покровители ее в США и Европе вроде как уже не при делах. Между Байденом и тюрьмой. Экс-министр Украины Злочевский не хочет оплачивать выборы Порошенко © commons.wikimedia.org, Svetlana.pashko

Все здесь оказались повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе, и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского. А остановил этот беспредел Байден, сам ставший в этой истории коррупционером, поскольку получал через сына деньги Злочевского, нажитые нечестным путем и коррупцией.

Какова роль Сытника и Холодницкого в скандале?

В 2019 г. история «Burisma» всплыла в связи с публикациями в американской прессе и визитом в Украину личного помощника Трампа Руди Джулиани. Он попытался наладить сотрудничество с украинской элитой и собрать компрометирующие Байдена материалы. В ответ Демократическая партия попыталась перейти в контрнаступление, инициировав импичмент действующему президенту Трампу, утверждая, что тот давил на Зеленского с целью ускорить расследование дело Burisma. Бывший генпрокурор Шокин с августа 2019 года стал активно сотрудничать с людьми Трампа, охотно делясь с ними имеющейся у него информацией по «делу Бурисмы». Однако появились люди, которые явно хотели помешать Шокину рассказать правду. Как утверждает экс-генпрокурор Украины, в феврале 2020 года его во время отдыха в Греции пытались отравить, как предполагает Шокин, люди экс-вице-президента США Байдена. Однако Демократическая партия США сумела существенно затормозить расследование грязных дел Байдена с помощью первого генерального прокурора времен Зеленского Руслана Рябошапки. Он мог попытаться замести следы преступления и, возможно, уничтожить какие-то бумаги, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в ноябре прошлого года об отсутствии «дела Бурисмы».

Шумиха вновь несколько поутихла, хотя Рябошапка должности лишился. Но 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров Байдена и экс-президента Порошенко в 2015-16 гг. Из них явно следовало, что американский вице-президент давал указания по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и назначению вместо него Юрия Луценко, чтобы прикрыть собственного сына. Порошенко все его распоряжения послушно выполнял, попросив прислать человека из Вашингтона для кураторства над ГПУ. Но главным условием для украинских властей было прекращение расследования «дела Бурисмы». Формально против Порошенко завели дело о государственной измене (которая налицо), но реальное расследование нынешняя власть не ведет. Более того, нынешний президент Владимир Зеленский сместил акценты, отметив, что в фокусе внимания украинских правоохранителей находится не сдача суверенитета со стороны пятого президента Украины, а то, кто и при каких обстоятельствах записал его разговоры с Байденом…

Нынешние действия глав НАБУ Сытника и САП Холодницкого очевидны и понятны — заявлениями, что взятка касается не «дела Бурисмы», а более мелкого дела, связанного с Курченко, они пытаются выгородить кандидата в президенты США от Демократической партии. Своими должностями и Сытник, и Холодницкий обязаны именно демократам, под кураторством которых и создавались их ведомства в 2016 г. Бросить тень на Байдена они себе позволить не могут, поскольку уничтожат себя политически, лишившись могущественного заокеанского покровительства. А так они убивают двух зайцев: доказывают свою полезность кураторам и укрепляют позиции, существенно затрудняя попытки главы Офиса президента Андрея Емака инициировать их увольнение.

Раскрытие рекордной по украинским меркам взятки поможет Сытнику и Холодницкому удержаться в своих креслах какое-то время, а там, если победу на выборах президента США одержит Байден, вопрос их отставки отпадет автоматически. Только украинцам от этого не легче, поскольку коррупция продолжает уничтожать страну, а системная борьба с ней, подменяемая громкими пиар-акциями, не ведется.