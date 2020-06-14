К полудню 14 июня в мире зафиксировали 7 875 522 случая коронавирусной инфекции. За сутки число зараженных выросло на 49 295 человек. Общее число смертей от COVID-19 в мире составляет 432 519, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

Первенство в мире по количеству зараженных продолжают удерживать США. С начала пандемии там подтвердилось более 2 млн 142 тысяч случаев инфицирования. За сутки коронавирус нашли у еще 6284 человек.

В Бразилии, которая занимает второе место антирейтинга, заболевшими признали более 850 тысяч человек. Суточный прирост составляет 17930 инфицированных.

В России выявили 520129 зараженных. При этом свыше 274,6 тысячи человек смогли побороть болезнь. Коронавирус унес жизни 6829 человек.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в Индии, где выявили почти 322 тысячи инфицированных, погибли более девяти тысяч человек.

Ситуация на Украине

За сутки на Украине выявили еще 648 случаев коронавируса, девять человек скончались, сообщил на брифинге 14 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Три новых случая COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины. Заболевшие находятся дома под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Всего в ВСУ болеет 171 человек, выздоровели 174,

Тем не менее правительство Украины не намерено ужесточать ограничительные меры на фоне роста числа заражений коронавирусом.

«Мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин», — объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки обнаружили еще шест случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев в республике достигло 833.

Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медика, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.

Ситуация в России

В Подмосковье установили рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса. Врачи признали здоровыми 839 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 16 573 человека.

За сутки в России выявили 8835 тысяч случае коронавируса, умерли за сутки 119 человек. По данным оперативного штаба, выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

в Москве за сутки выявлено 1477 новых случаев COVID-19, 50 человек скончались, 2133 — выздоровели.

По информации Роспотребнадзора, в России с начала пандемии тестирование на коронавирсную инфекцию прошли 14,8 миллиона человек.

Власти Москвы могут разрешить свободное посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в столице уже в июле.

«Следующие этапы снятия ограничений в Москве наступят 16 и 23 июня. А целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров и массовых мероприятий, — это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть, исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок в Москве отменили 9 июня. С 16 июня столичные власти собираются открыть музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки.

Ситуация в мире

В Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 11 989 и составляет 320 922, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

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Однако в отчете ведомства нет данных о том, что рост количества инфицированных мог быть вызван массовыми протестами после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 внутри страны, 19 ввезенных из-за рубежа, а также девять бессимптомных носителей. В том числе 36 случаев заражения зафиксировали в Пекине.

В Токио количество выявленных случаев COVID-19 достигло 47. Впервые с 5 мая суточный прирост в столице Японии превысил 40 человек.

Сейчас Токио вступил в третью фазу ослабления карантина. В столице вновь заработали караоке, залы игровых автоматов, парки развлечений. Полное снятие ограничений для ресторанов и развлекательных ограничений может произойти уже 19 июня.