Анонсировать этот материал будет очень уместно с личностного стори. Ибо кесарю - кесарево, а один из крупнейших белорусских банков обеспечивает миллионы живущих в Белоруссии простых людей

Вот вам история, которая будет наилучшим прологом. Автор этих строк живет в Гомеле и так встали звезды, что карточку Беглазпромбанка он получил в день, когда СМИ объявили о том, что его глава, Виктор Бабарико баллотируется в президенты Белоруссии. «Вот это засада!», — сказал сам себе вслух автор этих строк, рассматривая в своих руках золотую карту, на которой была красиво оттиснута фамилия владельца, — «Пять лет жил без белорусской карты, а когда впервые завел — на тебе! Ну почему мне так не везет?». Это было 12 мая. До обысков, задержаний и «рейдерского захвата» было еще далеко. Но уже в тот самый день сведущим людям из числа обладателей карт Белгазпромбанка стало ясно, что события обязательно наступят. Они наступили ровно через месяц. А теперь обо всем по порядку. Шпаковский объяснил, почему у Лукашенко еще хватит сил, чтобы одержать победу © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Взгляд первый — романтический

В статью Википедии посвященную личности экс-директора Белгазпромбанка на днях вписали такие строки: «11 июня против Виктора Бабарико по просьбе президента Александра Лукашенко была осуществлена провокация. В Белгазпромбанке начались обыски. Задержали 3 членов его инициативной группы, в том числе координатора по Могилёвской области Владимира Дударева — бывшего вице-мэра Могилёва. 12 июня Комитет государственного контроля Беларуси сообщил о задержании 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка. На Виктора Бабарико возбуждено уголовное дело». Вот, собственно, и вся история.

Но эта история в Википедии очень напоминает ангажированное мнение одной стороны, которая может быть заинтересована именно в таком представлении фактов. Можно предположить, что такой взгляд является манипуляцией общественным мнением. Написали ли это люди, имеющие отношение к команде кандидата в президенты, Виктора Бабарико? Может быть да, может быть нет. Никто не удивится, если данный раздел станет ареной «войны правок». Возможно все. Заблокировали же на территории Белоруссии сатирическую пародию на Википедию, российское «Луркоморье»! Затулин: Лукашенко добивался успеха, используя прямую поддержку из России © РИА Новости, Нина Зотина

И раз это так, то вы должны понимать те чувства, которые испытали обладатели карт Белгазпромбанка, когда его директор объявил, что бросает вызов Лукашенко. Они заранее знали, что будет. Была лишь жалкая надежда, что это все не всерьез, а в шутку — технический кандидат. «Техничка». Но увы, это было взаправду. И грянул гром на самой вершине политической горы: «некоторые кандидаты финансируются из-за границы». Для тех, кто не расслышал раскат повторился во всю мощь небесной артиллерии: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат!». Это Беларусь, детка. В общем, теперь просто сверкнула молния.

Взгляд второй — юридический

Стоит отметить, что заваруху вокруг Белгазпромбанка не спрогнозировали московские политологи, которые не пользуются белорусскими банковскими карточками. Они не виноваты — зачем они им в Москве?

Поэтому мы сразу же океан некомпетентности со стороны всех экспертных и медиа-площадок, все телеграмм-каналы и СМИ исключаем из числа субъектов этого, сугубо российско-белорусского политического конфликта.

Вот доказательства. Российские медийщики и политологи настолько не в теме, что первые «экспертные» заключения содержали грубейшую фактическую ошибку: ошарашили своих читателей кувалдой по голове, назвав «Белгазпромбанк» «Беларусьбанк». Это сообщение репостили и ретвитили, цитировали и перепечатывали десятки каналов и СМИ, которые до того и понятия не имели о том, как называются белорусские банки.

Первоисточник, телеграмм-канал, впоследствии ошибку исправил, но в многочисленных «репостах», тупой, недалекий, ограниченный, но очень исполнительный «Сache» правки в первоисточнике-то не учел, так что все внешние сообщения в пятницу сообщали не о том банке. В общем, не стоит читать интерпретаторов без знания матчасти.

Обратимся к субъектам. Субъектами являются две стороны — Республика Беларусь, Российская Федерация и непосредственные фигуранты событий. Их мнения чисты, как слеза ребенка. В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском © alutech-group.com

Александр Лукашенко. Президент Белоруссии, кандидат в президенты РБ.

«Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне… Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».

Бацька там еще говорил, что не вполне в курсе ситуации, в энергичных выражениях кое-кого поминал, но обойдемся без его личностных идиоматических нюансов. Поговорим юридически. Вот второй фигурант.

Виктор Бабарико. Экс-директор Белгазпромбанка, кандидат в президенты РБ.

«Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза Газпрома и Газпромбанка. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел».

Господин Бабарико отказался от своего мнения. За цитату вынесены слова «даже не знаю, что сказать», которые это косвенно подтверждают. А сама цитата говорит: экс-директор, чьи люди сейчас сидят в СИЗО №1 города-героя Минск, не смог сложить собственное мнение и разделил точку зрения пресс-релиза, которая сейчас и будет приведена.

Совместное заявление «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» в отношении ситуации с ОАО «Белгазпромбанк».

«Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь. Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

Это выдержка из официального релиза двух государственных корпораций РФ, без купюр. Она безлична, ни одной подписи под релизом нет.

Взгляд третий — аналитический

На сегодня Лукашенко считает, что в выборы в его стране вмешиваются «российские олигархи». Это было сказано публично. В ответ, пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков сказал, что «российские олигархи» в белорусские выборы не вмешиваются. «Лукашенко страдает за то, что сделал». Абзалов о последствиях отказа от карантина в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Тем не менее власти РБ подозревают в причастности к деньгам «российских олигархов» двух человек — Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. С первым разобрались стремительно. Он не смог зарегистрироваться, а сейчас сидит в СИЗО №1 города-героя Минск. Со второго спрос будет строже. По словам Лукашенко задержаны более 15 высших сотрудников Белгазпромбанка, они тут же дали показания на бывшего шефа относительно финансовых злоупотреблений и выдали вещдоки — деньги и вещи. Суммы, которые упоминал президент РБ в масштабах Вселенной ничтожны — десятки, сотни тысяч долларов. Но даже если бы речь шла об одной копейке, полученной и укрытой незаконно — это уголовное преступление, которое ставит крест на кандидате Бабарико. Чтобы получить материал, потребовался «визит» в офис Белгазпромбанка. Логично, что встал вопрос смены руководства.

Белгазпромбанк аффилирован с Газпромбанком. Бывший директор и соперник Лукашенко, в возникшем конфликте становится на сторону Газпромбанка и Газпрома, публично подписавшись под их официальной, но обезличенной позицией. Бабарико сам, без давления, становится «лицом» Газпрома. Не самая лучшая позиция. Он оппонент Лукашенко. Лукашенко в очень сложных и жестких позициях с Россией и конкретно Газпромом. Он считает, что именно посредством Газпрома, Газпромбанка и через Белгазпромбанк мог финансироваться его соперник на выборах. То есть видит иностранное вмешательство.

Не нужно быть политологом, чтобы видеть эту «картину маслом». Лукашенко принимает любой вызов своей власти и всегда борется всерьез. Но это аксиома постсоветских реалий, где удалось защититься от прямой агрессии запада. А что случается, если олигархам позволяют вмешиваться в работу власти, ярчайше показала украинская трагедия и гражданская война.

Россия считает захват банка рейдерским и не смирится с ним. На наших глазах рождается еще один фронт нынешнего обострения российско-белорусских отношений. И это прискорбно.

Эпилог

Лукашенко не пугал, когда предупредил, что ни один его соперник на этих выборах не победит. Он не дословно так сказал, но гораздо жестче: «страну они не получат». Ту громоподобную цитату прозвучавшую, как взрыв супервулкана, процитировали все.

А вот, чему не придали значения и не процитировали. Там были слова: «В этой стране моя жизнь!». Она была сказана настолько от сердца, что тех, кто прочувствовал, пробрало до мурашек. Так вот — фраза всеми процитированная является второстепенной, побочной, не важной и не бином Ньютона. Сенсационная цитата вторая. В ней вся суть.

Александр Григорьевич Лукашенко действительно положил свою жизнь на то, чтобы создать ту Белоруссию, которая сейчас есть. И он не будет делить свою власть ни с кем. Глубочайшая драма этой цитаты в том, что любой абсолютный властитель конечен. История жесточайше резюмирует: после любого абсолютного властителя наступает смута, которая топит предыдущую эпоху в мутном потоке революций. История не обсуждает свои вердикты. Ни с кем.