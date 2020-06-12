Политика, глупость и жадность. Как Украина теряет крылья

В России задумались о производстве ближнемагистрального самолета Ту-334. Причина - недостатки и ограничения другого самолета - Sukhoi Superjet-100. Будь у Украины нормальные отношения с Россией, она могла бы предложить замену проблемному авиалайнеру. Но вместо этого она теряет рынки сбыта. И речь не только о РФ

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил запустить серийное производство ближнемагистрального самолета Ту-334, сообщило 8 июня издание Lenta.ru со ссылкой на одно из информационных агентств.

«Предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство», — отметил Кутепов. Нужно ли помогать русофобам? Железнодорожные колёса Пинчука и российский рынок © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он указал на недостатки в конструкции лайнера SSJ-100, которые ограничивают возможности его эксплуатации. Среди таких — низкий клиренс, из-за чего самолет сложно использовать на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.

При этом Superjet состоит из российских деталей лишь на 32%, что делает проблематичной его поставку за рубеж — в страны, которые находятся под западными санкциями.

Кутепов отмечал, что возобновление производства Ту-334 может быть включено в программу по развитию авиационной промышленности.

В то же время Ту-334 был не единственным конкурентом Sukhoi Superjet 100. Последний могла заменить еще одна машина, шесть единиц которой до сих пор служат в специальном летном отряде «Россия», занимающемся перевозкой первых лиц государства. Еще одна жертва санкций против России. КрАЗ сокращает сотрудников © epravda.com.ua

Три самолета

После ряда аварий и происшествий с Sukhoi Superjet-100 многие россияне откровенно опасаются этого самолета. Одна из аварий произошла вечером 5 мая, когда летевший из Москвы в Мурманск Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке.

В результате трагедии погиб 41 человек. И хотя сейчас в аварии обвиняют пилота, ряд экспертов, среди которых и летчики, утверждают: самолет не доработан.

Через три дня после трагедии — 8 мая — издание РБК сообщило о том, что «Аэрофлот» по разным причинам задержал или отменил пять рейсов Sukhoi Superjet 100.

Тогда же снова многие заговорили о том, стоило ли вообще поддерживать проект КБ, которое делает превосходные истребители, штурмовики и бомбардировщики, и не лучше ли было бы поддержать КБ, которое было во времена СССР чуть ли не монополистом в том, что касалось пассажирских самолетов. Кроме того, вспомнили и о том, что Россия не может продавать Sukhoi Superjet 100 таким странам, как Иран. Причина — санкции Запада, введенные против этой страны. А в самолете были и западные комплектующие. Подрезанные крылья Украины: что ожидает «Антонов» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Но, несмотря на это, были и те, кто защищал проект.

«Если кратко, то у этой машины был тупик развития. То есть мы бы не получили никаких компетенций и международную кооперацию, которая, хотя сегодня нас в каких-то вопросах и ограничивает уже, но по другим причинам и факторам», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в июле 2019 года.

И хотя Россия, как заявил Мантуров, не может «без согласования с нашими партнерами поставить Superjet в те страны, куда мы могли бы поставить без всяких проблем и ограничений Ту-334», но без работы над проектом РФ бы не получила и тех наработок, которые у нее появились.

«Для меня Superjet важен не количеством собираемых самолетов, а сформированным капиталом надежных и конкурентных научных и технологических решений, которые позволили нам двигаться дальше, к МС-21, широкофюзеляжному самолету, с Китаем и так далее», — отметил Мантуров. Битва за «Мрию» © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Впрочем, альтернативой Sukhoi Superjet 100 был не один лишь Ту-334. В России активно используется еще один региональный самолет, который по ряду характеристик близок к Superjet, а по ряду (в том числе и по возможности применения на региональных аэродромах) превосходит его. Этот самолет используется МЧС, Минобороны РФ и специальным летным отрядом «Россия». Речь об Ан-148.

Этот самолет создавался совместно Украиной и Россией. В РФ его выпускало Воронежское авиастроительное объединение. Однако политика нанесла по проекту сильный удар. В конце июня 2017 года появились новости, что производство этого самолета прекращают в России.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Спустя время стали понятны резоны российской стороны. В феврале 2018 года замглавы Минпромторга Олег Бочаров рассказал, что Украина запретила поставку двигателей для Ан-148 в Россию.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — заявил Бочаров.

Тем самым Украина забила очередной гвоздь в крышку гроба собственного авиастроения.

«В Киеве — в своём репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве», — прокомментировал тогда этот запрет сенатор Алексей Пушков.

В Киеве — в своём репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 19, 2018

​Впрочем, Украина ударила по собственному авиастроению не только на российском, но и на китайском фронте.

Как жадность и безденежье лишили будущего

В четверг, 11 июня, украинский эксперт по транспорту Александр Кава у себя в Facebook разместил фото самолета, принадлежащего Genghis Khan Airlines.

«Ещё один новый китайский региональный самолёт ARJ21-700 готовится к передаче авиакомпании», — написал Кава.

Чуть погодя он разместил другую фотографию китайского самолета.

«На базе первого китайского регионального самолета ARJ21-700 создан бизнес-джет», — подписал ее Кава.

Примечательно, что к созданию этого китайского самолета приложила руку и Украина. В разработке крыла ARJ21 приняли участие авиаконструкторы АНТК им. Антонова. Именно украинцы разработали аэродинамику современного суперкритического крыла, геометрический расчёт и интегральный анализ нагрузок конструкции. Кроме того, украинские авиаконструкторы провели испытания в аэродинамической трубе модели крыла, агрегатов и самолета целиком.

Разработку самолета начали в 2002 году, а выкатка прототипа состоялась в декабре 2007 года.

И можно было бы порадоваться за украинских специалистов, если бы не одно «но»: этот самолет — конкурент «Антоновым», которые сегодня популярны в странах Южной Америки и Африки — тех государствах, активную экспансию в которых в последнее время ведет Китай. Еще в 2014 году четыре единицы ARJ21 заказала Республика Конго.

Таким образом, погоня за деньгами в условиях хронического недофинансирования отрасли государством и неумение планировать на длительный срок сыграла с украинскими авиаконструкторами злую шутку: они своими руками создали конкурента своим же самолетам.

А политики подлили масла в огонь. Тот факт, что сегодня в России задумались о возобновлении проекта Ту-334 — самолета, который не был в серийном производстве, в отличие от того же Ан-148, весьма красноречив.