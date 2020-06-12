Тихо и абсолютно незаметно для Украины прошла годовщина безвиза. То, за что боролись и умирали люди в феврале 2014 года, спустя три года не отметили ни президент, ни правительство, ни, что еще важнее, общественность. Оказывается все, ради чего, по словам и лозунгам организаторов, и проходил Майдан 2013-2014 годов никто сегодня даже не вспоминает

В четверг, 11 июня, ровно три года назад Украина получила безвизовый режим со странами Евросоюза. И хотя 11 июня официально не признан в Украине праздником, бывший президент Петр Порошенко считает этот день одним из величайших в истории страны. Впрочем, и своих личных заслуг он тоже не умаляет.

Вот что он написал в своих соцсетях: «3 года, как нам удалось воплотить в жизнь мечту миллионов украинцев и открыть новое измерение свободы без границ. 3 года, как упала бумажная завеса, годами отделяющая украинцев от европейской семьи. Безвиз — история нашего успеха. 11 июня 2017 наша команда доказала свою ответственность и способность реализовывать сложные стратегические проекты в интересах украинского народа, несмотря на желание заблокировать процесс предоставления безвиза со стороны некоторых сторонников РФ и антипатиков Украины». Как стать украинским политическим беженцем в Германии. История первая © предоставлено автором

Порошенко не забыл пнуть и своих политических оппонентов при случае, обвинив нынешнюю власть в изменении курса страны и дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО. «Жаль, что нынешней украинской власти не хватает лидерских качеств, чтобы продолжить начатый нами путь. Наоборот — они вслух говорят, что курс на членство в ЕС в Конституции им мешает. Наверное, вредит им европейский рынок энергетики, чистая возобновляемая энергия, открытые закупки, европейская модель государственной службы. Видимо, поэтому по риторике первых лиц государства сейчас исчезло само слово «Евросоюз», — написал Порошенко.

Слово «Евросоюз» исчезло из жизни не только власти. Сегодня мало кто вспомнил про годовщину безвиза. Это прошло незаметно в социальных сетях, о нем не упоминали первые лица страны, рядовые граждане. Преувеличенное значение безвиза было внедрено в информационное поле самим Порошенко и его политконсультантами. Но обналичить эту «победу» у них не вышло: безвиз не стал для Порошенко гарантированным вторым сроком президентства на родине. Как мы помним, битву он проиграл с треском. Обошел его не опытный политик, а шоумен.

Вот и сегодня украинцы вспоминают пятого президента в контексте не безвиза, а его уголовных дел и кассетных скандалов с Байденом. По данным Киевского международного института социологии, и сегодня Петр Порошенко не выиграл бы выборы: его рейтинг ниже прежнего. Кошки-мышки с Порошенко: украинские следователи бегают от подозреваемых © REUTERS, Valentyn Ogirenko

11 июня КМИС опубликовал данные социологического опроса, который отображает последние рейтинги украинских политиков в президентских выборах, если бы они проходили в начале июня 2020 года. Владимир Зеленский хоть и растерял рейтинг, но все равно в лидерах — 25,7%. Порошенко снова второй — 11,1 %. Это ниже, чем год назад в первом туре президентских выборах, когда он набрал 15,95%. Замыкает тройку лидер оппозиционной партии Юрий Бойко с 9%. За ним следуют Юлия Тимошенко (6%) и Игорь Смешко (4,6%).

Политическая партия Порошенко «Европейская солидарность», аббревиатура которой — ЕС, — указывает на монополизацию европейской темы в украинской политике, так вот и здесь результаты не впечатляют. По данным того же опроса, партия ЕС набрала бы 9,9%, если бы выборы в Раду проходили сейчас. И это третий результат. Социологический опрос проводился с 24 мая по 4 июня по телефону, опрошены 4000 респондентов.

Очевидно, что тема европейского выбора нации отошла даже не на второй, а третий план. Украинцев волнуют вопросы не того, что они теперь якобы могут без визы ездить в Европу, а то, как и где заработать, чем лечиться и чем платить за квартиру. И кто больше за это заплатит — в Европа, США, Россия или Азия?

А безвиз уже не тот, тем более когда новые реалии пандемии показали, что границы могут закрыться в одночасье для всех вне зависимости от наличия или отсутствия виз.