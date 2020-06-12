Театры и цирки во всех странах мира сейчас закрыты из-за пандемии COVID-19. Перерыв в работе негативно отразился и на крупнейшем в мире организаторе цирковых шоу Cirque du Soleil – «Цирк Солнца».

Компания, работающая в сфере развлечений, определяет свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Cirque Du Soleil синтезировал в себе различные цирковые стили со всего мира, создав, таким образом, новый продукт на рынке развлечений, за который зрители готовы платить.

В 1984 году Ги Лалиберте, молодой 25-летний аккордеонист, освоивший ходьбу на ходулях и искусство глотателя огня, при поддержке единомышленников основал первый Цирк Солнца. Он сумел увидеть и развить таланты своих коллег — цирковых артистов с ярмарки квебекского городка Бэ-Сен-Поль, чтобы вскоре заявить о себе на весь мир.

На начало 2020 года в штате компании было более 5 тысяч человек, работающих в разных труппах, что позволяет давать представления в разных городах одновременно. Основная часть труппы даёт представления в знаменитом Лас-Вегасе, гастрольная часть ездит с различными шоу по всему миру, выступая под шатром-шапито или на постоянной цирковой арене. Также они работают на театральных сценах и в концертных залах.

«Есть три мировые столицы развлечений: Лас-Вегас, Нью-Йорк и Лондон, — заявлял Ги Лалиберте в беседе с журналистами. — Пока я по-настоящему завоевал только Вегас. Нью-Йорк и Лондон — следующие в моем списке».

Специалисты считают, что компания Cirque Du Soleil — прекрасный пример реализации стратегии «голубого океана», которая заключается в создании новых рыночных ниш — продукта, который генерирует отсутствовавший ранее спрос.

«Однако спустя 20 лет безостановочного роста у компании появилось множество подражателей. Это заставило ее выпускать более дорогие шоу, чтобы выделяться среди них», — объясняет Бруно Кассиман, профессор бизнес-школы IESE, специализирующейся на корпоративной стратегии. Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

На 2006 год 95%-ный пакет акций Лалиберте оценивается в 1,2 миллиарда долларов. На конец 2013 года ежегодная выручка цирка превышала 600 млн долларов.

В октябре 2007-го Ги Лалиберте устроил грандиозное шоу, прошедшее в 14 городах мира. Сам же он в это время наблюдал за ним из космоса в составе экипажа космического корабля «Союз ТМА-16», заплатив 35 млн долларов за право стать седьмым космическим туристом.

В 2004 году генерал-губернатор Канады вручил ему орден Канады — высочайшую награду в стране. В этом же году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

В 2007 году предприниматель стал трехкратным лауреатом премии «Предприниматель года» компании Ernst & Young, завоевав награды регионального, национального и международного этапов программы.

Но в марте 2020 года, с началом коронавирусного кризиса, новые проблемы в сочетании с уже имевшимися создали идеальные условия для банкротства компании. Полвека на манеже. Донецкий цирк - от свернутых шей до счастливых свободных животных © предоставлено автором

Причём виноват в этом не только коронавирус. Пандемия привела в упадок компанию, которая за последние пять лет накопила огромный долг. Империя развлечений, стремительно развивавшаяся с момента ее основания в 1984 году без финансовой подушки безопасности, практически рухнула всего за три месяца.

В 2015 году растущая потребность в финансовом капитале вынудила Лалиберте продать доли трем крупным инвестиционным фирмам — американскому фонду TPG, китайскому Fosun и квебекской финансовой компании Caisse de Dépôt et Placement, которые распределили между собой 90% акций. Основатель компании выручил около 1,4 миллиарда евро и сохранил 10% акций, от которых он в итоге тоже избавился.

Модель управления компании стала более рискованной, но обещавшей крупную прибыль. Она заключалась в накоплении долга в размере 815 миллионов долларов США, полученного в результате купли-продажи, повышая при этом краткосрочную прибыльность компании и продвигая бренд, чтобы продать ее через 5 или 6 лет. «Если бы не пандемия, данная стратегия действительно могла бы сработать», — говорит Кассиман. В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

Cirque du Soleil был основан в Монреале, где и находится его штаб-квартира, в которой работали около 5000 человек. Сейчас 95% из них временно отстранены от работы без сохранения заработной платы. Это сокращение коснулось также сотен гастролирующих артистов и техников всех двадцати шоу.

Наблюдатели отмечают, что сейчас вокруг компании разворачивается настоящая мыльная опера, в которой участвует ее основатель Ги Лалиберте, канадский медиаконгломерат Quebecor и три инвестиционные фирмы, которым принадлежат доли в компании.

На днях Лалиберте заявил, что готов выкупить компанию, чтобы вытащить ее из долговой ямы. Quebecor также выразил желание вложить деньги в компанию, хотя, по словам руководства, в настоящий момент это невозможно.

Нынешние руководители компании Cirque du Soleil отказываются обнародовать свои счета. Последние, в свою очередь, обвиняют Quebecor в желании девальвировать акции компании и купить ее по выгодной цене.

Реальную финансовую помощь компании на сегодняшний день предоставило лишь правительство Квебека. Оно одобрило заем в размере 182 миллионов евро, чтобы предотвратить крах компании, являющейся гордостью региона и важным источником доходов. Виталий Третьяков: пандемия и кризис кардинально не изменят действующую модель мира © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ситуация тяжелейшая: денег, полученных от государства, а также 45 миллионов евро, которые владельцы компании вложили в начале мая, едва хватает, чтобы выплатить 150 миллионов для возмещения стоимости билетов за отмененные шоу.

При этом сами сотрудники сохраняют спокойствие. Тот факт, что правительство Квебека пришло на помощь компании, указывает на то, что оно не позволит ей прийти в упадок.

«Мы остаемся оптимистами. До сих пор компания не отменила ни одного шоу, а только отложила гастроли, запланированные на ближайшие месяцы», — говорит испанский артист Матео Ахиева, который 12 лет проработал в постоянных постановках Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.

«Обычно у нас бывают неоплачиваемые перерывы в работе, но гонорар за тур их с лихвой покрывает. Сейчас перерыв будет длиннее, поэтому будет необходимо затянуть пояса потуже», — добавляет артист.

Сейчас, когда Европа и Китай начинают приоткрывать национальный границы, на веб-сайте компании можно купить билеты на двадцать шоу. Как и многие другие компании во время карантина, она открыла интернет-канал для бесплатной трансляции своих выступлений. «Курица или яйцо, выборы или граница» — Бортник о «нормандском» саммите © Facebook, Ruslan Bortnik

Представляется, что в творческом плане компания еще остается на плаву. Уже известно, что первое шоу, которое можно будет посетить после пандемии, состоится совсем скоро: на этой неделе Cirque du Soleil возобновит свою постановку «Земля фантазии» в китайском городе Ханчжоу.

Этот город — жемчужина Китая, невероятно красивый исторический центр страны, очаровывающий и притягивающий своей самобытностью туристов со всей страны. И наплыв китайских зрителей, которые за время жесткого карантина соскучились по ярким развлечениям, может помочь компании выбраться из финансовой ямы.

В финансовом плане её будущее видится довольно мрачным. Мало что осталось от той процветающей компании, которая считалась примером креативной и инновационной модели управления. Судя по всему, после пандемии Cirque du Soleil уже не будет прежним.

При подготовке материала использован текст испанской газеты El Pais